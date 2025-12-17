به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران سیزدهمین جشنواره چترنویسی «باز باران» را پنجشنبه ۲۷ آذر از ساعت ۱۰ تا ۱۵ در باغ موزه قصر با حضور هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی به صورت کارگاهی برگزار می‌کند.

کارگاه چترنویسی «باز باران» با هدف خلق اثر از مبدا و تهیه از تولیدکنندگان به صورت مستقیم و همچنین حمایت از هنرمندان رشته «نقاشی‌خط»، بر آن است تا این هنر را از وجه کلاسیک خود که همواره بر روی کاغذ و بوم اجرا می‌شود، به فضای تازه‌ای سوق دهد.

در این کارگاه که با راهبری مدیریت محصولات سازمان فرهنگی هنری و به دبیری عظیم فلاح، از استادان رشته نقاشی‌خط، برگزار می‌شود، ده‌ها نفر این هنر را بر روی چتر اجرا می‌کنند.

جشنواره چترنویسی «باز باران» پیش از این پنج دوره در تهران و هفت دوره در شیراز،‌ لرستان، سبزوار، اراک، سمنان و بوشهر برگزار شده است.

باغ موزه قصر در انتهای خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع خیابان شریعتی، خیابان شهدای ناجا واقع شده است.

انتهای پیام/