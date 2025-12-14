خبرگزاری کار ایران
نمایش ویژه آثار رشید مشهراوی در بخش «غزه» جشنواره «سینماحقیقت»

چهار فیلم مستند با محوریت غزه، محصول مشترک رشید مشهراوی و مرکز گسترش، امروز یکشنبه ۲۳ آذرماه در قالب بخش نمایش ویژه «غزه» نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» روی پرده می‌روند.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره «سینماحقیقت»، فیلم‌های «رنگ تا زیر آسمان»، «غزه تا اسکار»، «آرزو» و «رویاهای خیلی کوچک» که محصول مشترک رشید مشهراوی، فیلمساز فلسطینی، و مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی هستند، امروز یکشنبه ۲۳ آذرماه در بخش نمایش ویژه «غزه» اکران می‌شوند.

این آثار از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰ در سالن شماره ۹ پردیس سینمایی ملت به نمایش درمی‌آیند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» به دبیری محمد حمیدی‌مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه در پردیس سینمایی ملت در حال برگزاری است.

