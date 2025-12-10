در اختتامیه هجدهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی دوربین.نت؛
قاسم حاج محمدی برای یک عمر عکاسی تمجید میشود
در آیین اختتامیه هجدهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی دوربین.نت، به پاس یک عمر تلاش برای عکاسی ایران از قاسم حاج محمدی قدردانی میشود.
به گزارش ایلنا، مراسم قدردانی از قاسم حاج محمدی به پاس یک عمر تلاش برای عکاسی ایران، عصر پنجشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۷ تا ۱۹ در مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی دوربین.نت در بلدیه تهران برگزار میشود.
قاسم حاج محمدی متولد پنجم دی ماه ۱۳۲۵ است. فعالیت حرفهای را از سال ۱۳۴۸ آغاز و همکاری با کمیته ملی المپیک، روزنامهها و مجلههای اطلاعات، همشهری، نیرو، دنیای ورزش و... را تجربه کرده است.
عکاس ورزشی مؤسسه اطلاعات همزمان با اوجگیری مبارزات مردمی و اعتصاب روزنامهها، لنز دوربینش را به سمت وقایع انقلاب چرخاند و عکسهای بینظیری را به ثبت رساند که ۴۰۰ نگاتیو از آن دوران در آرشیو دارد.
قدیمیهای مطبوعات او را بیشتر به نام قاسم محمدی، به عنوان عکاس ورزشی و با عکسهای مسابقات کشتی و فوتبال از بازیهای داخلی و ملی تا مسابقات آسیایی و المپیک و جامجهانی میشناسند. او سال ۱۳۵۸ برای گذراندن دوره عکاسی پیشرفته از مؤسسه اطلاعات به فرانسه رفت.
جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی دوربین.نت شامل بخشهای مسابقه عکس برترسال، نمایشگاه عکسهای برتر سال در موضوعات سیاسی، اقتصادی، فرهنگ و هنر، ورزشی، آیین و مذهب، اجتماعی، محیط زیست و مجموعه عکس، همراه با نشستهای تخصصی عکاسی، پنلهای آموزشی و انتقال تجربه و اکران فیلمهای مستند تا ۲۱ آذرماه در بلدیه تهران و موزه عکسخانه شهر برگزار میشود.