خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صالحی‌امیری از قلب فرهنگ‌های بومی ایران بازدید کرد/ روایت میدانی وزیر میراث‌فرهنگی از ظرفیت‌های روستایی و عشایری جشنواره بین‌المللی اقوام

صالحی‌امیری از قلب فرهنگ‌های بومی ایران بازدید کرد/ روایت میدانی وزیر میراث‌فرهنگی از ظرفیت‌های روستایی و عشایری جشنواره بین‌المللی اقوام
کد خبر : 1728811
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم‌زمان با آیین افتتاحیه جشنواره بین‌المللی فرهنگی اقوام در گرگان، با حضور در بخش روستایی و عشایری این رویداد، از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و جلوه‌های زیست‌فرهنگی اقوام ایرانی قرار گرفت؛ بخشی که به‌مثابه تبلور عینی هویت ملی، پیونددهنده میراث ناملموس، معیشت بومی و دیپلماسی فرهنگی است.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در جریان سفر به استان گلستان و در شب نخست و آیین افتتاحیه جشنواره بین‌المللی فرهنگی اقوام، از بخش روستایی و عشایری این جشنواره بازدید کرد.

این بازدید با همراهی علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران و مسئولان استانی انجام شد و وزیر میراث‌فرهنگی با حضور میدانی در غرفه‌ها و سازه‌های مستقر، از نزدیک در جریان ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، معیشتی و آیینی اقوام مختلف قرار گرفت.

در بخش روستایی و عشایری جشنواره، ۱۲ سازه روستایی و عشایری از مناطق مختلف استان گلستان شامل مناطق مرکزی گرگان، بهاران، گز شرقی، علی‌آبادکتول، آق‌قلا، رامیان، بندرترکمن، گمیشان، گنبدکاووس، مراوه‌تپه و کلاله، در فضایی به وسعت حدود سه‌هزار مترمربع جانمایی شده است؛ فضایی که با رویکرد نمایش زیست‌بوم فرهنگی، سبک زندگی، تولیدات بومی و آیین‌های محلی طراحی شده و بازنمایی دقیقی از تنوع فرهنگی استان ارائه می‌دهد.

همچنین در بخش غذاهای سنتی، ۲۳ غرفه خوراک‌های بومی پیش‌بینی شده و تاکنون ۲۵ سیاه‌چادر و سازه روستایی از استان‌های گیلان و مازندران در این بخش مستقر شده‌اند که جلوه‌ای فرااستانی به جشنواره بخشیده و ظرفیت‌های متکثر اقوام ایرانی را در معرض دید عموم قرار داده است.

بازدید وزیر میراث‌فرهنگی از این بخش، در چارچوب سیاست‌های کلان وزارتخانه مبنی بر صیانت از میراث فرهنگی ناملموس، تقویت اقتصاد فرهنگ‌پایه، حمایت از جوامع محلی و بهره‌گیری از ظرفیت روستاها و عشایر در توسعه پایدار گردشگری ارزیابی می‌شود؛ رویکردی که جشنواره بین‌المللی فرهنگی اقوام را از یک رویداد نمایشی فراتر برده و به سکویی راهبردی برای گفت‌وگوی فرهنگی و هویت‌سازی ملی بدل می‌کند.

سیدرضا صالحی‌امیری صبح امروز، ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴، به‌منظور حضور در آیین افتتاحیه جشنواره بین‌المللی فرهنگی اقوام به استان گلستان سفر کرده است.

گفتنی است جشنواره بین‌المللی فرهنگی اقوام تا ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی گلستان، همه‌روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۲، میزبان علاقه‌مندان، پژوهشگران و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری