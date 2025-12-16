خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزیدگان «کتاب سال جوانان» معرفی شدند

برگزیدگان «کتاب سال جوانان» معرفی شدند
کد خبر : 1728618
لینک کوتاه کپی شد.

​هم‌زمان با هفته پژوهش، برگزیدگان پنجمین دوره جایزه کتاب سال جوانان معرفی شدند.

به گزارش ایلنا، هم‌زمان با هفته پژوهش، برگزیدگان پنجمین دوره جایزه کتاب سال جوانان معرفی شدند.

مراسم پایانی این دوره از جایزه به همراه نکوداشت علی شمس اردکانی، پیشکسوت دانش و پژوهش به پاس یک عمر خدمت با عنوان جایزه «جوان دیروز، فرزانه امروز» دوشنبه ۲۴ آذرماه در  سازمان بورس برگزار شد.

در این مراسم آثار برگزیده و شایسته تقدیر به شرح زیر معرفی شدند:

آثار برگزیده

اخلاق

 

اخلاق و دین، تألیف هری جی. گنسلر، ترجمه ایمان عباس‌نژاد، تهران: کرگدن

پزشکی

 

میکروجراحی پلاستیک در پریودنتال و پری ایمپلنت، تألیف گلسیو واز د کامپوس و کلودیو خولیو لوپس، ترجمۀ سارا منعم محرر و زهرا فرهنگ‌فلاح، تهران: رویان‌پژوه

مهندسی صنایع

 

تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی با مقدمه‌ای بر نرم‌افراز R، تألیف کریستوفر چتفیلد و هایپنگ شینگ، ترجمۀ دانیال محمدی و ...، تهران: دانشگاه علم و صنعت

نثر معاصر

 

سی و ۳، نوشته هاشم نصیری، قم: کتابستان معرفت

شعر معاصر

 

شبانماه، سروده فاطمه عارف‌نژاد، تهران: شهرستان ادب

نقد ادبی

نجوای ناشنیده؛ بررسی جامعه‌شناختی بازنمایی حیوانات در ادبیات معاصر ایران، تألیف مهدی جنگی، تهران: سیتا

تاریخ- تالیف

 

ایران و آمریکا: تاریخ یک شروع، تألیف علی شهبانی‌، تهران: نگارستان اندیشه

تاریخ- ترجمه

 

تبریز؛ شهری ایرانی در گذار، تاریخ اجتماعی و اقتصادی نخبگان تبریز در سال‌های ۱۱۶۰ـ۱۲۶۴ق/ ۱۷۴۷ـ۱۸۴۸م، تألیف کریستف ورنر، ترجمه جمال پیره‌مرد ‌شتربان، تبریز: ستوده

مستندنگاری

 

ماهرخ؛ خاطرات سیده ماهرخ حسینی از درگیری‌های سوریه، تألیف مهشید اسماعیلی، قم: خط مقدم

آثار شایسته تقدیر

روان‌شناسی

 

کاهش استرس مبتنی بر توجه آگاهی، تألیف سوزان ال. وودز و پاتریشیا راکمن، ترجمه حسام گودرزی، تهران: ارجمند

اقتصاد

 

فلسفه دگراندیشانۀ پول و تحلیل اقتصاد ایران در چارچوب پساکینزی،‌ تألیف سیدامیرحسین شکرآبی، تهران: آماره

هیات و نجوم - تالیف

 

کیهان بی‌کران، تألیف محمد طاها طاهری و سبحان صدقی، اردبیل: چشمه نور

هیات و نجوم- ترجمه

 

سیاه‌چاله‌ها؛ کلید درک جهان، تألیف برایان کاکس و جف فورشاو، ترجمۀ پری‌ناز عالی‌پور، تهران: ناریامهر

پزشکی- ترجمه

 

ماشین لرنینگ در دندان‌پزشکی، تألیف چینگ ـ چانگ کو، دینگانگ شن و لی وانگ، ترجمه علی‌رضا ابراهیم‌پور، علی میرزایی، امید علی‌زاده و امیر محمدمرادپور، تهران: رویان‌پژوه

پزشکی - تصحیح

 

شرح تطبیقی القانون فی الطب؛ ناظر بر سیر تحولی و تطوری علم طب در جهان اسلام بر اساس الگوواره تفکری ابن‌سینا، ج ۱، تألیف حسین بن عبدالله بن سینا، تصحیح و ترجمه محمدعلی میرآخوری و ...، تهران: شرف‌الملک

نمایش‌نامه

 

مناسب و گلوریا، نوشته براندن جیکوبز ـ‌ جنکینز، ترجمۀ امیرحسین بیات، تهران: نیماژ

تربیت بدنی

 

دوپینگ تناسب اندام؛ مسیرها، جنسیت، بدن و سلامتی، تألیف جسپر آندرئاسون و توماس جوهانسون، ترجمه احمدرضا امینیان، شیراز: توکان

نثر معاصر

 

زنمرگی و آقا و خانم ﻫ، نوشته هادی طیطه، تهران: اساطیر پارسی

شعر معاصر

 

دو کتاب زیر به‌گونه مشترک انتخاب شدند:

چارگی، سروده محمدرضا امینی، البرز: ایهام

 نقشه رنج، سروده محمدرضا صبوریان، تهران: نزدیکتر

نقد ادبی

 

ملیت و دیانت در شعر عصر مشروطه و معاصر؛ با نگاهی به آثار سیداشرف‌الدین حسینی، محمدتقی بهار، حمید سبزواری، نصرالله مردانی، تألیف حمید سلیمانی‌خواه، تهران: دستان

ادبیات زبان‌های دیگر

 

دو کتاب زیر به‌گونه مشترک انتخاب شدند:

ـ کاغذ دیواری زرد، نوشته شارلوت پرکینز گیلمن، ترجمخ نیلی انصار الحسینی، تهران: نشر نی

ـ بادام، تألیف: وون پیونگ سون، ترجمه فاطمه قربان‌زاده، قم: یوشیتا

تاریخ

 

سیری در تاریخ بیگانه‌هراسی در ایالات متحده، تألیف اریکا لی، ترجمۀ امیر میرحاج، تهران: کتابسرای تندیس

مستندنگاری

 

سال‌های شیدایی؛ خاطرات شفاهی محسن خسروی، تدوین: نرگس لقمانیان، تهران: راه‌یار

کودک و نوجوان

 

رؤیافروشی دالرگات، نوشته لی می‌یه، ترجمه فریناز بیابانی، تهران: دانش‌آفرین

بخش ویژه

 

ناشر برگزیده؛ پشتیبان برتر جوانان

انتشارات رویان‌پژوه، سیدامین امامی‌زاده

جوان مهاجر

 

هموگان، نوشته ناهید عارفی، تهران: باژ

منابع طبیعی

 

دوستی فرزندانمان با کره زمین، تالیف مری دموکر، ترجمه مهشید گودرزی، تهران: کتاب خوانا

ساخت ایران

 

پرینتر سه‌بعدی در ساخت و ساز، تالیف محمدصادق خواجویی، اردبیل: جهاد دانشگاهی

کار گروهی موفق جوانان

 

اصول سی ‌تی ‌اسکن برای تکنولوژیست‌ها، تألیف لوئیس رومنز، ترجمۀ آوات انفرادی، سهیل نخشی‌پور، مهدی نورمحمدی و الهه الفتی، تهران: رویان‌پژوه

مدیریت انرژی

 

مدیریت و راهبری انرژی در ریزشبکه‌های هوشمند، تألیف علی جانی و ...، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران

فوتبال

 

بدنسازی فوتبال، تألیف رایان الکساندر، ترجمه سعید فخرایی، تهران: هوشمند تدبیر

محیط زیست

 

مجموعه آثار درباره پهپاد، تالیف و ترجمه مسعود حیدری، تهران: پهپاد

جایزه دبیر

 

مجموعه آثار تالیف و ترجمه، اثر سید امیرحسین قاضی، تهران: آذرباد

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری