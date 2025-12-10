به گزارش ایلنا،‌ مسابقه کتابخوانی «سرداران ایران‌زمین» ویژه دانش‌آموزان کشور با محوریت مجموعه ۱۶ جلدی «سرداران ایران زمین»، از ۱۰ آذر آغاز شده و تا تا ۱۳ دی‌ماه ادامه دارد. دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این‌مسابقه باید پس از مطالعه عناوین مجموعه مورد اشاره درباره قهرمان واقعی زندگی بنویسند.

بستر شرکت و مشارکت در این‌رویداد کانال کتاب‌های شکوفه (واحد کودک و نوجوان انتشارات امیرکبیر) در پیام‌رسان شاد ویژه دانش‌آموزان است و متقاضیان می‌توانند در دو بخش این‌مسابقه شرکت کنند: ۱. کتاب‌خوانی: خواندن بخش‌هایی از کتاب‌های مجموعه «سرداران ایران‌زمین» (موجود در کانال رسمی «کتاب‌های شکوفه» در شاد) و ارسال فیلم آن. ۲. قهرمان زندگی من: متن کوتاه درباره قهرمان واقعی زندگی خود نوشته و دلیل انتخاب او را بنویسند.

طبق فراخوان اعلام شده این رویداد، دبیرخانه مسابقه از بین آثار ارسالی، قرعه‌کشی کرده و به بهترین فیلم کتاب‌خوانی و متن نوشته‌شده جایزه خواهد داد.

