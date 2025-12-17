به گزارش ایلنا، این مراسم از ساعت ۱۴ تا ۱۸ در قطعه ۵۰ بهشت زهرا (س)، در جوار مزار مطهر شهید حاجی‌زاده، با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و علاقه‌مندان مکتب حاج قاسم برگزار خواهد شد. کاروان «روایت حبیب» با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهید سلیمانی و تبیین ابعاد شخصیتی، فرهنگی و اجتماعی این شهید والامقام طراحی شده و تلاش دارد با زبان هنر، روایت و آیین‌های مردمی، پیوند عمیق‌تری میان نسل امروز و فرهنگ ایثار و مقاومت ایجاد کند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، برنامه‌های «کاروان حبیب» تنها به تهران محدود نخواهد بود و این کاروان تا اواسط دی‌ماه، همزمان با فرارسیدن شب شهادت سردار دل‌ها، در هفت استان دیگر کشور نیز برگزار می‌شود. این رویدادها با محوریت گرامیداشت یاد شهدای مقاومت و بازخوانی سیره و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی ادامه خواهد یافت.

گفتنی است مراسم آغازین «کاروان حبیب» به‌عنوان نقطه شروع این حرکت فرهنگی-مردمی، زمینه‌ساز برگزاری برنامه‌های گسترده‌تر در استان‌های مختلف کشور خواهد بود.

