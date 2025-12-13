به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی هنرو تجربه، مسعود سفلایی معاون هنرو تجربه مرکز گسترش سینمای مستند تجربی و پویانمایی با اعلام جزئیات نمایش فیلم‌های منتخب نوزدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت در شهرهای سراسر کشور گفت: فیلم‌های منتخب نوزدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت در شهرهای ارومیه، تبریز، اردبیل، کرج، زنجان، صحنه، جوانرود، کرمانشاه، اراک، قم، قزوین، همدان، بهمئی، یاسوج، خرم‌آباد، کوهدشت، بروجرد، بهبهان، آبادان، دزفول، شوشتر، اهواز، قروه، ایلام، شهرکرد، بجنورد، گرگان، بابل، رشت، بیرجند، مشهد، اصفهان، سمنان، کرمان، یزد، بوشهر، شیراز، زابل، زاهدان، چابهار، بندرعباس به نمایش درمی‌آید

وی ادامه داد: ۲۲ فیلم بلند، کوتاه و نیمه‌بلند از مجموعه آثار منتخب فیلم‌های نوزدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت در طی دو مرحله و در روزهای ۳۰ آذر و یکم، هفتم و هشتم دی‌ماه در سینمای اکو مال کرج، تالار بیضای اردبیل، پردیس سینمایی ستاره‌باران تبریز، سالن شمس مجتمع فرهنگی هنری ارومیه، فرهنگسرای امام خمینی زنجان، سالن فجر صحنه، سالن ارشاد جوانرود، سالن غدیر کرمانشاه، پردیس سینمایی پروین اعتصامی اراک، پردیس سینمایی بازار شهر قم، سالن مولانا مجتمع فرهنگی هنری ارشاد قزوین، سینما فرهنگ همدان، سینما امید لیکگ بهمنی، سینما تک یاسوج، سینما کیو خرم‌آباد، سینما امید کوهدشت، سینما فلسطین بروجرد، سینما آفتاب بهبهان، سینما مهر آبادان، مجتمع فرهنگی سینمایی دزفول، سینمای مهر و ماه شوشتر، سینما هلال اهواز، سینمای فردوسی قروه، سینما فرهنگ ایلام، پردیس سینمایی غدیر شهرکرد، سینما گلشن بجنورد، پردیس سینمایی کاپری گرگان، سینما هنر تجربه بابل، تالار مرکزی رشت شهر رشت، سالن گلبانگ بیرجند، پردیس سینمایی اطلس مشهد، سینما سوره اصفهان، تالار آفتاب سمنان، تالار مرکزی فرهنگ و هنر کرمان، پردیس سینمایی تک یزد، سینما شهید آوینی بوشهر، پردیس سینمایی گلستان شیراز، سینماهامون زابل، سینما اشراق زاهدان، سینما ساحل چابهار، پردیس سینمایی بندرعباس مال بندرعباس، به نمایش در می آید .

اسامی فیلمها و نوبتهای نمایش متعاقبا اعلام می شود.

انتهای پیام/