خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برنامه‌های سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی آغاز شد/ آیین بدرقه کاروان «سرباز وطن»

برنامه‌های سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی آغاز شد/ آیین بدرقه کاروان «سرباز وطن»
کد خبر : 1729138
لینک کوتاه کپی شد.

آیین بدرقه کاروان «سرباز وطن» فصل پنجم «روایت حبیب» روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، آیین بدرقه کاروان «سرباز وطن» از ساعت ۱۴ روز ۲۷ آذرماه در قطعه ۵۰ بهشت زهرا (س) برگزار می‌شود که با حضور خانواده‌های معظم شهدا همراه خواهد بود.

مداحی این مراسم را حاج عبدالرضا هلالی بر عهده دارد و اجرای برنامه نیز توسط راحله امینیان انجام می‌شود.

همچنین،  شعرخوانی احمد بابایی و اجرای نمایش میدانی «سرباز» از دیگر بخش‌های این مراسم است که توسط جمعی از سربازان  انجام می‌شود و در فضایی حماسی با سرودخوانی و موسیقی همراه خواهد بود.

آیین بدرقه کاروان «سرباز وطن» آغاز برنامه‌های «روایت حبیب» در استانهای مختلف کشور خواهد بود که به مناسبت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی و مکتب حاج قاسم سلیمانی ۲۷ آذرماه برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری