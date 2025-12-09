خبرگزاری کار ایران
آمار شرکت‌کنندگان در بخش پوستر جشنواره تئاتر فجر اعلام شد
۲۹۱ اثر از ۹۲ متقاضی شرکت در بخش مسابقه پوستر چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیرخانه این رویداد هنری رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی اداره‌ کل هنرهای نمایشی، آمار نهایی شرکت‌کنندگان و تعداد آثار حاضر در بخش مسابقه پوستر چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اعلام شد. 

بر این اساس تا پایان روز دوشنبه هفده آذر برابر با آخرین مهلت ثبت‌نام در بخش پوستر جشنواره، مجموع ۹۲ هنرمند فرم حضور در این رویداد هنری را ثبت کرده‌اند که از این تعداد ۲۶ هنرمند از تهران و ۶۶ هنرمند از دیگر شهرهای کشور هستند. 

ابراهیم حقیقی، جواد آتشباری و مهدی دوایی به عنوان داوران بخش پوستر چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را برعهده خواهند داشت. 

اعلام برگزیدگان این بخش که مدیریت آن برعهده اشکان قازانچایی است، در شهر کرمان همزمان با افتتاحیه جشنواره انجام می‌شود. 

نمایشگاه پوستر چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تاتر فجر نیز ۲۲ تا ۲۷ دی‌ماه در شهر کرمان برگزارخواهد شد.

