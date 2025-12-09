مشاوران انتخاب سینماحقیقت ۱۹ معرفی شدند
گروه مشاوران انتخاب که در بخش مسابقه ملی نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» فعالیت داشتند، معرفی شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری، ۱۳ سینماگر عضو گروه مشاوران انتخاب مستندهای بخش مسابقه ملی نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» معرفی شدند.
این مشاوران عبارتند از مریم الهامیان تهیهکننده و کارگردان، سعید الهی تهیهکننده و کارشناس رسانه، رامتین بالف نویسنده، تهیهکننده و کارگردان، سید حسین حقگو تهیهکننده سینما و تلویزیون، هادی شریعتی تهیهکننده، کارگردان و فیلمنامهنویس، امیر عسکری تهیهکننده، کارگردان و فعال فرهنگی، مریم فرهنگ تهیهکننده، کارگردان و مستندساز، لیلا فولادوند تهیهکننده، کارگردان و مستندساز، علیرضا قاسمخان تهیهکننده، کارگردان و فیلمنامهنویس، سید هاشم مرتضویان تهیهکننده، کارگردان و مستندساز، هادی معصومدوست تهیهکننده، کارگردان و فیلمنامهنویس، محمود یارمحمدلو تهیهکننده، کارگردان و فیلمنامهنویس، حانیه یوسفیان مستندساز و مدرس سینما گروه مشاوران انتخاب آثار بخش ملی و جایزه شهید آوینی نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» هستند.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۱۹ تا ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس ملت برگزار میشود.