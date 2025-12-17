پایان فیلمبرداری فیلم کوتاه «سورملینا»

خبرگزاری کار ایران
فیلمبرداری فیلم کوتاه «سورملینا» به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی سهیلی‌نیا به پایان رسید.

«سورملینا» یک فیلم کوتاه درام با رویکردی مفهومی است که در فضایی واقع‌گرا روایت میشود و تمرکز آن بر موقعیتهای انسانی و روابط میان شخصیتهاست. این اثر تلاش دارد بدون اتکا به روایتهای مستقیم، از طریق جزئیات رفتاری و فضاسازی، به لایه‌های درونی شخصیت‌ها نزدیک شود و مخاطب را به درک و تفسیر شخصی از موقعیت داستانی دعوت کند.

فیلمبرداری این اثر در شهر تهران انجام شده و خاطره تهرانی و آرزو مرادی به‌عنوان بازیگران اصلی در آن ایفای نقش کرده‌اند.

دیگر عوامل این اثر:

مشاور کارگردان و طراح صحنه: حسن خویش‌وند، دستیار یک کارگردان: مهدی غلامی، دستیار دو کارگردان: سجاد حسین زاده، نور و فیلم بردار: میترا رحیمی، طراح گریم و لباس: نگار رحیمی، صدابردار: محسن خویش‌وند، آهنگساز: پارسا بقائیان، عکاس: غزل محمدی

فیلم کوتاه «سورملینا» هم‌اکنون وارد مرحله تدوین و پس‌تولید شده و سازندگان آن قصد دارند پس از آماده‌سازی نسخه نهایی، این اثر را برای حضور در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی فیلم کوتاه ارسال کنند.

