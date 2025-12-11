یادمان آرش کوردسالی و شهرام میراب اقدم در سینماحقیقت

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره سینماحقیقت، یادمان آرش کوردسالی و شهرام میراب اقدم با اجرای شهنام صفاجو در دومین روز نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت برگزار شد.



محمد حمیدی‌مقدم، دبیر نوزدهمین دوره جشنواره سینماحقیقت، در این مراسم با تسلیت به خانواده‌های این دو هنرمند، گفت: سال سختی را پشت سر گذاشتیم و عزیزانی را از دست دادیم. از دست دادن شهرام میراب‌اقدم و آرش کوردسالی که هر دو در حوزه‌های خود فعال بودند، بسیار دردناک بود.



حمیدی‌مقدم با اشاره به اینکه این دو هنرمند به فاصله یک سال از دنیا رفته‌اند، خاطرنشان کرد: یاد آنان همیشه با ما خواهد ماند و آثارشان سال‌ها قابل یادآوری و الهام‌بخش است. در جشنواره نوزدهم خواستیم با نمایش فیلم‌هایشان از آنان یاد کنیم و قدردان خانواده‌های داغدارشان باشیم.



وی صبوری خانواده‌های این دو فیلمساز را ستود و افزود: همسر آرش کوردسالی با ساخت فیلمی که در جشنواره امسال حضور دارد، مسیر را ادامه داده است. ما در ابتدای برنامه‌هایمان یاد آنان را گرامی داشتیم تا مسیر ادامه یابد.



دبیر جشنواره سینماحقیقت تأکید کرد: وظیفه ما در لحظات سخت، کنار خانواده هنرمندان بودن است. این همراهی باید تداوم یابد. خوشحالیم که خانواده مرکز گسترش در کنار ما هستند و این همراهی به خلق آثار ارزشمند منجر شده است.



در ادامه مراسم سپیده سپهی، همسر آرش کوردسالی، با حالی آکنده از احساسات بر صحنه حاضر شد.



سپهی با چشمانی اشک‌آلود و صدایی لرزان گفت: دردناک است در برنامه‌ای حاضرم که با پوستر بزرگداشت آرش روبه‌رو شدم به جای اینکه با پوستر فیلمش مواجه باشم.



سپس امیرحسین سیادت، عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینما، سخنانی را ایراد کرد.



سیادت با تشکر از برگزارکنندگان مراسم گفت: بابت این بزرگداشت ممنونم. برگزار کردن یاد عزیزان از دست رفته، کار بسیار سختی است.



وی با اشاره به دشواری صحبت درباره دوست از دست رفته خود افزود: صحبت کردن در مورد دوستی که رفته، حتی در فضای عمومی، فکر نکنم کار آسانی باشد.



سیادت در ادامه آرزویی برای جامعه هنری و جوانان کشور بیان کرد: آرزو می‌کنم هیچ‌کس در کشورمان مجبور به انتخاب بین کار کردن یا کار نکردن نباشد. آرزو می‌کنم در دوره‌ای طولانی، جوانان و بچه‌ها بتوانند راحت به ساختن و آفرینش بپردازند.



پس از آن رضا تیموری، فیلمبردار، به بیان خاطراتی از آرش کوردسالی پرداخت.



تیموری در توصیف همکار فقید خود گفت: آرش مثل همه بچه‌های خوزستان، سینما را خوب بلد بود.



وی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی کوردسالی ادامه داد: آرش آنقدر مغرور بود که خیلی کم کار می‌کرد. نمی‌خواهم از او قهرمان بسازم. او انسان بود، خاکستری بود اما سر صحنه هیجان داشت.



تیموری در پایان با اشاره به روحیه مشترک فیلمسازان خوزستانی تأکید کرد: هیجان آرش را در بقیه بچه‌های خوزستان هم می‌بینیم.



در ادامه مراسم بزرگداشت نوبت به شهرام میراب‌ اقدم رسید و ابتدا همسر آن مرحوم بهارک جنت‌مکان در سخنان کوتاهی گفت: خیلی متشکرم از شما بابت مراسم یادبود شهرام. خیلی ممنونم از همه دوستانی که تشریف آوردند. والا من فیلم بزرگداشت شهرام را دیدم و یک مقدار حال و هوایم دگرگون شده است؛ نمی‌توانم زیاد صحبت کنم. فقط خیلی متشکرم.



پس از آن محمد عبدی‌زاده، تهیه‌کننده مستند، به ایراد سخنرانی پرداخت.



عبدی‌زاده سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: رفاقت من با شهرام ۳۵ سال طول کشید. من بداخلاق هستم و خیلی نمی‌توانم کار کنم. دو تا پروژه کار می‌کنم، تمام می‌شود و اصولاً وقتی کار تمام می‌شود تا پروژه بعد، کسی سراغم نمی‌آید. اما رفاقت ما با شهرام سی و پنج ساله بود. در هر پروژه، ایشان همیشه محبت می‌کردند و به من زنگ می‌زدند. به من خیلی چیزها یاد داد و یاد می‌داد.



عبدی‌زاده با اشاره به روحیه کاری و شوخ‌طبعی شهرام میراب‌ اقدم ادامه داد: آخرین کاری که با هم انجام می‌دادیم، درباره آرامستان بود. همیشه باها او شوخی می‌کردم که شهرام، چرا سراغ عجیب و غریب‌ها می‌روی؟ دم‌دستی بگیر! ولی وقتی با سوژه روبه‌رو می‌شدیم، آنقدر عمیق و خاص می‌شد که حال همه ما را بد می‌کرد. البته همیشه با من شوخی می‌کرد و می‌گفت: «خب! محمد به تو که بد نمی‌گذرد.» راست هم می‌گفت واقعاً بد نمی‌گذشت.



وی همچنین به نظم و تعهد بالای میراب‌ اقدم اشاره کرد و افزود: شهرام مردی بود که کارش را دوست داشت، با دقت تمام کارش را انجام می‌داد، کارش را بلد بود، شوخ‌طبعی و هنرمندی خاص خودش را داشت.



در ادامه مراسم بزرگداشت سیدجواد میرهاشمی، کارگردان مستند با بیان خاطراتی از دوستی‌اش با شهرام میراب‌اقدم سخن گفت.



میرهاشمی سخنان خود را با اشاره‌ای تاریخی آغاز کرد و گفت: در قرن ششم وقتی خبر مرگ خاقانی را به نظامی می‌دهند، نظامی می‌گوید: «همه گفتند خاقانی دریغا!» ولی من هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم دوستی که از سال ۱۳۷۵ شروع شد، به اینجا برسد که من باید بیایم و برایش مراسم یادبود بگیرم.



وی ادامه داد: خیلی نمی‌خواهم مجلس را تلخ کنم. به همسر آقای آرش و همسر آقای شهرام تسلیت عرض می‌کنم.



میرهاشمی به پروژه‌های ناتمام میراب‌اقدم اشاره کرد و‌گفت: شهرام دو کار نیمه‌تمام داشت. یکی در ذخیره کردن‌ اطلاعات سوخت و‌ آن را ادامه نداد. در واقع قرار بود یک سه‌گانه بسازد. یکی در مورد پوشاک ایرانی یا مد ایرانی بود و بعدی در مورد کفش ایرانی بود؛ کار بعدی‌اش در مورد آقای مشیری بود.



وی با بیان تأثر از درگذشت زودهنگام هنرمندان گفت: متأسفیم که خیلی جوان‌ها را از دست دادیم. من تشکر می‌کنم از مرکز گسترش بابت مراسم بزرگداشت و خاکسپاری آن مرحوم در قطعه هنرمندان.



در انتهای این مراسم فیلم «تهران ۹۹۵» اثر مرحوم آرش کوردسالی و فیلم «آرامستان» اثر شهرام میراب‌اقدم برای حاضرین پخش شد.



نوزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» به دبیری محمد حمیدی‌مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه در پردیس سینمایی ملت در حال برگزاری است.

