روز زن فرصتی برای واکاوی مشکلات زنان دارای معلولیت است

به مناسبت گرامیداشت روز زن، علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور، در آیین اختتامیه چهارمین نمایشگاه هنری "ریشه‌های مانا" که توانمندی‌های هنرمندان دارای معلولیت را به تصویر می‌کشد و در جمع زنان دارای معلولیت هنرمندان و مادران افراد دارای معلولیت حضور یافت.

علی ربیعی ضمن اشاره به نقش مهم و موثر مادران افراد دارای معلولیت، از دشواری نگهداری مادران گفت و اظهار کرد: اما در کنار همه این سختی‌ها این نمایشگاه و آثار ارائه شده در آن نشان داد که این مادران چگونه توانستند فرزندانی پرتوان و هنرمند تربیت کنند. روز زن فرصتی برای واکاوی و مرور مسائل و مشکلات این دسته از زنان ایران است. این نمایشگاه نشان می‌دهد که این افراد به رغم دارا بودن معلولیت از توانایی‌های خود هنر خلق می‌کنند و امرار معاش می‌کنند.

