به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه های نوین معاونت سیما، فیلم سینمایی «تاوان پول» به کارگردانی «اولیویه ماست دپس»، پنج‌شنبه 27 آذر ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی تومر سیسلی، نارایان دیوید هکتر، پیبول پولساک، سوپاچای گیردسووان و جیمز فرانکو آمده است: پسر 15 ساله لارگو وینج دزدیده می شود و تلاش او برای یافتن پسرش نیز بی نتیجه است. بعد از مدت کوتاهی شریک تجاری او نیز در یک کنفرانس کشته می شود. شرکت خانوادگی لارگو یعنی دبلیو در وضعیت بدی قرار دارد و ...

**************************************************

فیلم سینمایی «ویجی 69 ساله» به کارگردانی «آکشی روی»، جمعه 28 آذر ماه ساعت 15:00 از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

داستان فیلم با بازی انوپام خیر، چانکی پاندی و اکاوالی خانا؛ درباره‌ی ویجی ماتیو، یک مربی بازنشسته‌ی شنا و مردی ۶۹ ساله‌ است که احساس می‌کند به دستاورد خاصی در زندگی نرسیده است. او تصمیم می‌گیرد در یک مسابقه‌ی سه‌گانه شرکت کند تا به عنوان مسن‌ترین ورزشکار سه‌گانه‌ی هند رکورد بزند. او با برنامه‌ی تمرینی سختی روبه‌رو می‌شود و اطرافیانش، از جمله دخترش و جامعه‌ی ورزشی، نسبت به توانایی او شک دارند. علاوه بر این، همسایه‌ی رقابت‌طلبش که پسرش را برای تبدیل شدن به جوان‌ترین ورزشکار سه‌گانه‌ی هند آموزش می‌دهد، به یک رقیب غیرمنتظره تبدیل می‌شود و ...

**************************************************

**** شبکه دو سیما

فیلم تلویزیونی «بازیگوش ها» به کارگردانی «نادره ترکمانی»، جمعه 28 آذر ماه ساعت ۰۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

این فیلم درباره عماد پسر نوجوانی است که به همراه مادرش در شهر زندگی می کنند، اما به خاطر سختی هایی که با آن مواجه هستند، مادر تصمیم می گیرد برای تابستان به روستای پدری در شمال کشور رفته و در آنجا زندگی کنند. عماد از این تصمیم ناراحت است چرا که این تغییر باعث شده ارتباط او با دوستانش قطع شود، و از طرف دیگر با بچه های روستا نیز نتوانسته ارتباط خوبی برقرار کند. تنها دلخوشی عماد در روستا یک طوطی کاسکو به نام جیگر است که بسیار او را دوست داشته و با او حرف می زند. بچه های روستا که آنها نیز از عماد دل خوشی ندارند، یک روز برای شوخی جیگر را برداشته و قایم می کنند. از سوی دیگر عماد هم با دادن سبوس هایی فاسد به اردک هایشان آنها را اذیت می کند و ...

نعیمه نظام دوست، مهیار مجیب، ساناز سماواتی، پارسیا شکوری، امیررضا فرامرزی و مهران رجبی در این فیلم بازی کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «تعویض دنده» به کارگردانی «یان کِی کریستال لو»، جمعه 28 آذر ماه ساعت ۱۷:50 از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی تیلر هاینس، کارترین بارِل، کریستین بوتتهیه کننده:شِین بوچر و کاترین دِلانی؛ درباره جِس زن جوانی است که به همراه پدرش یک گاراژ مکانیکی را اداره کرده و در زمینه تعمیرات ماشین ها اطلاعات زیادی دارد. آوازه تبحّر و تخصص جس به عنوان یک تعمیرکار خانم به گوش افراد زیادی رسیده تا جایی که یک تهیه کننده برنامه های تلویزیونی که مسابقه ای به نام تعویض دنده را برگزار می کند، به سراغ جس آمده و از او برای شرکت در مسابقه دعوت به عمل می آورد. جس در ابتدا نمی پذیرد، اما با دیدن جایزه مسابقه که رقم بالایی دارد و همچنین با توجه به نیاز شدید او و پدرش به پول برای تمدید اجاره گاراژ، تصمیم می گیرد در مسابقه شرکت کند. از سوی دیگر پسری به نام لوک که او هم مکانیک ماهری است و در دوران دانشگاه قصد ازدواج با جس را داشته اما به دلایلی ازدواج آنها به هم خورده نیز از دیگر شرکت کنندگان مسابقه است. ماجرای جس و لوک این بوده که علی رغم علاقه آنها به یکدیگر، به خاطر این که پدر لوک و پدر جس به یک اختلاف کاری جدی برخورده اند، نامزدی آنها نیز به هم خورده و دیگر ادامه نیافته است، این در حالی است که بر خلاف تصور جس، لوک در ماجرای اختلاف پدرهایشان بی تقصیر بوده و به نوعی رابطه اش با جس قربانی زیاده خواهی پدرش شده است. مسابقه شروع شده و جس و لوک یک تیم را تشکیل می دهند و با پیش رفتن مراحل مختلف، لوک به جس کمک های زیادی می کند و ...

**************************************************

فیلم سینمایی «دردسرهای مردم» به کارگردانی «کریس کوتام»، شنبه 29 آذر ماه ساعت 00:05 دقیقه بامداد از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم سینمایی با بازی کالم مینی، پاول ریزر و لویسان مک ایوی؛ درباره رگوس گورمن پیرمردی از اهالی ایرلند است که در بستر بیماری افتاده و مرگش را نزدیک می بیند. او از پسرش کیاران می خواهد به پسرعمویش باری در اسپانیا زنگ زده و او را به ایرلند دعوت کند تا به مشکلات خانوادگی گذشته که از زمان اجدادشان وجود داشته پایان دهد. باری مردی ثروتمند است که همسرش را در سال های گذشته از دست داده است. نزدیک ترین فرد به باری تنها دخترش ناتالیا است که او نیز به تارگی صاحب فرزند شده است. باری که اخیرا یک حمله قلبی را پشت سر گذاشته. با تشویق ناتالیا، دعوت کیاران را پذیرفته و به ایرلند می رود. فرگوس با دیدن او بسیار خوشحال می شود و داستان دلیل اختلافات را برایش تعریف می کند. او با تصور پایان یافتن مشکلات بین دو خانواده و با خیالی راحت، در حالی که نیمی از اموالش را در وصیت نامه به باری اختصاص داده از دنیا می رود. اما این آغاز ماجراست. اختلاف بین کیاران و باری بالا می گیرد. این دو عموزاده علیه یکدیگر اقداماتی انجام می دهند و ...

**************************************************

**** شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «منصور» به کارگردانی «سیاوش سرمدی»، پنج‌شنبه 27 آذر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

این فیلم درباره شهید ستاری است که با جدیت به دنبال هواپیماهای جنگی است تا بتواند رزمنده‌ها را تجهیز کند. در ابتدا آن‌ها با کارخانه ساخت هواپیما همکاری می‌کردند و صرفاً قطعات وارد شده از خارج از کشور را مونتاژ می‌کردند. اما این کارخانه با کارشکنی‌هایش باعث کند شدن و حتی توقف کار آن‌ها و نرسیدن هواپیماها به خلبانان ارتش شده ‌بود. تیمسار ستاری و تیمش ابتدا برای وارد کردن چند هواپیمای جنگی اقدام کردند که بخاطر حمله آمریکایی‌ها به هواپیماها و بمباران آن‌ها، با شکست مواجه شد. تیمسار ستاری به تیمش دستور داد که با داشته‌ها و دانش خودشان قطعات مورد نیاز هواپیماها را در یکی از سوله‌های ارتش، تولید کنند که ...

محسن قصابیان، مهدی کوشکی، جواد هاشمی، حمیدرضا نعیمی، علیرضا زمانی نسب، قاسم زارع و لیندا کیانی در فیلم سینمایی «منصور» بازی کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «دیوا» به کارگردانی «روشن اندروز»، پنج‌شنبه 27 آذر ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه فیلم با بازی شاهد کاپور، پوجا هگده، کبری سایت، پاوایل گولاتی، سنهال تمکه، پراوش رانا، شیوراج والوکار، کیشوری شاهانه، مانیش وادهوا و اوپندرا لیمایه آمده است: دیو افسر پلیسی که در هنگام رسیدن به جواب پرونده جنایی که به آن رسیدگی می کند تصادف کرده و همه چیز را فراموش می کند. فراهان معاون رئیس و شوهر خواهرش، از او می خواهد که به هیچ کس نگوید حافظه اش را از دست داده است. او باید به جواب پرونده ای که در دستش دارد، برسد. این که توانسته بود با کمک همکاران پلیس از جمله دوستش روهان یک تبهکار بزرگ به نام پرابات جاداو را پس از چندین عملیات ناموفق، از بین ببرد. در واقع در زمان درگیری، پرابات، قصد کشتن روهان را داشت که به دست دیو، پرابات کشته می شود. دیو به همکارانش می گوید افتخار کشتن پرابات را روهان داشته است. زیرا پرابات قصد کشتن او را داشته و روهان او را از پای در آورده است. حال زمانی که روهان در جایگاه گرفتن مدال افتخار قرار می گیرد با شلیک گلوله کشته می شود. دیو مسئول رسیدگی به پرونده می شود. او پس از بررسی های متعدد به این نتیجه می رسد که روهان قبل از مرگش با توجه به مدارک، متوجه می شود دیو کسی بوده که برای پرابات از اداره پلیس خبرچینی می کرده است. او باعث فرار پرابات و مرگ همکارانش شده است. حال از دیو می خواهد اعتراف کند ولی او این کار را نمی کند و ...

