مدیرکل هنرهای نمایشی:

دوستی و رفاقت ایران و ارمنستان ریشه در موضوعات فرهنگی و معنوی دارد

مدیرکل هنرهای نمایشی ضمن تقدیر از گروه نمایش «مترو» کشور ارمنستان در سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان بر اشتراکات فرهنگی و هنری این دو کشور تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره، رضا مردانی، مدیرکل هنرهای نمایشی شب گذشته ۱۹ آذر ماه با حضور در هتل باباطاهر از گروه نمایش کشور ارمنستان که در آخرین روز برگزاری سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان روی صحنه رفتند، تقدیر کرد. 

آزاده انصاری (دبیر جشنواره)، نادر برهانی‌مرند (مشاور دبیر)، علی‌اکبر طرخان (مدیر بخش بین‌الملل اداره‌کل هنرهای نمایشی)، پوپک عظیم‌پور (کارگردان و مدرس تئاتر)، حسن رونده (مدیر دفتر هماهنگی و برنامه‌ریزی اداره کل هنرهای نمایشی) و عباس شاه محمدزاده (مدیر دبیرخانه دائمی جشنواره‌های اداره کل هنرهای نمایشی) در این دیدار حضور داشتند.  

مدیرکل هنرهای نمایشی در این دیدار ضمن تاکید بر لزوم بیشتر شدن روابط صمیمانه هنرمندان کشور ایران و ارمنستان گفت: ما با کشور ارمنستان اشتراکات فرهنگی زیادی داریم و این موضوع در آثار هنری می‌تواند به خوبی دیده شود. 

او ادامه داد: ما شهدای ارمنی زیادی داریم که طی هشت سال دفاع مقدس از مرزوبوم ایران‌زمین دفاع کردند. مقام معظم رهبری نیز هرساله با خانواده این شهدا دیدار کرده و یاد رشادت‌های این عزیزان را گرامی می‌دارند. در واقع دوستی و رفاقت ما ریشه در موضوعات فرهنگی و معنوی دارد. 

در پایان این مراسم رضا مردانی با اهدای لوح تقدیر از گروه «مترو» ارمنستان که با نمایش «جلسه‌ی موش‌ها» میزبان مخاطبان بودند قدردانی کرد.

