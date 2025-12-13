هفتاد ونهمین شماره نشریه «سرو» منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، هفتاد ونهمین شماره ماهنامه فرهنگی هنری «سرو» با عنوان «ایستادگی مرجعیت در برابر استعمار» از سوی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شد.

نشریه سرو از بخش‌های مختلفی تحت عنوان «گفتمان»، «پرسمان»، «راویان»، «دیده‌بان»، «یادمان»، «راهیان» و «ترجمان» تشکیل شده که هر بخش شامل موضوعات متنوعی است.

در این شماره از ماهنامه «سرو» سرمقاله‌ای به قلم مهدی امیریان با تیتر «استعمار فرانو و جهاد تبیین» منتشر شده است.

در ادامه به موضوعاتی همچون مروری بر سخنان دکتر علی لاریجانی در همایش ما و غرب در آراء و اندیشە رهبر معظم انقلاب با عنوان «غـرب و ایران مستقل مقتدر»، گفت‌وگو با حجت الاسلام محمدصادق ابوالحسنی منذر با عنوان «مرجعیت در برابر استعمار کهنه و نو ایستاده است»، مروری بر سوابق یک تقابل ایدئولوژیک با عنوان«جنگِ صلح»، ریشه‌ها و پیشینە اطلاعات نظامی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عنوان «سپاه و اطلاعات»، نگاهی به تحولات یک سال ابتدایی جنگ با عنوان «راهبردی بیرون از مرزها»، نگاهی بر نقاط عطف لشکر ۲۷ محمد رسول الله(ص) در دوران دفاع مقدس با عنوان «لشکر طهرانی ها»، نا گفته‌هایی از شهیدان حسن و محمد باقری؛ با عنوان «محمدباقری؛ وارث نبوغ حسن»، روایتی مستند از زندگی شهید مهدی رجب‌بیگی با عنوان «از نسلی آرمان خواه»، یادداشت شفاهی علیرضا اسحاقی دربارە سینمای دفاع مقدس، بررسی فیلم «آسمان غرب»در سینمای دفاع مقدس و ... پرداخته شده است.

گفتنی است نشریه سرو به سردبیری «مهدی امیریان» در ۱۲۰صفحه، از سوی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس چاپ و منتشر می‌شود.