**************************************************

فیلم سینمایی «دیده بان» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی کیا»، جمعه 28 آذر ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

در این فیلم خواهیم دید: ارتباط خط کمین با نیروهای خودی توسط دشمن قطع شده و احتمال سقوط منطقه بسیار زیاد است. مقابله و مقاومت نیروها در مقابل دشمن نیازمند حضور دیده بان جهت هدایت آتش سنگین است. عارفی برای پیوستن به خط کمین و دیده بانی باید از مسیری عبور کند که زیر آتش شدید دشمن قرار دارد...

مهرداد سلیمانی، علیرضا حیدری، غلامرضا علی اکبری و اصغر پورهاجریان در فیلم سینمایی «دیده بان» بازی کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «هزار سطر» به کارگردانی «مایکل هربیگ»، جمعه 28 آذر ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی دونالد ترامپ، جوناس نای و الیاس ام بارک خواهید دید: رومرو روزنامه نگار یک مجله آلمانی در تمام مدت با همکار موفقش مقایسه می شود و در یک کار گروهی قرار است با این خبرنگار در مورد دو سوی مرز آمریکا و مکزیک و مهاجران غیر قانونی یک گزارش مشترک بنویسد. رومرو قرار است بر روی مهاجرها کار کند و همکارش بر روی شبه نظامی های طرفدار ترامپ که با اسلحه مانع ورود مهاجرها به خاک آمریکا می شوند. رومرو با گذشت زمان به نوشته های همکارش شک می کند و متوجه می شود نوشته های او تناقضات بسیاری دارد و گویا غالب نوشته های این خبرنگار زاییده تخیل است تا واقعیت. اما مسئولین مجله به هشدارهای رومرو توجه نمی کنند و عوض رومرو را اخراج می کنند. چون این خبرنگار با نوشته هایش بارها جایزه های غربی را برده است و هیچ کس به او شک ندارد. حتی او در مورد سوریه گزارشی دارد که بسیار معتبر است و جایزه برده است. او در این گزارش زندگی پسربچه های را روایت کرده است که با شعارنویسی بر دیوار باعث اعتراضات و جنگ داخلی سوریه شده است. اما رومرو با تحقیقات بیشتر متوجه می شود حتی این مقاله هم براساس دروغ نوشته شده و ....

**************************************************

**** شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی جدید «هنری جانسون» به کارگردانی «دیوید ممت»، پنج‌شنبه 27 آذر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

این فیلم با بازی شیا لابوف، کریس بوئر و دومینیک هافمن؛ داستان مردی درون‌گرا و مرموز به نام هنری جانسون را روایت می‌کند؛ فردی که گذشته‌اش همچون سایه‌ای سنگین بر زندگی‌اش سایه افکنده و او را درگیر قضاوت‌های اخلاقی و روابط پیچیده انسانی کرده است. روایت فیلم با صحبت‌های هنری جانسون، با رئیسش، آقای بارنز، در داخل شرکتی که کار می‌کند شروع می‌شود. آن‌ها گفتگویی طولانی در خصوص پرونده مردی دارند که به دلیل تلاش برای سقط جنین از طریق خوراندن دارو و قتل جنین به زندان افتاده بوده. این اقدام منجر به سقط جنین می‌شود و این مرد برای فرار از اتهام قتل عمد، به قتل غیرعمد اعتراف می‌کند. او پس از گذراندن حدود پنج سال زندان، مشروط و تحت نظارت شدید آزاد می‌شود. در این مدت، هنری با این مرد زندانی، که یکی از همکلاسی‌های دوران دانشگاهش بوده، رابطه‌ای دوستانه برقرار می‌کند. هنری یکی از معدود افرادی‌ بوده که این مرد به او اجازه مکاتبه داده و حتی برای ملاقات حضوری او را در این پنج سال پذیرفته است. در روند آزادی مشروط، هنری برای حمایت از او نامه‌ای می‌نویسد تا شغلی برایش دست‌و‌پا کند. اما ...

**************************************************

فیلم سینمایی «قتل در قطار سریع السیر شرق» به کارگردانی «کنت برانا»، جمعه 28 آذر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی کنت برانا، پنه لوپه کروز و ویلم دافو خواهیم دید: در قطار سریع السیری که به اروپا می رود میهمانان عالی رتبه بسیاری وجود دارند و هرکول پوآرو کارآگاه مشهور نیز در بین مسافران است. نیمه شب فریادها و سر و صدای قطار، پوآرو را متوجه به قتل رسیدن مردی در کوپه کناری می کند. بررسی همه جوانب و گفت و گو با مسافران پوآرو را به این نتیجه می رساند که ...

