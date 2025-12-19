برگزاری نشست «قرارِ هفت» با محوریت «اقتباس و تئاتر کودک و نوجوان»

به گزارش ایلنا، سلسله نشست‌های علمی – پژوهشی «قرارِ هفت» با عنوان «قرار اهالی هنر، فرهنگ و تربیت» به همت اندیشکده امید، آخرین شنبه هرماه برگزار می‌شود.

شانزدهمین نشست «قرارِ هفت» با موضوع «اقتباس و تئاتر کودک و نوجوان» در ادامه سلسله‌نشست‌ها با حضور مریم جلالی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و محمد نجاری معاون مرکز نوآوری و فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و به میزبانی منوچهر اکبرلو نویسنده و پژوهشگر تئاتر برگزار خواهد شد.

این برنامه، فردا شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷ در محل کارستان بهارستان میزبان علاقه‌مندان، هنرمندان و پژوهشگران حوزه تئاتر کودک و نوجوان است.

انتهای پیام/