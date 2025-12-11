به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صبح امروز پنج‌شنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ در راس هیاتی رسمی وارد آتن شد تا در نشست دوره‌ای «مجمع تمدن‌های باستانی» حضور یابد؛ مجمعی که با هدف بازتعریف نقش تمدن‌های کهن در نظام فرهنگی و سیاسی جهان معاصر شکل گرفته و ایران به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران آن، نقشی محوری در جهت‌دهی به مباحث آن ایفا می‌کند.

ورود وزیر با استقبال مقامات ارشد وزارت فرهنگ یونان و نمایندگان سفارت جمهوری اسلامی ایران همراه بود.

این مجمع که از سال ۲۰۱۷ با حضور ده کشور صاحب‌سهم در تاریخ تمدن جهانی—ایران، ارمنستان، ایتالیا، بولیوی، پرو، چین، عراق، مصر، مکزیک و یونان—تشکیل شده، اکنون یکی از معدود بسترهای چندجانبه‌گرایانه در عرصه فرهنگ است که می‌کوشد مفهوم «قدرت نرم تمدنی» را در قالب سازوکارهای همکاری عملیاتی بازتعریف کند. آتن، به‌عنوان میزبان این دوره، زمینه‌ساز گفت‌وگوهایی است که می‌تواند به ارتقای جایگاه کشورهای عضو در دیپلماسی جهانی منجر شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، صالحی‌امیری در این سفر علاوه بر مشارکت در نشست اصلی مجمع، دیدارهای دوجانبه با وزرای کشورهای عضو خواهد داشت. این دیدارها محورهایی چون گسترش همکاری‌های میراث‌فرهنگی، توسعه تعاملات گردشگری، تبادل متخصصان و ظرفیت‌سازی در حوزه حفاظت از میراث مشترک بشری را دنبال می‌کند.

حضور ایران در این ساختار بین‌المللی، با توجه به سابقه تمدنی چند هزارساله و نقش تعیین‌کننده‌اش در شکل‌گیری جغرافیای فرهنگی منطقه، واجد اهمیت راهبردی است؛ به‌ویژه آنکه سیاست فرهنگی دولت چهاردهم با تاکید بر بازنمایی تصویر واقعی ایران و مقابله با جریان ایران‌هراسی، بیش از هر زمان دیگری بر دیپلماسی تمدنی تکیه دارد.

سفر وزیر میراث‌فرهنگی به آتن، نه‌تنها مشارکت فعال ایران در این مجمع را تقویت می‌کند، بلکه از منظر راهبردی، زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری با کشورهایی است که هر یک حامل بخشی از حافظه تمدنی بشریت‌اند.

