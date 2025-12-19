گام به گام سقوط از منظر قرآن

خبرگزاری کار ایران
کد خبر : 1725444
کتاب «استدراج (سقوط گام به گام)» که به همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر شده، اثری است که با رویکرد قرآنی، فرآیند نزدیک شدن انسان خطاکار به هلاکت را تحلیل می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «استدراج (سقوط گام به گام)» در پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی در ۱۲۸ صفحه تهیه و به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ سوم رسید. 

استدراج در اصطلاح، در کنار مراحل هدایت و آزمایش عمومی انسان، از سنت‌های فراگیر الهی و ویژه مردمان گمراه و سرکش است که در آن، انسان به‌تدریج و غیرمستقیم بر اثر اصرار بر گناه و نافرمانی به عذاب و هلاکت نزدیک می‌شود. 

در اثر حاضر، ابعاد، عوامل و نشانه‌ها، فلسفه، آثار زیان‌بار و راهکارهای ایمنی از استدراج، بر اساس آیه‌های قرآن، بحث شده است. 

این کتاب در هفت بخش تألیف شده است؛ بخش اول با عنوان «درباره استدراج» گستره معنایی استدراج، سنت استدراج، روان‌شناسی استدراج و پیروان شیطان در پرتگاه دوزخ را بررسی می‌کند. 

دومین بخش با عنوان «ابعاد فراگیر استدراج» سلامت بدن، طول عمر و نزول فراوان نعمت، اطمینان به قبولی اعمال، پیروزی کافران در جنگ با مسلمانان و استجابت دعا به هنگام معصیت را تبیین می‌کند. 

«الگوهای منفی استدراج» عنوان سومین بخش از کتاب حاضر است که در آن قوم نوح، امت‌های پس از نوح و فرعون شرح داده شده و بنی اسرائیل و کافران جزیرة العرب به نگارش درآمده است. 

بخش چهارم با عنوان «عوامل و نشانه‌های استدراج» صفات اعتقادی، صفات روحی و روانی، صفات ظاهری و اعمال و رفتار را مورد تأکید قرار داده است. 

بخش پنجم و ششم به ترتیب «فلسفه و حکمت استدراج» و «آثار زیان‌بار و فرجام شوم استدراج» را بیان می‌کند. 

هفتمین و آخرین بخش از این کتاب با عنوان «راهکارهای ایمنی از استدراج» ایمان و تقوا، معادله بیم و امید، تعمق در حوادث دنیا و سنت‌های الهی و مشارطه، مراقبه، محاسبه و معاتبه را به رشته تحریر درآورده است. 

برشی از اثر

* استجابت دعا به هنگام معصیت

خداوند برای تنبّه و بیدار ساختن گنهکاران از خواب غفلت، هرگونه عامل هوشیاری آنان را فراهم می‌سازد و چه‌بسا از روی محبت، به نزول بلا و معصیت بر بندگان گنهکار یاعدم استجابت دعاهایشان روی آورد، اما اگر این راهکارها کارگشا نباشد، دیگر مانعی برای نزول نعمت‌های الهی و استجابت دعاهای مختلف آنان نخواهد ماند؛ بنابراین، هرگاه گنهکاری دعاهای خود را یکی پس از دیگری در حال استجابت دید، باید از حال خویش به هراس آید و در اندیشه اصلاح خود برآید. 

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www. bustaneketab. ir مراجعه کنند.

