رابطه تشریع و تکوین از منظر مکتب عرفان/ جلد هشتم

به گزارش ایلنا، هشتمین جلد از مجموعه عنوان بصری به شرح و تفسیر فقره «و جملة اشتغاله فیما امره تعالی به و نهاه عنه» از حدیث عنوان بصری منقول از امام صادق علیه‌السلام اختصاص دارد. این فقره از حدیث شریف به این معنا اشاره دارد که تمام اشتغال و مشغولیّاتش بنده باید به کاری منحصر شود که خداوند او را به آن امر نموده و یا از آن نهی فرموده است.

موضوع محوری کتاب، تبیین دقیق رابطه «تشریع» (قوانین دین) با «تکوین» (ساختار خلقت) است که آیت الله حسینی طهرانی در پنج مجلس مباحث را ارئه می نماید.

مولف در این مجالس، با طرح سوال "چرایی لزوم اشتغال انسان به اوامر الهی"، به بررسی مبحث تکالیف شرعی و دستورات الهی از منظر اسلام و مکتب عرفان می پردازد و به لزوم تصحیح دیدگاه انسان در انجام تکالیف الهی تاکید می نماید.

وی همچنین با طرح موضوع اساسی و مهم "تأثیر اعمال بر نفس و ملکوت انسان"، به تبیین مسئله رابطۀ عمل و نفس انسان و اثر آن در کیفیّت سیر و سلوک و خصوصیّت این تأثیر پرداخته و راه رسیده به مرتبه تکامل نفس را مطرح می‌کند.

در بخشی از این کتاب می خوانیم: «در نظام آفرینش یک ارتباط وثیق و تنگاتنگ بین کارهایی که ما انجام می‌دهیم و تأثیرات آن کارها بر نفس ما وجود دارد. این مسئله، یک مسئلۀ تکوینی است؛ مسئلۀ تشریعی نیست، مسئلۀ قراردادی نیست؛ بلکه یک مسئلۀ تکوینی است! به عنوان مثال کسی که آب بخورد سیراب می‌شود؛ پس این یک مسئلۀ قراردادی نیست؛ یا کسی که داروی خاصی را بخورد، نسبت به آن مرض شفا پیدا می‌کند؛ و این هم قراردادی نیست، بلکه یک مسئلۀ تکوینی است. لذا این مسائل را می‌گویند، مسائل تکوینی و ارتباط بین افعال و بین نفس تکویناً. و این تأثیر افعال و تخیّلات و افکار بر روی نفس، یک مسئله‌ای است که اساس حرکت انسان را در این دنیا تعیین می‌کند. یعنی اگر کسی می‌خواهد در این دنیا قدمی بردارد، نمی‌تواند خود را از قید و بند کارهایی که انجام می‌دهد رها کند؛ این امکان ندارد! در واقع حرکت در این دنیا با سکون و عدم تعلّق به افعال و کردار و تخیّلات، جمع بین متناقضین است و امکان ندارد. پس اگر یک روز شخصی در مراقبۀ خود کوتاهی کند، همان روز اثر خودش را خواهد دید؛ یا خودش وجدان خواهد کرد؛ یا این اثر موجود است و دیگران خواهند دید. در هر صورت این‌طور نیست که مطلب مخفی باشد....»

جلد هشتم کتاب «عنوان بصری» از دوره علوم و مبانی اسلام و تشیع در قطع وزیری و در 232 صفحه توسط انتشارات مکتب وحی منتشر شد.

موضوعات مجلدات دیگر این دوره که تاکنون منتشر شده، عبارتند از: «جلد اول: ولایت و هدایت»، «جلد دوم: حقیقت ذکر»، «جلد سوم: حقیقت علم»، «جلد چهارم: تزکیه و تهذیب»، «جلد پنجم: حقیقت عبودیت»، «جلد ششم: تدبیر در امور اجتماعی و حکومت» و «جلد هفتم: تدبیر در امور فردی و خانواده».

