برای هانا» از ۳ دی در تالار اندیشه/ ویژه بانوان
همزمان با رونمایی از پوستر رسمی نمایش «برای هانا»، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) و روز زن بلیتفروشی این اثر از ۱۹ آذرماه با ۳۰ درصد تخفیف آغاز شد.
به گزارش ایلنا، نمایش «برای هانا» به نویسندگی و کارگردانی مریم شعبانی و تهیهکنندگی امیرحسین شفیعی با محوریت زنان و مقاومت، از ۳ دیماه در تالار اندیشه حوزه هنری به صحنه میرود.
بلیتفروشی این اثر همزمان با میلاد با سعادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) و روز زن، با ۳۰ درصد تخفیف از روز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه آغاز میشود و همچنین همزمان با شروع بلیتفروشی، از پوستر رسمی نمایش با طراحی روحالله مختاری رونمایی شده است.
در این نمایش که اجرای آن ویژه بانوان است، بازیگرانی چون شیوا خسرومهر، مرجان آقانوری، آرام یوسفینیا، فائزه سودانی، فاطمه مرادی، ریحانه روئیت و عطیه عبدیمطلق به ایفای نقش پرداختهاند.
در خلاصه داستان «برای هانا» آمده است: «هِدیل دختری است از سواحل دریای مدیترانه که در دل جنگهای پی در پی، حیران مرگ و زندگی مانده. روح هِدیل در عالمی فرازمینی با زنانی از سرزمین های خاورمیانه روبرو میشود و زندگی شجاعانه و قدرتمندانهی آن زنان، مسیر زندگی هِدیل و دخترش را به طرز عجیبی تغییر میدهد.»
نمایش «برای هانا» از ۳ دی هر روز ساعت ۱۸:۳۰ در تالار اندیشه حوزه هنری میزبان مخاطبان خواهد بود و بلیتفروشی آن از طریق سایت تیوال در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
از دیگر عوامل این نمایش میتوان به زیبا برجی فلاح و محدثه رمضانی (دستیاران کارگردان)، محدثه رمضانی (منشی صحنه)، فاطمه مرادی (مدیر برنامهریزی)، شکیبا سروشنیا (مربی وایل)، محیا خجسته باقرزاده (سرپرست تیم کودک)، فاطمه کرمی، هانیه سادات شاکر ذاکر، مرضیه شعبانی، زهرا علیالغبان (دستیاران ساخت آکسسوار و لباس)، محمد طاها موحدی پویا (نیروی تولید)، پرتو جغتایی و زهرا دمرچلی (عکاس)، سبا رضایی (فیلمبردار)، لیلا شکیبمهر (مدیر تبلیغات و روابط عمومی)، سیده مریم پیشنمازی (مدیر روابط عمومی بینالملل)، فاطمه شوقی (فضای مجازی)و نرگس ذکایی (مشاور رسانه) اشاره کرد.