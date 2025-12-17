داوران بخش مسابقه فیلمنامهنویسی دومین جشنواره فیلم ایثار معرفی شدند
با حکم محمد کرم اللهی دبیر دومین جشنواره ملی فیلم ایثار، اعضای گروه داوری بخش مسابقه فیلمنامهنویسی جشنواره منصوب و معرفی شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از امور ارتباطات رسانهای و اطلاعرسانی دومین جشنواره ملی فیلم ایثار، محمد کرم اللهی دبیر جشنواره در احکامی حجت قاسم زاده اصل، محمد عارف و محمد نجاری را به عنوان اعضای گروه داوری بخش مسابقه فیلمنامهنویسی جشنواره منصوب و معرفی کرد.
«حجت قاسم زاده» فیلمنامهنویس و کارگردان سینما و تلویزیون و رییس انجمن صنفی فیلمنامه نویسان خانه سینماست. نگارش فیلمنامه بیش از بیست فیلم سینمایی، تلویزیونی و مجموعه داستانی از جمله سوابق وی محسوب میشود. «دکتر محمد عارف» دانشیار دانشگاه و انسانشناس، نویسنده، کارگردان و عضو هیئتعلمی دانشگاه و همچنین پژوهشگر برگزیده هنر دانشگاههای ایران و نامزد دریافت قلم طلایی بینالمللی با فیلمنامه «روز تولد تو» است. «دکتر محمد نجاری» دارای مدرک دکترای زبان و ادبیات فارسی در کارنامه حرفهای خود تالیف ترجمه و ویرایش بیش از ۸۰ عنوان کتاب و مقاله در حوزههای مطالعات بین رشتهای هنر و علوم انسانی را دارد. وی همچنین برگزیده جایزه انجمن منتقدان و نویسندگان برای نگارش مقاله «ظرفیتهای سینمایی زرین قبانامه براساس شخصیتپردازی سلیمان نبی» شده است
دومین جشنواره ملی فیلم ایثار، با شعار ایران سرای امید با دبیری محمد کرم اللهی در چهار بخش رقابتی، مسابقهی ویژه و مسابقهی فیلم نامهنویسی به همت معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید وامور ایثارگران با مشارکت استانداری آذربایجا نشرقی و شهرداری تبریز از ۱۰ تا ۱۳ دی ماه امسال درشهر تبریز برگزارمی شود.