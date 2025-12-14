نمایش ویژه آثار رشید مشهراوی در بخش «غزه» جشنواره «سینماحقیقت»

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره «سینماحقیقت»، فیلم‌های «رنگ تا زیر آسمان»، «غزه تا اسکار»، «آرزو» و «رویاهای خیلی کوچک» که محصول مشترک رشید مشهراوی، فیلمساز فلسطینی، و مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی هستند، امروز یکشنبه ۲۳ آذرماه در بخش نمایش ویژه «غزه» اکران می‌شوند.

این آثار از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰ در سالن شماره ۹ پردیس سینمایی ملت به نمایش درمی‌آیند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» به دبیری محمد حمیدی‌مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه در پردیس سینمایی ملت در حال برگزاری است.

