نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت برگزیدگان خود را شناخت

پس از پخش سرود ملی و تلاوت قرآن کریم، اجرای پرفورمنس آغاز شد و پس از پایان پرفورمنس، فرزاد حسنی روی صحنه آمد و اطلاعاتی از جشنواره ارائه داد.



مستند باید از میان مردم بگذرد و به مسئولان و مدیران برسد

در بخش دیگر این مراسم محمد حمیدی مقدم دبیر نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت در سخنانی گفت: به آیین پایانی نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» خوش آمدید. با افتخار برای هفتمین بار میزبان شما در «سینماحقیقت» هستم و خدا را سپاس می‌گویم که فرصت این تجربه را به من داد.



پیش از آنکه، از مسیر طولانی پشتِ سر بگویم، به آینده و چشم‌اندازی اشاره می‌کنم که بخشی از آن در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» دیدنی شد. نسلی تازه از جوانانِ فیلمساز، از سراسر ایران در جشنواره حاضر شدند، آثارشان را به داوری گذاشتند، در شش روزِ ثمربخش، کنار هم فیلم دیدند، در کارگاه‌ها شرکت کردند و از سینمای مستند گفتند. فیلمسازانی از نسل‌های مختلف، با نگاه‌ها و سلایق متفاوت، به احترام «سینماحقیقت» زیر یک چتر جمع شدند، این گردهمایی و تضارب آرا، مغتنم است.



حمیدی‌مقدم خاطرنشان کرد: «سینماحقیقت ۱۹» رویدادی بزرگ به وسعت ایران، و به گستردگی سینمای مستند بود، اگر فیلمسازان و شرکت کنندگان در این گردهمایی نبودند، این تصویر ِروشنِ چندوجهی، از جهان و ایران، خلق نمی‌شد. از این همراهی سپاسگزارم.



وی افزود: شش روز میزبان خانواده سینمای مستند بودیم، مهمانانی از کشورهای مختلف، به جشنواره آمدند و تماشاگر شوق و شوری شدند که «سینماحقیقت» را به یکی از مهمترین و اصیل‌ترین رخدادهای هنری ایران و خاورمیانه تبدیل کرده است. در بخش ملی و بین‌الملل مستندهایی با مضامین و ساختارهایی متفاوت روی پرده رفتند، امروز صحبت کردن درباره تنوع و تکثر آثار، آسان‌تر است، شما شاهد این گوناگونی و رنگارنگی بودید.



دبیر نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت تاکید کرد: این روزها، بزرگان، کنارمان بودند، نام‌های معتبری از چهره‌های علمی، هنری و سیاستمداران در بخش‌های مختلف جشنواره فیلم دیدند، مستند باید از میان مردم بگذرد و به مسئولان و مدیران برسد، مستندسازها به گواهی آثاری که خلق کرده اند، همواره یک گام پیش از دیگران، مسائل و مشکلات را دیده‌اند، پس پیوند مدیران و مسئولان با جشنواره و سینمای مستند را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم این ارتباط، تقویت شود. از سویی دیگر، سینمای مستند باید پوست‌اندازی کند، به تحول بیاندیشد، در شیوه روایت و ساختار، با توجه به مضامین بکرِ بومی، فراتر از قواعد مرسوم و تکراری، «جهانی» روایت کند و درک بهتری از ایرانِ امروز، به تماشاگر بدهد.



وی افزود: سینمای مستند ایران، با وجود کاستی‌ها، یکی از نقاط قوت فرهنگی و سرمایه ملی ماست و می‌تواند فراتر از مرزهای داخلی، قدرت و نفوذ خود را برای دیده شدن در کشورهای همسایه و همسو و افق‌هایی دورتر، افزایش دهد. تجربه مشترک تولید فیلم در غزه، در دلِ بحران، این درس بزرگ را به ما آموخت که می‌شود به مسیرهای تازه برای شنیده شدن صداهای مختلف اندیشید، در جهان امروز، که پیچیدگی‌ها و بحران‌های خاص خود را دارد، ما به دنبال ثبت واقعیت هستیم، برای این هدف، تعامل با کشورهای همسایه و سرزمین‌هایی با ویژگی‌ها و پیوندهای مشترک را در اولویت قرار خواهیم داد.

حمیدی‌مقدم در ادامه گفت: نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» با توجه ویژه به عکس مستند، در خانه هنرمندان ایران، روایتگر موضوع عکس مستند بودیم و با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در این بخش، تلاش کردیم فقدان اطلاعات در این حوزه را جبران کنیم. از داوران محترم این بخش، سپاسگزارم.



وی افزود: پیش از آغاز اختتامیه، از مشاوران انتخابِ جشنواره، هیات های محترم داوری که امسال وظیفه سنگینی داشتند، تشکر می کنم. همچنین از داوران بین‌الملل، بخش ملی، جایزه شهید آوینی، بخش دانشجویی و غزه. هر جشنواره، انتخاب‌هایی دارد، برای پیشرفت و توسعه هر رویداد، باید به ضوابط آن پایبند باشیم و نظر داوران را بپذیریم.



مدیر مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی خاطرنشان کرد: از شهرداری تهران، مدیر محترم موسسه تصویر شهر، همکاران پرتلاش پردیس ملت، مدیر محترم خانه هنرمندان و مجموعه همکارانشان که میزبان بخش مجموعه عکس مستند بودند، تشکر می‌کنم. همچنین از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی سپاسگزارم. امسال در بخشی ویژه به «ایرانِ عزیز، ایرانِ بزرگ» ادای احترام کردیم. پس از تجاوز آشکار رژیم اشغالگر صهیونیستی، قلب ما ایرانیان، زخم خورده از شهادت هم وطنانمان و داغدار خانواده‌های آسیب دیده، بهم پیوند خورد. همدلی، راهی بود برای عبور از روزهای دشوار، ما تجربه چنین رنجی را داشتیم، پس مانند سال‌های دفاع مقدس، قلب‌هایمان را یکی کردیم و برای «ایران» قدم برداشتیم، با هر دیدگاه و سلیقه، از سرزمینی گفتیم که مادر ماست و پیوندی ناگسستنی میان ما و او پابرجاست.



وی افزود: بخش «ایران»، هم تاریخ و فرهنگ مان را بازتاب داد و هم انعکاسی از جنگ ۱۲ روزه، بود. با خانواده‌های بزرگوار شهدای آن روزها، به تماشای فیلم‌ها نشستیم و به قربانیان این جنگ، ادای احترام کردیم.



حمیدی‌مقدم در پایان اظهار کرد: امشب و این مراسم را با نام «ایران» آغاز می‌کنیم، خانه‌ای امن و روشن که آبادی و ماندگاری‌اش آرزوی مشترک همه ماست. به افتخار ایران.



برگزیدگان بخش بین‌الملل



جایزه شبکه مستند به «برای ابراهیم مردی با دوربین فیلمبرداری» به کارگردانی علی‌محمدی صادقی اهدا شد.



جایزه معاونت راهبردی رئیس‌جمهوری به

«چهارراه حوادث» به کارگردانی فرشاد اکتسابی اهدا شد.



برگزیدگان بخش دانشجویی



لوح تقدیر برای «میسوفونیا» به کارگردانی سوگند رضایی



لوح تقدیر برای «مسخ‌کراسی» به کارگردانی امیر کمالی الموتی



برگزیدگان بخش عکس



اصغر بشارتی برای مجموعه عکس هندسه صید لوح تقدیر دریافت کرد.



امیرحسین یوسفی برای مجموعه عکس «فوچل» و پژمان مولایی برای مجموعه عکس «مرگ سیاه» لوح تقدیر دریافت کردند.



سینمای مستند ثبت اکنون و حفظ امروز برای آینده است



در بخش دیگر این مراسم رائد فریدزاده رییس سازمان سینمایی روی صحنه آمد و طی سخنانی گفت: تنوع و تکثر این دوره از جشنواره امیدبخش است. کارکرد سینمای مستند بیش از ثبت واقعیت است، همزمانی و درزمانی در سینمای مستند رخ می‌دهد. سینمای مستند ثبت اکنون و حفظ امروز برای آینده است.

از این که مخاطبان سینمای مستند آمدند و این فضای گرم را به وجود آوردند، خوشحال و از همه سپاسگزارم.



برگزیدگان بخش مسابقه غزه



جایزه ویژه هیئت داوران در بخش مسابقه غزه: به «یادداشت‌هایی بر تبعید» به کارگردانی گوستاوو کاسترو از کشورهای برزیل و فلسطین اهدا شد.



جایزه بهترین فیلم در بخش مسابقه غزه به «بازی ادامه دارد» به کارگردانی محمد مصباح از کشورهای فرانسه و فلسطین و «غزه کودکی به یغما رفته» به کارگردانی مؤمن غنیم از کشورهای فلسطین و قطر اهدا شد.



برگزیدگان بخش مستند کوتاه و نیمه بلند بین‌الملل



جایزه ویژه هیات داوران به فیلم «اصواتی از پرتگاه» به کارگردانی اروین سرانو و ویکتور رخون از کشور مکزیک اهدا شد.



نشان ویژه به فیلم پناهجویان به کارگردانی آدام نات از کشور استرالیا اهدا شد.



تندیس بهترین مستند نیمه بلند به فیلم کوروش به کارگردانی سپیده سپهی اهدا شد.



برگزیدگان مسابقه بین‌الملل فیلم‌های بلند

جایزه بهترین فیلم بلند بخش بین‌الملل به فیلم بز۵۰۱ به کارگردانی اوریم چرواتولو اهدا شد.

جایزه ویژه این بخش به کسوف ماه سرخ به کارگردانی کارولین گمبال از کشور بلژیک به پاس به تصویر کشیدن واقعیت‌ها به بیان هنری اهدا شد.



در ادامه این مراسم رشید مشهراوی کارگردان فلسطینی و رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی همراه محمد حمیدی مقدم دبیر جشنواره روی سن رفتند.



محمد حمیدی مقدم از جایگاه مشهراوی برای ثبت فجایع و نسل‌کشی در غزه صحبت کرد و گفت ما در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی با ایشان به تولید ۴ مستند رسیدیم، خواستیم در این جشنواره از آقای مشهراوی تقدیر کنیم. آقای فریدزاده از تولید این پروژه بسیار حمایت کردند.



مرکز گسترش صدای مردم غزه شد



رشید مشهراوی نیز اظهار کرد: تحت تاثیر محبت شما قرار گرفتم، این که مرکز گسترش از تولید ۴ مستند حمایت کرد، از مردم غزه حمایت کرد. از سینماحقیقت متشکرم که فرصت دادند عضوی از داوران باشم. به عنوان داور جشنواره نکته‌ای را به نامزدهایی که جایزه دریافت نکردند می‌گویم: ما ۱۴ مستند بلند، خوب و باکیفیت دیدیم، شرکت در جشنواره جایزه است و همه نامزدها برگزیده‌اند. از همه شما تشکر می‌کنم، و این همکاری را همکاری ایران و فلسطین می‌دانم.



سپس رائد فرید زاده لوح رشید مشهراوی را اهدا کرد.



برگزیدگان بخش ایران:



جنگ ۱۲روزه

لوح افتخار برای فیلم «راش» به کارگردانی ‌نیما مهدیان



لوح افتخار برای فیلم «نجوای چیزها» به کارگردانی ‌علی همراز

برگزیده بخش ایران – میراث کهن



لوح افتخار برای فیلم «ارس رود خروشان» به کارگردانی ‌«هادی آفریده»



جایزه ویژه هیات داوران

محسن اسلام‌زاده و محمدمهدی حبیبی برای فیلم «شاخه‌ای روی آب»



برگزیدگان جایزه شهید آوینی



تندیس طلایی شهید آوینی به همراه لوح افتخار برای فیلم «آبراه کوچکی در میان هور» به کارگردانی ‌مرتضی پایه‌شناس



تندیس نقره‌ای شهید آوینی به همراه لوح افتخار برای فیلم «ایستاده در کنار تیمز» به کارگردانی «سیدمصطفی موسوی‌تبار»



تندیس برنزی شهید آوینی به همراه لوح افتخار برای فیلم «عمق میدان» به کارگردانی «علی شهاب‌الدین» و «محمدعلی یزدانپرست»

جایزه سرباز وطن، تندیس جشنواره، لوح افتخار و ماکت ناوچه جماران به امیر دریادار ناصر سرنوشت شخصیت اصلی فیلم «عمق میدان» اهدا شد.

از همه مستندسازانی که در جنگ ۱۲ روزه دوربین را زمین نگذاشتند سپاسگزارم

سید عباس صالحی نیز طی سخنانی اظهار کرد: از همه مستندسازانی که در جنگ ۱۲ روزه، علی رغم مشکلات دوربین را زمین نگذاشتند و آن روزها را ثبت کردند، سپاسگزارم. آنها در سخت‌ترین شرایط که حتی همکارهای لازم هم با آنها به دلایل مختلف صورت نمی‌گرفت، مسئولیت خود را پاس داشتند و یادگاری‌هایی را برای ما و جهان به جا گذاشتند و نشان دادند که ایرانی تسلیم‌پذیر نیست و کُرنش در مقابل بیگانگان نمی کند. قدر آن روزها را بدانیم و فراموشش نکنیم و با بدخلقی و تنگ نظری سایه های ابهام را بر اتحاد مقدس نیفکنیم.

وی با اشاره به جمله‌ای از محمدرضا اصلانی مستندساز و هنرمند پیشکسوت گفت: او عقیده داشت ایران بهشت مستندسازان است. از منظر سوژه شاید کمتر کشوری داشته باشیم که چنین ظرفیتی برای مستندسازی داشته باشد و این اغراق نیست.

