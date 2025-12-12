خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

علی ربیعی:

روز زن فرصتی برای واکاوی مشکلات زنان دارای معلولیت است

روز زن فرصتی برای واکاوی مشکلات زنان دارای معلولیت است
کد خبر : 1726341
لینک کوتاه کپی شد.

علی ربیعی در آیین اختتامیه چهارمین نمایشگاه هنری "ریشه‌های مانا" از نقش مهم و موثر مادران افراد دارای معلولیت گفت و روز زن را فرصتی برای واکاوی مشکلات این دسته از زنان ایران دانست.

به گزارش ایلنا، به مناسبت گرامیداشت روز زن، علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور، در آیین اختتامیه چهارمین نمایشگاه هنری "ریشه‌های مانا" که توانمندی‌های هنرمندان دارای معلولیت را به تصویر می‌کشد و در جمع زنان دارای معلولیت هنرمندان و مادران افراد دارای معلولیت حضور یافت.
علی ربیعی ضمن اشاره به نقش مهم و موثر مادران افراد دارای معلولیت، از دشواری نگهداری مادران گفت و اظهار کرد: اما در کنار همه این سختی‌ها این نمایشگاه و آثار ارائه شده در آن نشان داد که این مادران چگونه توانستند فرزندانی پرتوان و هنرمند تربیت کنند. روز زن فرصتی برای واکاوی و مرور مسائل و مشکلات این دسته از زنان ایران است. این نمایشگاه نشان می‌دهد که این افراد به رغم دارا بودن معلولیت از توانایی‌های خود هنر خلق می‌کنند و امرار معاش می‌کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری