معرفی علی متقیان به عنوان مسئول اطلاع رسانی کنگره علامه واعظ زاده خراسانی

کد خبر : 1729123
علی متقیان مدیرعامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران به عنوان مسؤل اطلاع رسانی کنگره نکوداشت علامه واعظ زاده خراسانی معرفی شد.

به گزارش ایلنا، طی حکمی از سوی سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد نکوداشت علامه محمد  واعظ‌زاده خراسانی، علی متقیان مدیرعامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران به عنوان "مسؤل اطلاع رسانی ستاد همایش بازخوانی اندیشه ها، آثار و نوآوری های علامه فرزانه  آیت الله محمد واعظ‌زاده خراسانی" معرفی شد. 

گفتنی است به مناسبت یکصدمین‌سال تولد علامه‌ واعظ زاده خراسانی.  به همت دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی، آستان قدس رضوی. دانشگاه فردوسی مشهد، مجمع تقریب مذاهب اسلامی،  دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم کنگره نکوداشت علامه واعظ‌زاده، در بهمن جاری برگزار خواهد شد. 

 

