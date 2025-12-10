به گزارش ایلنا، «کارگاه تشخیص نمودار از خط مار» به‌عنوان یک کارگاه عملی و پروژه‌محور روزنامه‌نگاری داده به همت مجله تحلیلی دقیقه و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران چهارشنبه و پنجشنبه این هفته به شکل آنلاین و حضوری برگزار می شود.

هدف از برگزاری کارگاه این است که شرکت‌کنندگان پس از بررسی انتقادی نمونه‌هایی از به‌کارگیری عدد و نمودار در مطالب تحلیلی، در پروژه‌های خود به بهترین صورت از آن‌ها استفاده کنند.

در بخش نخست این رویداد که چهارشنبه ۱۹ آذر 1404 ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۱۵ برگزار می شود، برای آمادگی بیشتر، کار با ابزارهای اکسل و پاورپوینت به صورت آنلاین معرفی و با انجام یک پروژه کوچک روزنامه‌نگاریِ داده تمرین خواهد شد (آشنایی قبلی با اکسل و پاورپوینت نیاز نیست).

در بخش دوم رویداد (پنجشنبه ۲۰ آذر از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۷:۰۰) ابتدا نکاتی درباره چیستی روزنامه‌نگاریِ داده (Data Journalism) و ضرورت نگاه انتقادی در آن با بررسی نمونه‌هایی از ایران و جهان ارائه خواهد شد و سپس شرکت‌کنندگان، طرح پروژه خود را توضیح می‌دهند و بازخورد اولیه‌ دریافت خواهند کرد و مشغول انجام آن خواهند شد. پس از ارائه اولیه طرح‌های شرکت‌کنندگان و دریافت بازخورد، شرکت‌کنندگان به صورت فردی یا گروهی مشغول انجام پروژه‌های خود می‌شوند و هر جا که نیاز دیدند نظر مشورتی دریافت می‌کنند.

در پایان کارگاه شرکت‌کنندگان یافته‌های خود را ارائه می‌دهند و بازخوردهایی برای توسعه و تکمیل آن در آینده دریافت می‌کنند.

این کارگاه در همکاری با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران برگزار می‌شود.

بخش حضوری رویداد در دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به نشانی بلوار کشاورز، خیابان کبکانیان، انتهای جعفری آذردابانلو، پلاک ۲۶ برگزار می شود.

ثبت‌نام در لینک (d-learn.ir/djwa) انجام می گیرد.

انتهای پیام/