انتصاب مسئولان بخش‌های پنجمین جشنواره رادیویی پژواک

با حکم حمیدرضا افتخاری، دبیر پنجمین جشنواره ملی برنامه‌های رادیویی پژواک، مسئولان بخش‌های مختلف این رویداد ملی معرفی و منصوب شدند.

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام ستاد خبری جشنواره، ساجد قدوسیان به‌عنوان مسئول اجرای مراسم اختتامیه، آذر شیشه‌گر به‌عنوان مسئول دبیرخانه و علی خسروی به‌عنوان مسئول کمیته پشتیبانی منصوب شدند. همچنین فاطمه عودباشی مسئولیت ستاد خبری جشنواره را بر عهده گرفت.

فرایند دریافت آثار از ۳۰ آبان آغاز شده و آثار بخش مسابقه تا ۱۵ دی و بخش ویژه و مستمر تا اول بهمن دریافت می‌شود.

 آیین اختتامیه این دوره ۲۷ اردیبهشت‌ماه سال آینده، همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) در سالن همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار خواهد شد.

