خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز رزرو بلیت رایگان هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» + انتشار جدول اجراها

آغاز رزرو بلیت رایگان هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» + انتشار جدول اجراها
کد خبر : 1729222
لینک کوتاه کپی شد.

جدول اجراهای هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» در بخش‌های «تئاتر صحنه‌ای»، «دیگرگونه‌های اجرایی» و «تئاتر کودک و نوجوان» منتشر شد.

به گزارش ایلنا، اجراهای هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» در بخش‌های «تئاتر صحنه‌ای»، «دیگرگونه‌های اجرایی» و «تئاتر کودک و نوجوان» از ۲۸ آذرماه تا ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ در سالن‌ها و فضاهای نمایشی شهر تهران برگزار می‌شود. 

در بخش تئاتر صحنه‌ای، آثار منتخب جشنواره در سالن‌های استاد انتظامی (خانه هنرمندان ایران)، استاد ناظرزاده کرمانی و استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌روند. 

بخش دیگرگونه‌های اجرایی جشنواره با هدف گسترش تئاتر در فضاهای شهری، از ۲۸ آذر تا ۳ دی‌ماه، طبق جدول در نقاط مختلف تهران میزبان مخاطبان خواهد بود. 

در بخش تئاتر کودک و نوجوان نیز نمایش‌ها در پردیس تئاتر تهران و مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا می‌شوند. 

علاقمندان می‌توانند برای تهیه بلیت رایگان این جشنواره به سایت «تیوال» مراجعه کنند. 

آیین افتتاحیه هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» روز ۲۷ آذرماه و آیین اختتامیه آن روز ۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ با معرفی آثار و هنرمندان برگزیده در بخش‌های مختلف برگزار می‌شود. 

هفتمین دوره این جشنواره به دبیری امین اشرفی آذر و دی‌ماه ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد. 

جدول بخش‌های مختلف هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» ضمیمه خبر و در فایل PDF قرار دارد. آن را از لینک پایین صفحه دانلود کنید.

 

انتهای پیام/
دانلود فایل
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری