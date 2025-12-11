روایتی فرامذهبی از حضرت زهرا (س)/ جایگاه دختر پیامبر در کتب اهل سنت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «کوثر فردوس»، مروری بر زندگی و میراث جاودان حضرت فاطمه (سلام‌الله‌علیها)، اثر محمدباقر شریعتی سبزواری در ۲۸۰ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

این کتاب، روایتی مستند از زندگی، فضایل و مکارم اخلاقی حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) بر اساس منابع معتبر اهل سنت و دانشمندان جهانِ اسلام و غیرمسلمان است.

در این اثر، با استناد به احادیث مشترک و نقل قول‌های تاریخی، چهره بی‌نظیر دختر رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به تصویر کشیده شده است.

این اثر ارزشمند با تکیه بر منابع معتبر اهل سنت و نگاهی فرامذهبی، به تبیین زندگی، فضایل و مقامات بی‌بدیل حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) می‌پردازد و الگویی جاودان از سیره آن بانوی بزرگوار برای همه آزاداندیشان و حقیقت‌جویان جهان ارائه می‌دهد.

نگارنده سعی دارد هر مسئله‌ای که راجع به تاریخ زندگی فاطمه (سلام‌الله‌علیها) و فضایل آن حضرت از زبان پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یا اصحاب و منسوبان آن حضرت می‌آورد، نخست مدرکش را از مصادر معتبر اهل سنت یا از دانشمندان آزاداندیش سنی و شیعه و غیرمسلمان ارائه دهد تا برای پیروان تمام مذاهب اسلامی اطمینان‌آور باشد.

کتاب حاضر در پنج فصل به رشته تحریر درآمده است؛ در فصل اول با عنوان «فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) کیست؟»، ضمن معرفی آن حضرت به تاریخ ولادت، القاب و کنیه‌ها، و اسرار پیش از ولادت اشاره شده و با اشاره به ابلاغ سلام خدا بر خدیجه (سلام‌الله‌علیها)، به اثبات عصمت فاطمه (سلام‌الله‌علیها) پرداخته شده و مطلبی در خصوص ازدواج علی (علیه‌السلام) و فاطمه (سلام‌الله‌علیها) به روایت دیگر اهل سنت آورده شده است.

در ادامه ضمن پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه «آیا فاطمه با ازدواج با امام علی شرافت پیدا کرد؟»، به جایگاه حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) در کلام همسران پیغمبر، به نجوای پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با فاطمه (سلام‌الله‌علیها) از زبان عایشه اشاره شده و چند حدیث ارزنده از فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) مطرح شده است.

همچنین در این فصل، مباحثی از جمله نزول جبرئیل بر حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها)، صحیفه فاطمه (سلام‌الله‌علیها)، مصحف فاطمه اکنون کجاست؟ ، اثبات امامت ائمه اطهار (علیهم‌السلام)، سهم ذوی القربی، حضرت فاطمه (سلام‌الله‌علیها) از دیدگاه خلفای صدر اسلام مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

نویسنده در فصل دوم که با عنوان «فاطمه از زبان همسران پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)» تألیف شده، پس از بیان فضایل فاطمه از زبان عایشه، به مباحثی با عناوین بزرگ زنان اهل بهشت، شباهت‌های حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) به پدرشان رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، صداقت فاطمه (سلام‌الله‌علیها)، غضب و آزار فاطمه (سلام‌الله‌علیها)، فاطمه (سلام‌الله‌علیها) از منظر دانشمندان و بزرگان اهل سنت ابعاد وجودی زهرا (سلام‌الله‌علیها) در کلام محققان مطرح شده است.

«حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) در کلام دانشوران غیرمسلمان» و «حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) در کلام دانشمندان اسلامی» عنوان سومین و چهارمین فصل از این اثر است که در این فصل افرادی از جمله سلیمان کتانی اندیشور مسیحی، لویی ماسنیون محقق فرانسوی، استاد عباس محمود عقاد مصری، استاد عبدالزهرا، توفیق ابوعلم، حافظ ابونعیم اصفهانی، علامه ابن صباغ مالکی، علامه ابن شهرآشوب، علامه اربعلی، علامه محمد بن طلحه شافعی، سید کاظم قزوینی و… به بیان اظهاراتی در خصوص شخصیت و جایگاه زهرای اطهر (سلام‌الله‌علیها) پرداختند و همچنین سخنان تازه مسلمانان در خصوص آن حضرت ذکر شده است.

پنجمین آخرین فصل از کتاب حاضر که به «مقایسه فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و مریم کبری (سلام‌الله‌علیها) در نگاه اهل سنت» می‌پردازد، پس از بیان برترین زنان جهان از نظر قرآن، مبحثی با عنوان فاطمه (سلام‌الله‌علیها) افضل از مریم (سلام‌الله‌علیها) از منظر قرآن و روایات آورده شده است پس از بیان چند نکته درباره فضایل آن حضرت با یه مباهله و نقش فاطمه اطهر اشاره شده و سپس مبحث اهل بیت (علیهم‌السلام) در نگاه اهل سنت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

احترام سادات در کلام اهل سنت، جریان فدک از منظری جدید، مطالبات فاطمه (سلام‌الله‌علیها) به روایات اهل سنت، ماجرای فدک، مطالبه فاطمه (سلام‌الله‌علیها) به نقل از عایشه، پاسخ بزرگان اهل سنت به وقاحت ابن تیمیه، خطبه فدکیه در یک نگاه، و افشای انحراف در حاکمیت از دیگر مباحث فصل آخر این کتاب به شمار می‌رود.

برشی از اثر

* مصحف فاطمه اکنون کجاست؟

مصحف فاطمه (سلام‌الله‌علیها) به عنوان میراث باارزش نزد اهل بیت (علیهم‌السلام) دست به دست گشت و اکنون حضرت مهدی (عج) به عنوان حجّت خدا روی زمین، آن را در اختیار دارد. روایات نقل شده، در این باره که لفظ «عِندی» یا «عِندَنا» در آن‌ها آمده، بیانگر این نکته است که مصحف فاطمه (سلام‌الله‌علیها)، مانند علامت و نشانه‌ای از امامت، تنها در اختیار آنان بوده و در مواردی نیز علیه کج‌اندیشان و منحرفان از مسیر امامت بدان احتجاج می‌کردند. امام باقر (علیه‌السلام) فرمودند: «حضرت فاطمه (سلام‌الله‌علیها) شخصاً آن را به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) تحویل داد و پس از شهادت امام علی (علیه‌السلام) به امام حسن (علیه‌السلام) منتقل گشت و پس از او به امام حسین (علیه‌السلام) و همین‌طور دست‌به‌دست گشت تا آن‌که به صاحب الامر (عج) تحویل داده شد».

* فضایل فاطمه (سلام‌الله‌علیها) از زبان عایشه

– از عایشه سؤال شد که چه کسی نزد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از همه محبوب‌تر بود؟ گفت: فاطمه (سلام‌الله‌علیها). پرسیده شد: از مردان؟ گفت: شوهر فاطمه (سلام‌الله‌علیها) که همواره روزه‌دار و شب‌زنده‌دار بود.

– عایشه به حضرت فاطمه (سلام‌الله‌علیها) گفت: «آیا چیزی را که از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شنیده‌ام، به تو بشارت دهم؟ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرمود که سروران زنان بهشت چهار تن می‌باشند: مریم دختر عمران، فاطمه دختر محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، خدیجه دختر خویلد و آسیه دختر مزاحم، همسر فرعون.»

از عایشه نقل شده است که گفت: «ما شب‌ها که دوخت‌ودوز داشتیم و روشنایی کافی نداشتیم، در پرتو نور چهره حضرت فاطمه (سلام‌الله‌علیها) بود که شب‌ها نخ به سوزن می‌کشیدیم.»

این را شیعه نمی‌گوید تا تلقی به قبول نشود؛ عایشه که روی فاطمه به عنوان دختر خدیجه حساسیت دارد، می‌گوید. البته این گفته از نظر شیعه از عایشه نقل شده است، آن هم در منابع معتبر.

– عایشه گفت: «هرگز کسی را صادق‌تر از فاطمه (سلام‌الله‌علیها) جز پدرش ندیدم». از عایشه نقل شده است که رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: «فاطمه (سلام‌الله‌علیها) پاره تن من است. هر کس او را اذیت کند، پس به تحقیق مرا اذیت کرده است».

