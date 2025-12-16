به‌ گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در جریان سفر به استان گلستان و در شب نخست و آیین افتتاحیه جشنواره بین‌المللی فرهنگی اقوام، از بخش روستایی و عشایری این جشنواره بازدید کرد.

این بازدید با همراهی علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران و مسئولان استانی انجام شد و وزیر میراث‌فرهنگی با حضور میدانی در غرفه‌ها و سازه‌های مستقر، از نزدیک در جریان ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، معیشتی و آیینی اقوام مختلف قرار گرفت.

در بخش روستایی و عشایری جشنواره، ۱۲ سازه روستایی و عشایری از مناطق مختلف استان گلستان شامل مناطق مرکزی گرگان، بهاران، گز شرقی، علی‌آبادکتول، آق‌قلا، رامیان، بندرترکمن، گمیشان، گنبدکاووس، مراوه‌تپه و کلاله، در فضایی به وسعت حدود سه‌هزار مترمربع جانمایی شده است؛ فضایی که با رویکرد نمایش زیست‌بوم فرهنگی، سبک زندگی، تولیدات بومی و آیین‌های محلی طراحی شده و بازنمایی دقیقی از تنوع فرهنگی استان ارائه می‌دهد.

همچنین در بخش غذاهای سنتی، ۲۳ غرفه خوراک‌های بومی پیش‌بینی شده و تاکنون ۲۵ سیاه‌چادر و سازه روستایی از استان‌های گیلان و مازندران در این بخش مستقر شده‌اند که جلوه‌ای فرااستانی به جشنواره بخشیده و ظرفیت‌های متکثر اقوام ایرانی را در معرض دید عموم قرار داده است.

بازدید وزیر میراث‌فرهنگی از این بخش، در چارچوب سیاست‌های کلان وزارتخانه مبنی بر صیانت از میراث فرهنگی ناملموس، تقویت اقتصاد فرهنگ‌پایه، حمایت از جوامع محلی و بهره‌گیری از ظرفیت روستاها و عشایر در توسعه پایدار گردشگری ارزیابی می‌شود؛ رویکردی که جشنواره بین‌المللی فرهنگی اقوام را از یک رویداد نمایشی فراتر برده و به سکویی راهبردی برای گفت‌وگوی فرهنگی و هویت‌سازی ملی بدل می‌کند.

سیدرضا صالحی‌امیری صبح امروز، ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴، به‌منظور حضور در آیین افتتاحیه جشنواره بین‌المللی فرهنگی اقوام به استان گلستان سفر کرده است.

گفتنی است جشنواره بین‌المللی فرهنگی اقوام تا ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی گلستان، همه‌روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۲، میزبان علاقه‌مندان، پژوهشگران و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی است.

انتهای پیام/