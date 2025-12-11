به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، علیرضا ایزدی، مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، با تبریک ثبت جهانی پرونده «مهارت آینه‌کاری در معماری ایران» در بیستمین اجلاس کمیته بین‌الدولی حفاظت از میراث‌فرهنگی ناملموس در دهلی‌نو، این رخداد را «فرصتی تاریخی برای شناخت جهانیِ ظرافت‌های معماری ایرانی» دانست. او گفت: ثبت جهانی آینه‌کاری می‌تواند دریچه‌ای تازه برای معرفی ظرفیت‌های هنری و معماری ایران باشد؛ هنرهایی که در بسیاری از کشورها نظیری برای آن‌ها وجود ندارد و خاستگاه اصلی‌شان ایران است.

او با اشاره به نقش ثبت‌های جهانی در ارتقای دیپلماسی فرهنگی افزود: ما باید ایران را به‌عنوان یکی از پنج مقصد اصلی گردشگری فرهنگی به جهان معرفی کنیم و بی‌تردید ثبت جهانی آثار ناملموس، مسیر تحقق این هدف را هموارتر می‌کند. ایرانی‌ها می‌توانند از طریق چنین پرونده‌هایی جلوه‌های فاخر معماری خود را در سطح بین‌المللی عرضه کنند.

ایزدی با مروری بر پیشینه تاریخی این هنر گفت: آینه در معماری ایرانی همواره نقش تعیین‌کننده داشته است؛ به‌ویژه از دوره صفویه تاکنون که هنرمندان بزرگ در این عرصه آثاری خلق کرده‌اند که امروز در بقاع متبرکه مانند صحن امام رضا(ع)، حرم شاه‌چراغ(ع)، کاخ گلستان و ده‌ها عمارت تاریخی قابل مشاهده است.

او ادامه داد: این پرونده در نشست هند با موفقیت مطرح و ثبت شد؛ رویدادی ارزشمند که به‌عنوان یکی از آثار هویت‌ساز و نمادین کشور در فهرست جهانی جای گرفت. امید داریم این گام بلند، زمینه‌ساز معرفی عمیق‌تر این هنر فاخر در سطح بین‌المللی باشد.

او یکی از ضرورت‌های پس از ثبت جهانی را «تداوم انتقال مهارت» عنوان کرد و افزود: یکی از موضوعات مهم پس از ثبت جهانی، تربیت نیروهای توانمند و جوان است. باید ضمن پاسداشت استادان برجسته و پیشکسوت این حوزه، نسل تازه‌ای از هنرمندان را آموزش دهیم تا این هنر استمرار یابد.

ایزدی در پایان با تاکید بر ماهیت ایرانی–اسلامی این هنر گفت: «آینه‌کاری در معماری ایران هنری اصیل است که سینه‌به‌سینه منتقل شده و بخشی از هویت فرهنگی ما را شکل داده است. امیدوارم بتوانیم از این هنر صیانت کنیم و کیفیت و کمیت آن را در مسیر آینده ارتقا دهیم.