**************************************************

**** شبکه تهران سیما

انیمیشن سینمایی «گربه بی دم» به کارگردانی «کریستین ریلتنیوس»، پنج‌شنبه 27 آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: پله یک گربه کوچک است که دمش را از دست داده است و پدر بلگیتا آن را به عنوان هدیه به او داده است. پله در جنگل بعد از این که یک روباه او را دنبال می کند در رودخانه می افتد و به شهر می رسد و گربه ها او را نجات می دهند. مایک یک گربه شرور است که باشگاهی برای نمایش گربه ها ترتیب داده است و مایا هم به او کمک می کند. پله می خواهد به خانه برگردد ولی ...

**************************************************

انیمیشن سینمایی «اورایان و تاریکی» به کارگردانی «شان چارماتز»، جمعه 28 آذر ماه ساعت 09:00 از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: اورایان پسر کوچکی است که از تاریکی می ترسد. او ترس های زیادی دارد و از بچه های زورگوی مدرسه کتک می خورد و نمی تواند از خودش دفاع کند. تا این که یک شب موجود سیاهی به نام تاریکی از دل سیاهی اتاقش بیرون می آید و او را به دیدن زیبایی های شب و دوستانش خواب و هیاهو و سکوت و بیخوابی و رویا می برد. تمام این شخصیت ها به تاریکی کمک می کنند تا کارش را خوب انجام دهد. اورایان برای دوستان تاریکی از زیبایی های روز می گوید و این که نور از تاریکی بهتر است و همین باعث می شود که تاریکی ناراحت شده و آنجا را ترک کند. نور همه جا را فرا می گیرد و دیگر تاریکی وجود ندارد. در روشنایی نور که مدام روی زمین وجود دارد همه مردم خسته و عصبی می شوند و آنجاست که اورایان به دنبال تاریکی می رود و ...

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «کاداک سینک» به کارگردانی «اَنیرودها روی چاودیری»، جمعه 28 آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی پانکاج تریپاتی، سانجانا سانگی، پارواتی تیرووتو، جایا احسن، پرش پهوجا، دیلیپ شانکار، جوگی مالنگ، راجان مودی، وارون بودادف و آنیندیا سنگوپتا خواهیم دید: آکا پلیس رسیدگی به جرائم مالی است که همسرش فوت کرده است. او دو فرزند به نام های آدیتیا و ساکشی دارد و در بیمارستان بستری است. او حافظه اش را از دست داده است. وی به اختلاس متهم است هر روز دخترش به دیدن او می رود تا کمک کند پدرش خاطراتش را به یاد بیاورد. آکا از صحبت های دیگران اطلاعاتی را به دست می آورد و در نهایت متوجه می شود که همکارانش با همدستی رئیس خودشان اختلاس را انجام داده اند و با تزریق دارو و دار زدن آکا در اداره پلیس کاری کرده اند که قاضی باور کند که آکا بعداز اختلاس پشیمان شده و قصد داشته که خودش را بکشد اما ...

**************************************************

**** شبکه نمایش

فیلم سینمایی «تخت خواب سحر آمیز» به کارگردانی «رابرت استیونسن»، پنج شنبه 27 آذر ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم با بازی آنجلا لنسبوری، دیوید تاملینسون، سیندی اوکالاهان و روی اسنارت؛ درباره شاگرد یک جادوگر است که خیلی دوست دارد به یک جادوگر واقعی تبدیل شود. فیلم درباره زمان جنگ جهانی دوم است. زمانی که سربازان انگلیسی به آلمانی‌ها هجوم بردند. در آن هنگام، سه کودک برای اقامت نزد این زن جادوگر رفته و در پی آن که فهمیدند او یک جادوگر است، به او علاقه‌مند شدند. این زن جادوگر طی اتفاقاتی متوجه می‌شود که سرش کلاه رفته است. به این ترتیب که او تخت‌خوابی را جادو می‌کند و ...

**************************************************

فیلم سینمایی «سلطان» به کارگردانی «مسعود کیمیایی»، پنج شنبه 27 آذر ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: کیف مریم را که حاوی اسناد و مدارک مربوط به ۵۰۰ متر از یک باغ که به مریم تعلق دارد، جیب بری به نام سلطان در فرودگاه از او می دزدد. مریم سلطان را پیدا می کند و عشقی بین آن ها به وجود می آید اما ...

فریبرز عرب‌نیا، هدیه تهرانی، زنده یاد حسن جوهرچی، مهدی خیامی، زنده یاد ژاله علو، زنده یاد پروین سلیمانی، کیانوش گرامی، احمد ابراهیمی، رضا کیانیان، پولاد کیمیایی و مهدی صبایی در فیلم سینمایی «سلطان» هنرنمایی کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «تبدیل شوندگان: نبرد ربات های وحشی» به کارگردانی «استیون کپل جونیور»، پنج شنبه 27 آذر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی آنتونی راموس، دومینیک فیشبک و لونا لورن ولز خواهید دید: نوا دیاز پسر جوانی است که همراه مادر و برادر خردسالش (کریس) در شهر نیویورک زندگی می کند. کریس به بیماری مزمن مبتلاست و نوا و مادرش از پرداخت هزینه های بالای درمان او عاجز هستند. نوا که قبلاً سرباز ارتش آمریکا بوده، به واسطۀ عدم وجود روحیۀ تیمی رزومۀ خوبی نداشته و شغل مناسبی پیدا نمی کند. نوا آنقدر تحت فشار قرار می گیرد تا سرانجام رضایت می دهد در سرقت یک اتومبیلِ قدیمی و کلاسیک با مال خرِ محله همکاری کند. نوا سوار اتومبیل کلاسیک می شود؛ اما اتومبیل به صورت خودکار روشن شده و با سرعت و مانوری حیرت آور، پارکینگ را ترک کرده و پلیس ها را نیز به دنبال خود می کشاند! اندکی بعد نوا متوجه می شود، اتومبیل در واقع یک تبدیل شوندة رباتیک به نام میراژ است و همراه چند نفر از دوستانش که اتوبات نام دارند تحت سرپرستی تبدیل شوندة بزرگی به نام اُپتیموس از سیارهای دیگر به زمین آمده اند تا جلوی خباثت های موجودی فضایی به نام یونی کورن را بگیرند. یونی کورن، موجودی اهریمنی است که سیارات دیگر را می خورد و برای رسیدن به قدرت مطلق به دنبال کلید زمان ـ فضا است. یونی کورن از طریق یک غول آهنی تبدیل شونده به نام اسکروج با مخالفانش در سیاره های مختلف جنگیده و آنها را نابود می کند. میراژ و سایر اتوبات ها که می دانند، کلید زمان ـ فضا چند ساعت پیش به صورت اتفاقی و در هیبت یک مجسمۀ قدیمی به موزة طبیعی شهر فرستاده شده، نوا را ترغیب می کنند تا در ازای دریافت پول با آنها همکاری کرده و ...

**************************************************

فیلم سینمایی «1408» به کارگردانی «مایکل هافستروم»، پنج شنبه 27 آذر ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم با بازی جان کیوسک، ساموئل ال. جکسونف ماری مک‌کورمک، تونی شالهوب و ایسایا ویتلک جونیور؛ درباره نویسنده ای است که تخصصش، برملا کردن و افشای حقایق پشت پرده وقایع ماورالطبیعه است، شبی را در اتاق مخوف 1408 هتل دلفین نیویورک می گذراند. بلافاصله پس از مستقر شدن در اتاق، با اتفاقات وحشتناک و نفس گیری رو به رو می شود...

**************************************************

فیلم سینمایی «نقشه پرواز» به کارگردانی «رابرت سواینتکه»، پنج شنبه 27 آذر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جودی فاستر، پیتر سارس گارد و اریکا کریستنسن خواهید دید: خانمی که مهندس هواپیماست، برای بردن تابوت شوهرش به راین با دخترش سوار بر هواپیما می‌شود اما دخترش را در حین پرواز گم می‌کند! در حالی ‌که از مسئولین پرواز کمک می‌خواهد پی می‌برد که نام دخترش در لیست مسافران نیست و متوجه می‌شود که آنها با توطئه‌ای از قبل تعیین شده؛ قصد دارند او را روانی و عامل بمب‌گذاری در هواپیما جلوه دهند که ...

**************************************************

فیلم سینمایی «بله برون» به کارگردانی «داود موثقی»، پنج شنبه 27 آذر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: عزت بخشنده، پیرمرد هفتاد ساله ای است که وضع مالی بسیار خوبی دارد، صاحب پنج فرزند دختر شده که دو دخترش را از دست داده و بقیه ی دخترانش ازدواج کرده اند. دامادهای آقا عزت، گرچه آدم های با شخصیت و خوبی به نظر می رسند اما از نظر مالی شرایط ناگواری دارند و عزت با حمایت همسرش شوکت تصمیم دارد بخشی از دارایی خود را به دخترها و دامادهایش بدهد تا بلکه در زنده بودنش خوشحالی آن ها را ببیند. در جلسه ای که برای تنظیم وصیت نامه و تقسیم اموال برگزار می شود، بین دامادها بر سر ارثیه درگیری شدیدی پیش می آید. عزت که وضع را چنین می بیند وصیت نامه را پاره می کند و همه را از خانه اش می راند. پس از چند ماه عزت که دچار یک بیماری سخت شده بار دیگر با تشویق همسرش گناهان دامادهایش را می بخشد و مجدداً تصمیم به تقسیم ارثیه بین آنان می گیرد، اما هنگامی که ...

زنده یاد جمشید مشایخی، ثریا قاسمی، زنده یاد فتحعلی اویسی، زنده یاد سیروس گرجستانی و خسرو امیرصادقی در فیلم سینمایی «بله برون» بازی کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «ضربه های کشنده» به کارگردانی «وی لو»، پنج شنبه 27 آذر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جیمی وانگ یو، جکی چان، یو لی لان، هویی لو چن و فیلیپ کو خواهیم دید: قهرمانی محلی که به ضربه های کشنده اش معروف است، سلاحی مخفی دارد که او را شکست ناپذیر می کند. اما وقتی یک فرد قدرتمند دیگر از آن منطقه از او کمک می خواهد، او با مرگ بارترین چالش زندگی اش روبرو می شود و ...

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «انتقام فیلیپ (قسمت دوم)» به کارگردانی «والری میلف»، پنج شنبه 27 آذر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی ژان کلود ون دام، ژاکلین فرناندز، پیتر استورماره و ماریا کونچیتا آلونسو خواهیم دید: یک جاسوس بازنشسته به نام فیلیپ به دور از چشم‌ها در ایتالیا زندگی آرامی را سپری می‌کند. اما وقتی برادر انتقام‌جوی هدف قبلی‌ او، ولاد، محل زندگی فیلیپ را پیدا می‌کند، او باید هر کاری که لازم است انجام دهد تا از چنگال ارتش خلافکاران ولاد، فرار کند، اما ...

**************************************************

فیلم سینمایی «نوادا اسمیت» به کارگردانی «هنری هاتاوی»، جمعه 28 آذر ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی استیو مک‌کوئین، سوزان پلشت، برایان کیت و مارتین لاندو خواهید دید: یک نوجوان دو رگه سرخ پوست سفیدپوست تبدیل به یک قاتل سنگدل می شود که به دنبال قاتلین پدر و مادرش می گردد ...

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

فیلم سینمایی «وثیقه» به کارگردانی «مایکل مان»، جمعه 28 آذر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی تام کروز آمده است: ماکس یک راننده تاکسی است که شبی با مسافری عجیب برخورد می کند. ونیسنت یک قاتل حرفه ایی است که از سوی یک باند قاچاق مواد مخدر که از سوی دادستانی در خطر افتاده اند استخدام شده است تا تمام شاهدان احتمالی را از بین ببرد. ماکس ناخواسته و مانند یک گروگان همراه ونیسنت می شود و کم کم به یکدیگر نزدیک شده و تمام سعی ماکس این است که خود، ونیسنت و آخرین قربانی را حفظ کند که در نهایت با مرگ ونیسنت فیلم به پایان می رسد.

**************************************************

فیلم سینمایی «فولاد خونین» به کارگردانی «لئو ژانگ»، جمعه 28 آذر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جکی چان و شو لو آمده است: سال ها پیش دختر کوچک مامور ویژه پلیس لین دونگ به دلیل نارسایی قلبی در حال مرگ است که یک دانشمند در لحظه آخر تصمیم می گیرد قلب مکانیکی و خون مهندسی شده ای که اختراع کرده را در بدن دختر قرار دهد. دختر کوچک نجات پیدا می کند اما او حافظه اش را از دست می دهد و مامور لین تصمیم می گیرد بدون اینکه به او بگوید فقط دورادور مراقبش باشد. سال ها بعد یک گانگستر قدرتمند و در حال مرگ با افراد خود به دنبال دختر است تا بتواند با قلب مکانیکی و خون مصنوعی داخل بدن دختر خود را نجات دهد و ...

**************************************************

**** شبکه افق

فیلم سینمایی «غریب» به کارگردانی «محمد حسین لطیفی»، پنج شنبه 27 آذر ماه ساعت 23:15 از شبکه افق پخش خواهد شد.

این فیلم به روایت بخشی از زندگی شهید محمد بروجردی در کردستان و شیوه فرماندهی منحصر به فرد او در اتحاد مردم و رفع شرایط بحران پرداخته‌است که در سال ۱۳۵۸ با آغاز ناآرامی‌ها در کردستان توسط احزاب کومله و دموکرات، محمد بروجردی از طرف امام (ره) مأموریت می‌یابد تا به‌عنوان فرمانده سپاه کردستان وضعیت را به حالت عادی بازگرداند که ...

بابک حمیدیان، پردیس پورعابدینی، رحیم نوروزی، زنده یاد حسام محمودی، مهران احمدی، فرهاد قائمیان و هژیرسام احمدی در فیلم سینمایی «غریب» به هنرمندی پرداخته‌اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «مهمان ناخوانده» به کارگردانی «ناردیپ خورمی»، جمعه 28 آذر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی ناردیپ خورمی، کارولین والنسیا، اقبال تِبا و تینا پارکر خواهیم دید: کایران یک مهاجر هندی الاصل است که از نوجوانی به همراه خانواده اش به آمریکا رفته و زندگی را در آنجا در پیش گرفته است. پدر کایران به دنبال شرایط سخت زندگی و تبعیض هایی که در جامعه آمریکا وجود دارد، افسرده شده و نتوانسته زندگی مناسبی را برای خانواده اش فراهم نماید. کایران نیز به واسطه قرار گرفتن در این شرایط، و علیرغم استعداد بالایی که دارد، از سن کم مجبور به کار بوده و در نتیجه او هم موفق نشده زندگی قابل قبولی را ساخته و پرداخته نماید. کایران که اکنون مرد جوانی است و به عنوان راننده کامیون حمل بار مشغول به کار است، قرار است محموله ای را از مناطق جنوبی آمریکا به مقصد بوستون منتقل نماید. در طی این مسیر و بدون اینکه کایران متوجه شود، دختر بچه ای مکزیکی الاصل به نام اِلِنا که 8 سال دارد و والدینش در حمله پلیس آمریکا به مهاجران غیر قانونی کشته شده اند، وارد کانتینر او می شود. کایران وقتی از حضور این دختر بچه در ماشینش باخبر می شود، در ابتدا بسیار شوکه می شود، اما در ادامه النا برای او توضیح می دهد که قصد دارد خود را به بوستون برساند و ...

**************************************************

**** شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «برایتی 2: قدرت دوستی» به کارگردانی «ویفنگ دینگ»، پنج‌شنبه 27 آذر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: یک گروه نجات متشکل از کرم شب تاب، و چند حشره و یک ربات آبی به نام آروئرا تصمیم دارند حشرات دهکده خود را از آسیب‌های اطرافشان نجات دهند. آنها با تقسیم گوی‌های آبی نجات بین حشرات از آنها می‌خواهند در مواقع خطر گوی را روشن کنند تا بلافاصله آنها سر برسند. وقتی یکی از کرم های پروانه یک گوی از گروه کرم شب تاب را پیدا می‌کند از رییس رویتای پروانه می‌خواهد که با کرم شب تاب همراه شود. اما رییس به خاطر اتفاقات ناخوشایندی که برای آنها در طول زمان‌ها افتاده است از نور متنفر است و معتقد است که نور دشمن آنها است. در مواجه کرم شب تاب با رییس پروانه‌ها، او آنها را دشمن خطاب می‌کند و سعی می کند آنها دستگیر کند. در همین زمان سفینه‌ی فضایی از زادگاه آروئرا به زمین می‌آید. تیم کرم شب تاب به سمت سفینه می‌روند اما ...

**************************************************

انیمیشن سینمایی «فرار مرغی، دوران ناگتی» به کارگردانی «سام فل»، جمعه 28 آذر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: جینجر و راکی بعد از فرار از مزرعه در جزیره‌ای امن زندگی می‌کنند. آن‌ها صاحب دختری به نام مالی می‌شوند که کنجکاو و ماجراجو است. در بیرون از جزیره، کارخانه‌ای عظیم برای تولید ناگت مرغ ساخته شده است. صاحب این کارخانه کسی نیست جز خانم توئی دی که از اتفاقات قسمت اول هنوز عصبانی است. مالی بی‌اجازه جزیره را ترک می‌کند و وارد دنیای انسانی می‌شود. او توسط نیروهای کارخانه دستگیر و به داخل مجموعه منتقل می‌شود. جینگر، راکی و بقیه مرغ‌ها برای نجات مالی تصمیم به نفوذ مخفیانه می‌گیرند. نقشه آنها فرار نیست؛ بلکه یورش به کارخانه برای نجات مرغ‌ها است و ...

**************************************************

**** شبکه امید

فیلم سینمایی «بازگشت دایه مکفی» به کارگردانی «سوزانا وایت»، پنج‌شنبه 27 آذر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی اما تامپسون، مگی جیلنهال و رالف فاینس خواهیم دید: ایزابل زن جوانی است که در یک فروشگاه کوچک در کنار یک پیرزن فراموش کار برای امرار معاش خانواده تلاش می کند. همسر او به جنگ رفته و ایزابل مجبور است تا از سه فرزند کوچکش نگهداری کرده و از طرفی خرج خانه را تأمین کند. برادر شوهر او فیل به خاطر بدهی سعی دارد تا ایزابل را به فروش مزرعه گندمش راضی کند ولی ایزابل علی رغم مشکلات مالی نمی پذیرد. از طرف دیگر خواهر زاده های ایزابل برای مدتی به خانه آنها آمده و از همان ابتدا با فرزندان ایزابل به دعوا و لجبازی های کودکانه مشغول می شوند. ایزابل که از کنترل اوضاع خانه و آرام کردن بچه ها مستأصل و ناتوان شده با ورود شبانه دایه مک فی مقداری امید پیدا می کند. دایه مک فی در همان بدو ورود بعد از معرفی خود به اتاق بچه ها رفته و با شیوه خود آنها را آرام و وادار به عذرخواهی از هم می کند. بچه ها علیرغم میل باطنی مجبور می شوند دستور دایه مک فی را اجرا کنند و برای خواب آماده شوند. ایزابل از دایه مک فی درخواست می کند تا برای مدتی نزد او بماند. بچه ها باز به دلیل نبود جای خواب کافی در اتاق با هم مشاجره می کنند و این بار نیز دایه مک فی آنها را به مشارکت در این امر وادار می کند و ...

**************************************************

فیلم سینمایی «یک فراری از بگبو» به کارگردانی «هاتف علیمردانی»، جمعه 28 آذر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: اَلوکونگوی 471 یک موجود فضایی است که در سیاره بَگبو زندگی می‌کند و با دیدن یکی از برنامه‌های تلویزیونی کره زمین، عاشق این برنامه می‌شود. او به همین دلیل از سیاره خود فرار می کند تا در این برنامه حضور یابد. اما ...

علی صادقی، رضا شفیعی‌جم و سحر ولدبیگی در فیلم سینمایی «یک فراری از بَگبو» بازی کرده اند.

**************************************************

**** شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

فیلم سینمایی «شیفت عصر» به کارگردانی «پترا بیوندینا ولپ»، جمعه 28 آذر ماه ساعت 10:30 با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می شود.

این فیلم با بازی لیونی بنش، علیرضا بایرام، یورگ پلوس، یاسمین ماتی، لاله یواش، آندریاس بوتلر، اورس بیلر و سونیا رایسن؛ روایت یک شیفت کاری پرستار زن سخت‌کوش و مهربانی به نام فلوریا در یکی از بیمارستان‌ها سوئیس است. آن روز به دلیل غیبت یکی از پرستاران، فقط دو پرستار در بخش حضور دارند و روزی پرکار در انتظار فلوریا است. با وجود شلوغی و فشار کاری، او با آرامش، تجربه و دلسوزی از بیماران مختلف، که اغلب در وضعیت وخیمی هستند، مراقبت می‌کند؛ از جمله پیرمرد تنهایی که با اضطراب منتظر دریافت نتیجه تشخیص از پزشک معالج خود است. فلوریا حتی سعی می‌کند به بیمار اتاق VIP که خواسته‌های خاصی دارد و بسیار پرتوقع و بی‌ادب است، با حوصله گوش دهد. او هم‌چنین باید با بیمار خانمی پرمدعا سروکله بزند که دلش می‌خواهد در بالکن سیگار بکشد و ...

**************************************************

**** شبکه فراتر (4k)

انیمیشن سینمایی «ماشین ‌ها 1» به کارگردانی «جان لستر»، پنج شنبه 27 آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهید دید: لایتنینگ مک کوئین ماشین قرمز رنگی است که به واسطه شهرتی که پیدا کرده غرور و خودخواهی بر او چیره شده است. او برای کسب جام پیستون به سمت کالیفرنیا حرکت می‌کند؛ اما حین راه به طور ناخواسته به جاده فرعی‌ای که به شهر کوچک رادیاتور اسپرینگ منتهی می‌شود وارد شده و به آن آسیب می‌رساند. زمان زیادی برای تمرین و رسیدن به مسابقه نیست، اما با حکم قاضی این شهر، مک کوئین محکوم به تعمیر جاده شده و مجبور است مدتی آنجا بماند. او از این وضع راضی نیست و در آغاز حاضر به پذیرش نیست. اما ...

**************************************************

فیلم سینمایی «شانگ چی و افسانه ده حلقه» به کارگردانی «داستین دانیل کرتون»، جمعه 28 آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان با بازی اواکوافینا، فلا چن، رونی چینگ و سیمو لیو آمده است: شانگ چی که یک مبارز استثنایی است و ده حلقه که قدرت بسیار زیادی را به او می دهد در دستانش دارد و همیشه همراهش هستند با زنی مبارز ازدواج می کند. بچه هایشان شان و هرمن هم آموزش های رزمی می بینند. شان به اتفاق زنی به نام کیت که به او کمک می کند به دنبال یافتن پدر و مادرش است آنها به اتفاق هرمن به یک سرزمین عجیب راه پیدا می کنند که مادرش در آنجاست ...

