به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ایران، حرمت الله رفیعی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در آیین انجام نخستین پرواز مستقیم از ایران به مقصد امارات متحده عربی و شهر شارجه که صبح روز دوشنبه از فرودگاه امام خمینی (ره) و 4 شهر دیگر کشور انجام شد، با اشاره به تاثیر این اقدام در ارزان سازی سفرهای خارجی در جمع خبرنگاران گفت: ابتکار عمل صورت گرفته از سوی هواپیمایی کاسپین به خصوص پس از جنگ 12 روزه که آسیب جدی به افکارعمومی و شرایط اقتصادی مردم وارد کرده بود، گام مهمی در ارزان سازی سفر برای مردم ایران است.

او گفت: مسیر شارجه یکی از پرترددترین و مسافرخیزترین مسیرهای هوایی با ایران است که با راه اندازی پروازهای مستقیم ایرلاین داخلی در این مسیر برای اولین بار آن هم از 5 نقطه ایران، نه تنها منجر به کاهش هزینه های سفر که به رونق صنعت گردشگری منجر می شود.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران اعلام کرد: عرضه پروازهای خارجی که پیشتر در مسیرهای مختلف کشورهای شمال غربی ایران اتفاق می افتاد حالا به سمت شارجه تغییر مسیر یافته و امیدواریم این اقدام به رونق صنعت گردشگری و توسعه ایرلاین های داخلی منجر شود. چون هر اندازه پروازهای ایرانی در خارج از کشور تردد داشته باشند باعث افتخار کشور و کاهش هزینه های سفر می شود.

رفیعی درباره تاثیر راه اندازی 17 پرواز هفتگی از 5 شهر ایران به مقصد شارجه در کشور امارات متحده عربی، در کاهش نرخ بلیت پرواز در کشور گفت: از آنجا که نرخ گذاری ایرلاین های خارجی در اختیار ایران نیست، هر اندازه ایرلاین های داخلی در مسیرهای خارجی فعال باشند علاوه بر ماندن پول در داخل کشور به جای پرداخت آن به ایرلاین خارجی و کمک به اقتصاد و منافع ملی کشور، هزینه سفرهای خارجی نیز کاهش بسیار می یابد.

او گفت: در صورت راه اندازی پروازهای خارجی با ایرلاین داخلی رضایت گردشگران و مسافران به دلیل پایین تر بودن قیمت پرواز بیشتر می شود.

