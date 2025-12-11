آیین اختتامیه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری، آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با حضور محمدمهدی احمدی، مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صبح امروز (پنجشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴) در سالن اصلی مجتمع فرهنگی هنری بوعلی‌سینا برگزار شد.

این مراسم با پخش سرود ملی و تلاوت قرآن کریم آغاز شد.

جشنواره فرصت انتقال مفاهیم به آینده‌سازان این سرزمین است

سیدمحمدرضا جوادی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در قالب پیامی تصویری با اشاره به نقش تربیتی و آموزشی هنرهای نمایشی برای نسل نو بیان کرد: «بی‌تردید برگزاری این جشنواره فرصتی ارزشمند است تا گروه‌های هنری بتوانند مفاهیم اخلاقی، تربیتی و آموزشی را با شیوه‌هایی خلاقانه، دلنشین و اثرگذار به آینده‌سازان این سرزمین منتقل کنند. ایجاد نشاط، امید و روحیه مسئولیت‌پذیری در کودکان و نوجوانان یکی از مأموریت‌های مهم این رویداد هنری است.

در این دوره، ۶۳ گروه هنری با ۱۹۳ اجرا در ۱۶ سالن و همچنین اجراهای محیطی و خیابانی در نقاط مختلف شهر و مناطق کمتربرخوردار روی صحنه رفتند. خوشبختانه این دوره با استقبال گسترده شهروندان همراه بود و طبق آمار، بیش از ۷۰ هزار نفر از اجراها بازدید کردند.

امیدواریم توانسته باشیم لحظاتی خوش، پرنشاط و هنری برای گروه‌ها، مهمانان و مخاطبان عزیز رقم بزنیم و ان‌شاءالله دوره سی‌ویکم جشنواره را در سال آینده با گستره‌ای وسیع‌تر و برنامه‌هایی پربارتر برگزار خواهیم کرد.»

جشنواره تئاتر کودک و نوجوان باید به‌صورت دائمی در همدان تثبیت شود

در ادامه، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: همدان طی ۳۰ سال گذشته میزبان این جشنواره بوده و تلاش ما همواره حفظ این میزبانی بوده است.

او با قدردانی از حمایت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان استانی افزود: اگر قرار است جشنواره‌ای برای کودکان و نوجوانان برگزار شود، بهترین جای آن همدان است. این استان پیش‌تر تجربه میزبانی جشنواره فیلم کودک را نیز داشت اما به دلیل کم‌توجهی‌ها از دست رفت.

حاجی‌بابایی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در سفر سال ۱۳۸۳ به همدان اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب تأکید کردند شهری با تاریخ همدان در هیچ جای دنیا همچنان فعال نیست. بر همین اساس، عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران برای همدان تصویب و تأیید شد.

او از تدوین اساسنامه رسمی جشنواره خبر داد و گفت: در حال آماده‌سازی اساسنامه‌ای هستیم تا جشنواره کودک و نوجوان به‌صورت قانونی و دائمی در همدان ثبت شود و هر سال بدون ابهام برگزار گردد. همدان با آثار تاریخی فراوان، ظرفیت هنرمندان بومی و جایگاه ویژه در حمل‌ونقل و آموزش عالی، شایسته میزبانی پایدار این رویداد است.

شعار جشنواره در هر لحظه این رویداد متجلی شد

آزاده انصاری، دبیر سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان نیز در پیامی ویدئویی گفت: «تقارن آیین پایانی جشنواره با سالروز تولد بانوی آب و آینه را به فال نیک می‌گیریم و ضمن تبریک این روز بزرگ، برای همه‌ی زنان برومند و مادران عزیز خیر و برکت آرزو می‌کنم.

در آستانه پایان بخشیدن به چند روز زیبا و به یادماندنی هستیم. روزهایی که صحنه‌های ما پر بود از رنگ، حرکت، صدا و مهم‌تر از همه، پر بود از «امید».

شعار جشنواره «کودک امروز، روایت تازه، صحنه‌ی فردا» بود و این شعار، به زیبایی در هر لحظه این جشنواره متجلی شد.

کودکان امروز ما، به عنوان بینندگان هوشیار و بازیگران بااستعداد، به ما نشان دادند که با چه دقت و شگفتی به دنیا نگاه می‌کنند. هر تشویق، هر خنده و هر سکوت تأمّل‌برانگیزشان، برای ما یک درس بود و روایت‌های تازه‌ای که شاهدش بودیم، حاصل ذهن خلاق و دستان پرتوان هنرمندان متعهدی بود که با تکیه بر اصالت و نوآوری، آثاری خلق کردند که نه فقط سرگرم‌کننده که اندیشه‌مدار و احساس‌برانگیز بودند. از همه داوران عزیز که با حساسیت و دقت، این آثار را بررسی کردند و از همه عوامل اجرایی که بی‌چشم‌داشت تلاش کردند، صمیمانه سپاسگزارم.

از مردم مهربان و مهمان‌نواز، هنرمندان پرتلاش و همه مسئولین استان همدان قدردانی می‌کنم. این جشنواره به پایان می‌رسد، اما داستان ما تمام نشده است. ما اینجا بودیم تا با هم «صحنه فردا» را تمرین کنیم. صحنه‌ای که به وسعت زندگی است. امیدواریم بذرهایی که در این چند روز در ذهن و قلب کودکان و نوجوانان کاشته شد، بذر زیبایی‌شناسی، پرسشگری، همدلی و کار گروهی، در آینده‌ای نه چندان دور، به درختانی تنومند و بارور در جامعه ما تبدیل شود.

انتهای پیام/