صالحی افزود: از یک سو تاریخ کهن ایران فرصت گسترده‌ای را برای ویژه های متنوع می‌دهد ما در هر موضوعی می‌توانیم یک تاریخ متنوع داشته باشیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با یادی از زنده‌یاد کامران فانی ادامه داد: اخیرا یک دوست به من می گفت که زنده‌یاد کامران فانی تحقیقی درباره شیشه از دوره هخامنشیان داشته؛ همین یعنی موضوعات متفاوتی دستمایه مستندهای ایرانی می‌شود که این امر به دلیل تاریخ غنی و ممتد ماست. از سوی دیگر اقلیم ایران گسترده و متنوع است، همچین اقوام ایرانی با تنوعی از خرده فرهنگ ها، ادبیات و قصه ایرانی، آیین‌ها و مناسک فردی و جمعی و ملی و مذهبی ایران و جامعه متنوع ایرانی، جامعه ای رنگارنگ و ایرانی سنتی مدرن و فرصت‌هایی که برای سوژه‌سازی وجود دارد همه اینها صحبت استاد اصلانی را تایید می‌کند.

صالحی اظهار داشت: یکی از نکات تحولاتی است که در ایران ما رخ می‌دهد این است که ما در چهار راه تاریخی جهانی و جغرافیایی هستیم. در این ۱۵۰ سال اخیر ببینید که چه بر ایران رفته از جمله ۱۲ روز جنگ.



برگزیدگان بخش ملی



ابراهیم حصاری برای کارگردانی فیلم «فصل انگور» جایزه بهترین کارگردانی مستند کوتاه را دریافت کرد.



بهترین کارگردانی فیلم مستند نیمه بلند به سپیده سپهی برای کارگردانی فیلم «کوروش» اهدا شد.



حامد سعادت پژوهشگر فیلم «جنگل قائم» جایزه بهترین پژوهش فیلم مستند را دریافت کرد.



آرش اسحاقی برای گویندگی و نویسندگی فیلم «پیکار با پیکر» و علی کهن برای گویندگی فیلم «جنگل قائم» تندیس دریافت کردند.



آرش قاسمی تندیس بهترین صداگذاری را برای فیلم «لاماسو» دریافت کرد.



افشین عزیزی و آرش عزیزی برای موسیقی فیلم «نامش زن» تندیس بهترین موسیقی را دریافت کردند.



تندیس بهترین تدوین به علی فراهانی صدر برای تدوین فیلم «رویای ناتمام» اهدا شد.



تندیس بهترین فیلمبرداری به فرشاد افشین‌پور برای فیلمبرداری فیلم «البرز وحشی» اهدا شد.

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه ویژه هیات داوران به سارا طالبیان برای کارگردانی فیلم «رویای ناتمام» اهدا شد.



هیمن خالدی برای کارگردانی فیلم «بال‌های آوازخوان» تندیس بهترین کارگردانی مستند بلند را دریافت کرد.

نشان فیروزه بهترین فیلم سینماحقیقت به مهدی عوض‌زاده، هاشم مسعودی و مجتبی احسانی برای تهیه‌کنندگی فیلم «برای دخترم» اهدا شد.

سپس سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی با اهدای یک تابلو از نصیر حیدریان که سوژه فیلم «نصیر، سمفونی پنجم» بود تجلیل کرد.

در ادامه محمد حمیدی‌مقدم به پاسداشت تجلیل مقام زن مخاطبان را به تماشای فیلم «بدون گریم» دعوت کرد و گفت: این فیلم خیلی موثر بود و هیچکس نمی‌تواند این فیلم را نبیند زیرا نقش مادر را به خوبی به تصویر می‌کشد. این فیلم چیزی را نشان می‌دهد که در دنیا نمونه‌اش نیست.



در بخش دیگری از مراسم، دبیر جشنواره از فیلم «بازگشت گور ایرانی» به کارگردانی فتح‌الله امیری و نیما عسگری تقدیر کرد.



پس از آن تقدیر ویژه دبیر از محمود رحمانی برای ساخت مستند مثل یک بهمن انجام شد.



دبیر همچنین از محمدصادق اسماعیلی برای کارگردانی آگیرا و معین کریم‌الدینی کارگردان زیر درخت لور تقدیر کرد.



در بخش دیگر، بازی برنده‌ها ساخته احسان صدیقی از سوی دبیر تقدیر شد.

جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران نیز به کابوک ساخته جعفر صادقی اهدا شد.



