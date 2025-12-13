خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام اسامی سینما و شهرهای نمایش‌دهنده فیلم‌های جشنواره سینماحقیقت

اعلام اسامی سینما و شهرهای نمایش‌دهنده فیلم‌های جشنواره سینماحقیقت
کد خبر : 1726673
لینک کوتاه کپی شد.

۴۱ شهر کشور فیلم‌های منتخب نوزدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت را از ابتدای دی‌ماه نمایش می‌دهند.

 به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی هنرو تجربه، مسعود سفلایی معاون هنرو تجربه مرکز گسترش سینمای مستند تجربی و پویانمایی با اعلام جزئیات نمایش فیلم‌های منتخب نوزدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت در شهرهای سراسر کشور گفت: فیلم‌های منتخب نوزدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت در شهرهای ارومیه، تبریز، اردبیل، کرج، زنجان، صحنه، جوانرود، کرمانشاه، اراک، قم، قزوین، همدان، بهمئی، یاسوج، خرم‌آباد، کوهدشت، بروجرد، بهبهان، آبادان، دزفول، شوشتر، اهواز، قروه، ایلام، شهرکرد، بجنورد، گرگان، بابل، رشت، بیرجند، مشهد، اصفهان، سمنان، کرمان، یزد، بوشهر، شیراز، زابل، زاهدان، چابهار، بندرعباس به نمایش درمی‌آید

وی ادامه داد: ۲۲ فیلم بلند، کوتاه و نیمه‌بلند  از مجموعه آثار منتخب فیلم‌های نوزدهمین دوره  جشنواره سینما حقیقت در طی  دو مرحله و در روزهای ۳۰ آذر و یکم، هفتم و هشتم دی‌ماه در سینمای اکو مال کرج، تالار بیضای اردبیل، پردیس سینمایی ستاره‌باران تبریز، سالن شمس مجتمع فرهنگی هنری ارومیه، فرهنگسرای امام خمینی زنجان، سالن فجر صحنه، سالن ارشاد جوانرود، سالن غدیر کرمانشاه، پردیس سینمایی پروین اعتصامی اراک، پردیس سینمایی بازار شهر قم، سالن مولانا مجتمع فرهنگی هنری ارشاد قزوین، سینما فرهنگ همدان، سینما امید لیکگ بهمنی، سینما تک یاسوج، سینما کیو خرم‌آباد، سینما امید کوهدشت، سینما فلسطین بروجرد، سینما آفتاب بهبهان، سینما مهر آبادان، مجتمع فرهنگی سینمایی دزفول، سینمای مهر و ماه شوشتر، سینما هلال اهواز، سینمای فردوسی قروه، سینما فرهنگ ایلام، پردیس سینمایی غدیر شهرکرد، سینما گلشن بجنورد، پردیس سینمایی کاپری گرگان، سینما هنر تجربه بابل، تالار مرکزی رشت شهر رشت، سالن گلبانگ بیرجند، پردیس سینمایی اطلس مشهد، سینما سوره اصفهان، تالار آفتاب سمنان، تالار مرکزی فرهنگ و هنر کرمان، پردیس سینمایی تک یزد، سینما شهید آوینی بوشهر، پردیس سینمایی گلستان شیراز، سینماهامون زابل، سینما اشراق زاهدان، سینما ساحل چابهار، پردیس سینمایی بندرعباس مال بندرعباس، به نمایش در می آید .

اسامی فیلمها و نوبتهای نمایش متعاقبا اعلام می شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری