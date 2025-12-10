خبرگزاری کار ایران
برگزاری مسابقه کتابخوانی دانش‌آموزی «سرداران ایران‌زمین»

مسابقه کتابخوانی «سرداران ایران‌زمین» ویژه دانش‌آموزان کشور برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا،‌ مسابقه کتابخوانی «سرداران ایران‌زمین» ویژه دانش‌آموزان کشور با محوریت مجموعه ۱۶ جلدی «سرداران ایران زمین»، از ۱۰ آذر آغاز شده و تا تا ۱۳ دی‌ماه ادامه دارد. دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این‌مسابقه باید پس از مطالعه عناوین مجموعه مورد اشاره درباره قهرمان واقعی زندگی بنویسند. 

بستر شرکت و مشارکت در این‌رویداد کانال کتاب‌های شکوفه (واحد کودک و نوجوان انتشارات امیرکبیر) در پیام‌رسان شاد ویژه دانش‌آموزان است و متقاضیان می‌توانند در دو بخش این‌مسابقه شرکت کنند: ۱. کتاب‌خوانی: خواندن بخش‌هایی از کتاب‌های مجموعه «سرداران ایران‌زمین» (موجود در کانال رسمی «کتاب‌های شکوفه» در شاد) و ارسال فیلم آن. ۲. قهرمان زندگی من: متن کوتاه درباره قهرمان واقعی زندگی خود نوشته و دلیل انتخاب او را بنویسند.

طبق فراخوان اعلام شده این رویداد، دبیرخانه مسابقه از بین آثار ارسالی، قرعه‌کشی کرده و به بهترین فیلم کتاب‌خوانی و متن نوشته‌شده جایزه خواهد داد.

 

