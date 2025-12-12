به گزارش ایلنا، مسعود کیمیایی کارگردان سینما چند روز قبل بر اثر کاهش اکسیژن خون و پیگیری شرایط قلبی و ریوی در بیمارستان بستری بود که با تثبیت شرایطش به بخش عمومی منتقل شده است.



طبق پیگیری‌های انجام شده، مسعود کیمیایی روز شنبه، ۲۲ آذرماه از بیمارستان مرخص خواهد شد و چند روز دیگر فیلمبرداری فیلم جدیدش را آغاز می‌کند.



در ماه‌های اخیر پیش‌تولید سی‌ویکمین فیلم سینمایی مسعود کیمیایی با نام «عشق در انفرادی» در حال انجام بود که تهیه‌کنندگی این فیلم بر عهده علی اوجی است.

انتهای پیام/