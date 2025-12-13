کارگروه ساماندهی مد و لباس حامی راهاندازی موزه مجازی مد و لباس ایران
سومین آیین نکوداشت روز خیاط به همت انجمن طراحان لباس و پارچه ایران در حالی برگزار شد که برخی سخنرانان این مراسم، بر موضوع مشترک فاصله گرفتن تدریجی جامعه از ریشههای بومی پوشش و ضرورت بازخوانی میراث خیاطی و طراحی لباس ایران تأکید داشتند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، سومین آیین نکوداشت روز خیاط در تالار آوینی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار شد.
محسن گرجی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، در سخنانی درباره طرح پیشنهاد تأسیس موزه مد و لباس ایران گفت: با توجه به هزینههای بالای ایجاد موزه فیزیکی، نسخه دیجیتال میتواند راهکار عملی و کمهزینهتری باشد.
وی تصریح کرد: بنده پیشنهاد تاسیس موزه مجازی مد و لباس، بر پایه پلتفرم را ارائه میکنم و در این زمینه آماده همکاری هستیم.
در این آیین، سومبات هاکوپیان، رئیس هیئتمدیره انجمن طراحان لباس و پارچه ایران، با تبریک روز ملی خیاط، به نبود لباس ملی و بیتوجهی دولتها به طرح موزه لباس اقوام اشاره کرد.
وی با اشاره به "ضرورت احیای پوشاک دستدوز و تشکیل کمیتهای تخصصی از پیشکسوتان برای حفظ این هنر" افزود: مسئله لباس دستدوز درحالی در جهان بسیار مطرح است که ما با وجود گذشته درخشان، امروزه از آن غافل شدهایم.
در این مراسم بهرام کلهرنیا، هنرمند گرافیست و دبیر جشنواره تجسمی فجر، خیاطی را آیینی تاریخی و هویتساز دانست و افزود: لباس ادامه وجود انسان است.
وی با مرور تحول پوشش از دوران کهن تا امروز، تصریح کرد: در گذشته لباسها ریشه بومی و ملی داشتند اما امروز دچار آنارشی طراحی شدهایم و لباس ایرانی جای خود را به پوششهای بیگانه داده است.
کلهرنیا با بیان اینکه "«تراژدی لباس» زمانی رخ داد که از گنجینههای فرهنگی خود دور شدیم" خواستار "توجه جدیتر خیاطان و طراحان به بازخوانی میراث پوشاک ایرانی شد."
در بخشی از این آیین، فرینا فربود، دانشیار دپارتمان طراحی پارچه و لباس دانشکده هنر دانشگاه الزهرا، مراحل گذار در لباس و پوشش در طول تاریخ را تشریح کرد.
بنابراین گزارش، در بخش پایانی آیین گرامیداشت روز خیاط، از خیاطان پیشکسوت روشنک صفایی، سلطاناحمدی، ابوالحسنی و شفیعی و طراحان جوان زیبا کریمی، سجاد قهرمانی و سروینا سلطاناحمدی تقدیر شد.