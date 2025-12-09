به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر موسیقی ملی ایران شامگاه یکشنبه و دوشنبه ۱۶ و ۱۷ آذرماه کنسرت «کنون به گوش می‌رسد…» را با رهبری همایون رحیمیان، آهنگسازی و نوازندگی کمانچه سعید فرج‌پوری و خوانندگی وحید تاج، با اجرای قطعاتی از موسیقی ایرانی و در وصف وطن در تالار وحدت روی صحنه برد.

این کنسرت در سه بخش با ترکیبی از نوازندگان سازهای کلاسیک و ایرانی برگزار شد.

در بخش اول با عنوان «آواهای وطنم» ارکستر با تکنوازی کمانچه سعید فرج‌پوری روی صحنه رفت.

در این بخش قطعات «فراق یار»، «وصال» و «اورامان» با آهنگسازی سعید فرج‌پوری و تنظیم سپهر حجتی با همراهی سازهای زهی، کوبه‌ای و تک‌نوازی کمانچه فرج‌پوری اجرا شد که بسیار مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.

پس از پایان بخش اول نوازندگان سازهای ایرانی ارکستر موسیقی ملی ایران روی صحنه آمدند تا دومین قسمت از برنامه با ترکیبی کاملا ایرانی رقم بخورد.

پیش از آغاز بخش دوم، سعید فرج‌پوری ضمن خوشامدگویی و خیر مقدم به مخاطبان اظهارداشت: خیلی خوشحالم که امشب در کنار شما هستم، برنامه‌ای را که با همراهی ارکستر ملی و دوست عزیزم وحید تاج آماده کرده‌ایم، خدمت شما تقدیم می‌کنیم.

وی گفت: پس از سال‌ها فعالیت هنری و حضور در صحنه دریافتم که بهترین مخاطبان ما عزیزان وطن‌دوست در ایران هستند، امیدوارم امشب بتوانیم در ادامه برنامه، دقایق و لحظات خوبی را برای شما فراهم کنیم.

فرج‌پوری افزود: امشب در جمع ما اساتید گرانقدر؛ داوود گنجه‌ای، علی اکبر شکارچی، مرتضی اعیان، ارسلان، اردشیر کامکار، بیاض امیرعطایی، قباد ملکی سازندگان ساز کمانچه، هوتن شکیبا بازیگر تئاتر و سینما حضور دارند و افتخار دادند برای دیدن برنامه ما آمدند.

این آهنگساز بیان کرد: از تک تک اعضای ارکستر ملی و نوازندگان مهمان این برنامه که با توجه به فرصت کمی که داشتیم، تمام تلاششان را کردند که این قطعات به نتیجه برسد و ما بتوانیم امشب اجرایشان کنیم، قدردانی می‌کنم؛ همایون رحیمیان رهبری ارکستر ملی ایران، علیرضا دریایی، سپهر حجتی تنظیم قطعات، سهراب بحیرایی نُت‌نویسی قطعات و هماهنگی کنسرت را برعهده داشتند، از همکاران بنیاد رودکی و به ویژه امیرعباس ستایشگر معاون آفرینش‌های فرهنگی هنری بنیاد رودکی برای برگزاری کنسرت، سپاسگزارم.

این بخش شامل اجرای قطعات «سرگشته» با شعر شهره جواهری، «چهارمضراب سرمست»، «ساز و آواز» با شعر هوشنگ ابتهاج، «برگ ریزان»، «اسرار عشق» با شعر حافظ بود که با همراهی نوازندگان سازهای ایرانی ارکستر موسیقی ملی ایران، آهنگسازی فرج‌پوری و خوانندگی وحید تاج اجرا شد.

بخش سوم و پایانی کنسرت به اجرای قطعات «ناز نرگست» با شعر کمال کارگر، آهنگسازی سعید فرج‌پوری، تنظیم علیرضا دریایی، «چراغ زندگی» با شعر بیژن ترقی، آهنگسازی علی جعفریان و تنظیم همایون رحیمیان اختصاص پیدا کرد. این بخش با حضور تمام نوازندگان ارکستر موسیقی ملی ایران و همراهی بخش سازهای ایرانی ارکستر اجرا شد.

قطعه «وطن» با شعری از سیاوش کسرایی، آهنگسازی سعید فرج‌پوری، تنظیم علیرضا دریایی، خوانندگی تاج و همخوانی فرج‌پوری، پایان بخش این کنسرت بود که بسیار مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت و بخش‌هایی از آن به عنوان قطعه بیز نیز اجرا شد.

داود گنجه‌ای، مرتضی اعیان، علی اکبر شکارچی، بیاض امیر عطایی، ارسلان کامکار، اردشیر کامکار، مینا افتاده، پانیذ فریوسفی، نوید دهقان، هوتن شکیبا، بهرام جمالی، علی بوستان، آزاد میرزاپور، رضا پرویززاده با همراهی نیکنام حسینی‌پور مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد اله‌یاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی، محمد حسین اسماعیلی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعظم جوشایی، مشاور امور زنان و خانواده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ابوالفضل صادقی‌نژاد نماینده وزیر و دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، آیدین مهدی‌زاده مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی، سید امیرعباس ستایشگر معاون آفرینش‌های هنری بنیاد رودکی و… در این دو شب حضور داشتند.

مازیار ظهیرالدینی (نوازنده ویولن و کنسرت مایستر)، امیر مینوسپهر، علیرضا خلج اسماعیلی، هلیا محمدولی بارفروش، رمیصا نفیسی، زهرا کریمی، فرناز دارویی، فاطمه بلادر، کیانا کاوه، فارس مخلصی (ویولن یک)، امیر نظری سالاری، بهنام آقاجانیان، نگین سمایی، حمید خدایی، رادمهر فلاح، الهام آقابابایی، صبا پورکریمی، آوا اخوان (ویولن دو)، هومن اتابکی، همایون هاشم‌زاده، پیمان ابوالحسنی، امیرحسین طائی، اشکان نظر، دنیا حاجی‌وندی، مهشید تاجیک (ویولا)، علی آقاجانی، غزاله حاج کاظم شیرازی، نرگس فلاح‌پسند، امین چراغیان، هلیا پورکریمی، شقایق نجاتی (ویولنسل)، سروش کاکاوند، هادی اسماعیلی، پریا اکرمی، نرگس باقری (کنترباس)، شهرام رکوعی، روشنک نوشی (فلوت)، فراز فراستلو (پیکولو)، فرشید حفظی‌فرد (ابوا)، محمد ملک‌لی، گلرخ رجایی (کلارینت)، امیر ملکی‌زاده (فاگوت)، عرفان فرشی‌زاده (تیمپانی)، ماهان ببری (پرکاشن)، سعید فرج‌پوری، سهراب بحیرایی (کمانچه)، حمید قنبری (تمبک، ضرب زورخانه و بندیر)، مریم ملا (تمبک)، حسین رضایی‌نیا (دف)، پوریا شیوافرد (نی) مژگان محمدحسینی (قانون)، علی عابدین (سنتور)، مسعود آذین، آناهیتا رمضانی (تار)، کامیار روشن‌کار (تارباس)، مهران خانزاده (عود) نوازندگان ارکستر موسیقی ملی ایران بودند.

