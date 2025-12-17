به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، آیین بدرقه کاروان «سرباز وطن» از ساعت ۱۴ روز ۲۷ آذرماه در قطعه ۵۰ بهشت زهرا (س) برگزار می‌شود که با حضور خانواده‌های معظم شهدا همراه خواهد بود.

مداحی این مراسم را حاج عبدالرضا هلالی بر عهده دارد و اجرای برنامه نیز توسط راحله امینیان انجام می‌شود.

همچنین، شعرخوانی احمد بابایی و اجرای نمایش میدانی «سرباز» از دیگر بخش‌های این مراسم است که توسط جمعی از سربازان انجام می‌شود و در فضایی حماسی با سرودخوانی و موسیقی همراه خواهد بود.

آیین بدرقه کاروان «سرباز وطن» آغاز برنامه‌های «روایت حبیب» در استانهای مختلف کشور خواهد بود که به مناسبت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی و مکتب حاج قاسم سلیمانی ۲۷ آذرماه برگزار می‌شود.

