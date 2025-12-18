کتاب «درفشهای ایران زمین؛ از آغاز تا امروز» منتشر شد
کتاب «درفشهای ایران زمین؛ از آغاز تا امروز» نوشته محمدرضا (کوروش) خرمی، منتشر شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «درفشهای ایران زمین؛ از آغاز تا امروز نوشته محمدرضا (کوروش) خرمی توسط انتشارات واژهآرا روانه بازار نشر شد.
در توضیحات پشت جلد این اثر مکتوب آمده است:
«در گرامیداشت درفش کاویانی بر یادگار زریران میخوانیم پسر گرامی جاماسب، در هنگامه نبرد، دستانش قزع میشود و به خاطر زمین نماندن درفش و در اهتزاز ماندن آن، درفش را به دندان میگیرد و اینگونه به حکیم توس می گوید:
بدان شورش اندر میان سپاه،
از آن زخم گردان و گرد سیاه
بیفتاد از دست ایرانیان
درفش فروزنده کاویان
گرامی بدید آن درفش چو نیل
که افگنده بودند از پشت پیل
فرود آمد و بر گرفت آن ز خاک
بیفشاند از خاک و بسترد پاک
چو او را بدیندن گردان چین
که آن نیزه نامدار گزین
ز هر سوی به گردش همی تاختند
به شمشیر دستش بینداختند
درفش فرسدون به دندان گرفت
همی زد به یک دست گرز ای شگفت»
گفتنی است، کتاب «درفشهای کاویانی ایرانزمین؛ از آغاز تا امروز»، با تیراژ پانصد نسخه به مبلغ ششصدهزار تومان عرضه شده است.