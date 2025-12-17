پنج جایزه برای مرکز مستند سوره از نوزدهمین سینماحقیقت

به گزارش ایلنا به نقل از واحد ارتباطات و جریان‌سازی مرکز مستند سوره، نوزدهمین دوره جشنواره سینماحقیقت از ۱۸ تا ۲۵ آذرماه برگزار شد و برگزیدگان این دوره، شامگاه گذشته در مراسم اختتامیه در تالار وحدت معرفی شدند. مرکز مستند سوره در چارچوب دوره تحولی خود، موفق شد پربارترین دستاورد جشنواره‌ای‌اش را رقم بزند و با دریافت ۵ جایزه، جایگاه ویژه‌ای در این رویداد سینمایی به دست آورد.



در این دوره، تندیس طلایی بهترین فیلم جشنواره در بخش «شهید آوینی» به مرتضی پایه‌شناس برای مستند «آبراه کوچکی در میان هور» اهدا شد. همچنین جایزه ویژه هیأت داوران در بخش «ایران» به محسن اسلام‌زاده و محمدمهدی حبیبی برای مستند «شاخه‌ای روی آب» تعلق گرفت.



علی فراهانی‌صدر تندیس بهترین تدوین را برای مستند «رویای ناتمام» دریافت کرد و سارا طالبیان نیز برای کارگردانی همین اثر، موفق به دریافت تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه ویژه هیأت داوران شد. افزون بر این، محمد حمیدی‌مقدم دبیر نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت، جایزه ویژه دبیر جشنواره را به محمدصادق اسماعیلی، کارگردان مستند «آگیرا»، اهدا کرد.



تنوع موضوعی آثار تولیدشده و گستره جوایز کسب‌شده بیانگر توجه همه‌جانبه مرکز مستند سوره به مسائل روز، دغدغه‌های اجتماعی و نیازهای فرهنگی جامعه است؛ رویکردی که جایگاه این مرکز را در سینمای مستند ایران بیش از پیش تثبیت کرده است.



لازم به ذکر است مرکز مستند سوره با ۸ اثر «آبراه کوچکی در میان هور»، «آگیرا»، «پلز، اراده سنگی»، «رویای ناتمام»، «شاخه ای روی آب»، «موتورسواران» و «هویدا یک پرتره صوتی» در ۳ بخش جشنواره سینماحقیقت نوزدهم شامل مسابقه بلند ملی، جایزه شهید آوینی و ایران حضور داشت.

