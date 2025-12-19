خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری نشست «قرارِ هفت» با محوریت «اقتباس و تئاتر کودک و نوجوان»

برگزاری نشست «قرارِ هفت» با محوریت «اقتباس و تئاتر کودک و نوجوان»
کد خبر : 1729773
لینک کوتاه کپی شد.

شانزدهمین نشست «قرارِ هفت» با محوریت «اقتباس و تئاتر کودک و نوجوان» در کارستان بهارستان برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، سلسله نشست‌های علمی – پژوهشی «قرارِ هفت» با عنوان «قرار اهالی هنر، فرهنگ و تربیت» به همت اندیشکده امید، آخرین شنبه هرماه برگزار می‌شود. 

شانزدهمین نشست «قرارِ هفت» با موضوع «اقتباس و تئاتر کودک و نوجوان» در ادامه سلسله‌نشست‌ها با حضور مریم جلالی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و محمد نجاری معاون مرکز نوآوری و فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و به میزبانی منوچهر اکبرلو نویسنده و پژوهشگر تئاتر برگزار خواهد شد. 

این برنامه، فردا شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷ در محل کارستان بهارستان میزبان علاقه‌مندان، هنرمندان و پژوهشگران حوزه تئاتر کودک و نوجوان است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری