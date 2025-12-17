خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سیزدهمین جشنواره چترنویسی در باغ‌موزه قصر

سیزدهمین جشنواره چترنویسی در باغ‌موزه قصر
کد خبر : 1729121
لینک کوتاه کپی شد.

سیزدهمین جشنواره چترنویسی «باز باران» با حضور هنرمندان برجسته هنرهای تجسمی، پنجشنبه ۲۷ آذرماه در باغ‌موزه قصر برگزار می‌شود؛ رویدادی که هنر نقاشی‌خط را از قاب‌های کلاسیک بیرون آورده و بر بستر خلاقانه‌ای چون چتر به نمایش می‌گذارد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران سیزدهمین جشنواره چترنویسی «باز باران» را پنجشنبه ۲۷ آذر از ساعت ۱۰ تا ۱۵ در باغ موزه قصر با حضور هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی به صورت کارگاهی برگزار می‌کند.

کارگاه چترنویسی «باز باران» با هدف خلق اثر از مبدا و تهیه از تولیدکنندگان به صورت مستقیم و همچنین حمایت از هنرمندان رشته «نقاشی‌خط»، بر آن است تا این هنر را از وجه کلاسیک خود که همواره بر روی کاغذ و بوم اجرا می‌شود، به فضای تازه‌ای سوق دهد.

در این کارگاه که با راهبری مدیریت محصولات سازمان فرهنگی هنری و به دبیری عظیم فلاح، از استادان رشته نقاشی‌خط، برگزار می‌شود، ده‌ها نفر این هنر را بر روی چتر اجرا می‌کنند.

جشنواره چترنویسی «باز باران» پیش از این پنج دوره در تهران و هفت دوره در شیراز،‌ لرستان، سبزوار، اراک، سمنان و بوشهر برگزار شده است.

باغ موزه قصر در انتهای خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع خیابان شریعتی، خیابان شهدای ناجا واقع شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری