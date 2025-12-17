خبرگزاری کار ایران
زندگی یک مردم‌شناس در شبکه چهار

کد خبر : 1728601
پگاه روشن دانایی؛ عنوان پانزدهمین فیلم از فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر»، به کارنامه فرهنگی، علمی و اجتماعیِ علی بلوکباشی استاد برجسته مردم‌شناسی و عضو شورای عالی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی می‌پردازد که پنجشنبه بیست و هفتم آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه چهار سیما می‌رود.

به گزارش ایلنا، رضا عباسی، کارگردان مستند «پگاه روشن دانایی» با اشاره به چرایی انتخاب علی بلوکباشی به‌عنوان سوژه پانزدهمین فیلم از فصل سوم «آئینه عمر» گفت: دکتر علی بلوکباشی از جمله مفاخری است که زندگی علمی‌اش به‌طور کامل با زیست فرهنگی ایران گره خورده است. ما با شخصیتی روبه‌رو هستیم که هم آموزش دانشگاهی طولانی در سطح بین‌المللی دیده و هم سال‌ها در متن جامعه ایرانی، چه شهری و چه ایلی – عشایری، پژوهش میدانی انجام داده است. این پیوند دانش و میدان، برای ما بسیار الهام‌بخش بود. 

وی افزود: استاد بلوکباشی پس از دریافت کارشناسی ارشد زبان‌شناسی از دانشگاه تهران، راهی دانشگاه آکسفورد می‌شود و در آنجا تا بالاترین مقطع، یعنی دکتری انسان‌شناسی اجتماعی، تحصیل می‌کند. اما نکته مهم این است که این دانش را در ویترین دانشگاهی نگه نمی‌دارد و آن را به ایران بازمی‌گرداند؛ به فرهنگ، مردم و مسائل واقعی جامعه. 

عباسی با تأکید بر محور محتوایی مستند تصریح کرد: در «پگاه روشن دانایی» تلاش کردیم نشان دهیم که مردم‌نگاری برای دکتر بلوکباشی صرفاً دانش دانشگاهی نیست، بلکه شیوه‌ای برای فهم زندگی ایرانی است؛ از آیین‌ها و باورها گرفته تا هنرهای نمایشی، ساخت‌های اجتماعی و نظام‌های اعتقادی و دینی. او به فرهنگ عامه با نگاهی محترمانه و علمی نزدیک می‌شود، نه با نگاه تزئینی. 

کارگردان مستند «پگاه روشن دانایی» ادامه داد: تدریس در دانشگاه‌های تهران، الزهرا و آزاد اسلامی، حضور فعال در کنگره‌های علمی بین‌المللی از ونکوور و لندن تا مسکو و واشنگتن، و همچنین نقش‌های مدیریتی و پژوهشی پیش و پس از انقلاب اسلامی، تصویری از یک عمر پیوسته و منسجم علمی را پیش روی ما می‌گذارد. این استمرار، برای روایت مستند بسیار اهمیت داشت. 

وی در پایان گفت: عضویت دکتر علی بلوکباشی در شورای عالی علمی دایره‌المعارف بزرگ اسلامی و همکاری او با نهادهایی چون فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان، نشان می‌دهد که دغدغه انتقال دانش به نسل‌های بعدی همچنان برای او زنده است. «پگاه روشن دانایی» تلاشی است برای ثبت همین دغدغه؛ روایتی دقیق و وفادار به اندیشه انسانی که عمر خود را صرف شناخت فرهنگ ایران کرده است. 

گفتنی است فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر» به تهیه‌کنندگی صدرا صدوقی و کارگردانی رضا عباسی، کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیماست که در آن زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی چهره‌های برجسته فرهنگ و هنر ایران به تصویر کشیده می‌شود. 

مجموعه مستند «آئینه عمر» پنجشنبه‌ها ساعت ۱۹ از شبکه چهار سیما پخش و جمعه‌ها حوالی ساعت ۱۲:۳۰بازپخش می‌شود.

