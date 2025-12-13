خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارگروه ساماندهی مد و لباس حامی را‌ه‌اندازی موزه مجازی مد و لباس ایران

کارگروه ساماندهی مد و لباس حامی را‌ه‌اندازی موزه مجازی مد و لباس ایران
کد خبر : 1726660
لینک کوتاه کپی شد.

سومین آیین نکوداشت روز خیاط به همت انجمن طراحان لباس و پارچه ایران در حالی برگزار شد که برخی سخنرانان این مراسم، بر موضوع مشترک فاصله‌ گرفتن تدریجی جامعه از ریشه‌های بومی پوشش و ضرورت بازخوانی میراث خیاطی و طراحی لباس ایران تأکید داشتند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، سومین آیین نکوداشت روز خیاط در تالار آوینی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار شد.

محسن گرجی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، در سخنانی درباره طرح پیشنهاد تأسیس موزه مد و  لباس ایران گفت: با توجه به هزینه‌های بالای ایجاد موزه فیزیکی، نسخه دیجیتال می‌تواند راهکار عملی و کم‌هزینه‌تری باشد.

وی تصریح کرد: بنده پیشنهاد تاسیس موزه مجازی مد و لباس، بر پایه پلتفرم را ارائه می‌کنم و در این زمینه آماده همکاری هستیم.  

در این آیین، سومبات هاکوپیان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن طراحان لباس و پارچه ایران، با تبریک روز ملی خیاط، به نبود لباس ملی و بی‌توجهی دولت‌ها به طرح موزه لباس اقوام اشاره کرد.

وی با اشاره به "ضرورت احیای پوشاک دست‌دوز و تشکیل کمیته‌ای تخصصی از پیشکسوتان برای حفظ این هنر" افزود: مسئله لباس‌ دست‌دوز درحالی در جهان بسیار مطرح است که ما با وجود گذشته درخشان، امروزه از آن غافل شده‌ایم.

در این مراسم بهرام کلهرنیا، هنرمند گرافیست و دبیر جشنواره تجسمی فجر، خیاطی را آیینی تاریخی و هویت‌ساز دانست و افزود: لباس ادامه وجود انسان است.

وی با مرور تحول پوشش از دوران کهن تا امروز، تصریح کرد: در گذشته لباس‌ها ریشه بومی و ملی داشتند اما امروز دچار آنارشی طراحی شده‌ایم و لباس ایرانی جای خود را به پوشش‌های بیگانه داده است.

کلهرنیا با بیان اینکه "«تراژدی لباس» زمانی رخ داد که از گنجینه‌های فرهنگی خود دور شدیم" خواستار "توجه جدی‌تر خیاطان و طراحان به بازخوانی میراث پوشاک ایرانی شد."

در بخشی از این آیین، فرینا فربود، دانشیار دپارتمان طراحی پارچه و لباس دانشکده هنر دانشگاه الزهرا، مراحل گذار در لباس و پوشش در طول تاریخ را تشریح کرد.

بنابراین گزارش، در بخش پایانی آیین گرامیداشت روز خیاط، از خیاطان پیشکسوت روشنک صفایی، سلطان‌احمدی، ابوالحسنی و شفیعی و طراحان جوان زیبا کریمی، سجاد قهرمانی و سروینا سلطان‌احمدی تقدیر شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری