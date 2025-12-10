رامتین شهبازی مطرح کرد؛
داوران جایزه کتاب سینمایی معرفی شدند/ برگزاری ۱۰ نشست با موضوع آسیبشناسی کتابها، ترجمه و نشر
نشست رسانهای خانه سینما با حضور همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما و رامتین شهبازی دبیر جایزه کتاب سینمایی صبح امروز در ساختمان خانه سینما برگزار شد که در بخش اول این نشست رامتین شهبازی به توضیحاتی درباره جایزه کتاب سینمایی پرداخت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رامتین شهبازی در ابتدای این نشست اظهار کرد: برای جامعه فرهنگی جایزه کتاب سال میتواند امیدبخش باشد. اخبار نهمین دوره کتاب سال منتشر شده است و ما طبق همان اخبار قرار است چهار سال را تحت پوشش قرار دهیم و کتابها از ابتدای ۱۴۰۰ تا انتهای ۱۴۰۳ بررسی میشوند. ۷۱۷ کتاب سینمایی در این مدت چاپ شده که کار ما را سخت میکند. کار داوری ما بعد از فرصت دریافت کتابها که تا آخر آذرماه است، آغاز میشود. ما این حق را برای ناشران در نظر گرفتیم که خودشان برای داوری آثارشان تقاضا داشته باشند و نامههایی هم برای دعوت به ناشران ارسال شده است. تا الان ۳۱ کتاب به دست ما رسیده که مربوط به ۶ ناشر میشود.
شهبازی خاطرنشان کرد: آنچه برای من مهم بود و وقتی پیشنهاد دادم با روی باز پذیرفته شد این است که من وقتی مسئولیتی در حوزههای فرهنگی برعهده میگیرم دو مورد برایم بسیار مهم است، یکی پیوست فرهنگی و دیگری پیوست رسانهای است. ده نشست را در خانه سینما تدارک دیدیم که مربوط به آسیبشناسی کتابها، ترجمه و نشر میشود. تقریبا ماهی یک تا دو نشست برگزار میشود و تا اردیبهشت سال آینده که نشست خواهیم داشت و یک نشست هم بعد از جایزه برگزار خواهد شد.
وی در ادامه نازنین مخفم، شهابالدین عادل، شادمهر راستین، مهرزاد دانش و امیررضا نوریپرتو را داوران این دوره معرفی کرد و گفت: برای حمایت از کتابها تمهیداتی اندیشیده میشود و با وزارت ارشاد رایزنیهایی در اینم ورد خواهیم داشت.
شهبازی خاطرنشان کرد: در این رویداد یک مولف، یک مترجم و یک ناشر برگزیده داریم و از یک چهره فعال در این حوزه تقدیر خواهد شد. تالیف در ایران بسیار مهجور واقع شده، چرا که مولف باید به لحاظ مالی تامین شود تا بتواند کارش را به عنوان یک شغل اصلی انجام دهد.