حمید طالقانی درگذشت

حمید طالقانی بازیگر سینما و تلویزیون بعد از یک دوره بیماری درگذشت.

به گزارش ایلنا، پیکر حمید طالقانی فردا پنجشنبه  ۲۷ آذرماه ساعت ۱۰ صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(سلام الله علیها) به خاک سپرده خواهد شد.

او که با فیلم دبیرستان مطرح شد، در فیلم های چون یاس‌های وحشی، بدون اجازه، مردی شبیه باران، آخرین مرحله، هفت گذرگاه، خط آتش، سپیدیال، بیا با من، قربانی، آری چنین بود، گل‌های داوودی، به او بگوئید دوستش دارم، به‌آوران زندگی و گردن‌بند هنرنمایی کرده است.

او همچنین در سریال‌های آشیانه‌ای برای زندگی، به او بگوئید دوستش دارم، به‌آوران زندگی و گردن‌بند به ایفای نقش پرداخته است و دو اثر «رهاتر از دریا» و «آشیانه‌ای برای زندگی» را کارگردانی کرده است.

