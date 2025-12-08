خبرگزاری کار ایران
در مراسم رونمایی فیلم «زیبا، لذیذ، مبتذل» مطرح شد:

۵ سال تلاش برای ساخت فیلم درباره بررسی امکان ارزش‌گذاری آثار موسیقایی
کد خبر : 1724587
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم رونمایی و اکران فیلم مستند سینمایی «زیبا، لذیذ، مبتذل» به کارگردانی امیررضا جوادی و تهیه‌کنندگی فاطمه وکیل، شامگاه یکشنبه ۱۶ آذرماه با حضور سازندگان اثر، جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه، توسط گروه سینمایی هنر و تجربه در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی هنر و تجربه، فاطمه وکیل تهیه‌کننده فیلم در ابتدای مراسم پس از خیرمقدم به مخاطبان گفت: امیدوارم که محصول نهایی شده را ببینید و بپسندید. ما بسیار مشتاق شنیدن نظرات شما هستیم.

امیررضا جوادی کارگردان اثر نیز با اشاره به مدت‌زمان پنج‌ساله ساخت این فیلم گفت: موضوع این مستند امکان ارزش‌گذاری آثار موسیقایی را بررسی می‌کند و در پی یافتن پاسخ این سؤال است که آیا می‌شود یک اثر را داوری کرد و به آن ارزش بخشید و آن را بهتر از دیگری دانست یا نه! اگر نمی‌شود چرا و اگر می‌شود با چه معیار و ملاک‌هایی می‌توان این ارزش‌گذاری را انجام داد. امیدوارم که اثر توانسته باشد حرف خودش را بزند و همان‌طور که خانم وکیل گفتند واقعاً مشتاق این هستیم که نظرات شما را بشنویم و از آن استفاده کنیم.

فیلم مستند سینمایی «زیبا، لذیذ، مبتذل» ضمن پرداختن به ماجرای تشییع پیکر مرتضی پاشایی خواننده پاپ و موضع‌گیری جنجالی دکتر یوسف اباذری (استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران) که آثار وی را مبتذل خوانده بود، می‌کوشد ابعاد پرسش از امکان ارزش‌گذاری آثار هنری (موسیقایی) را عمق و گسترش دهد. در این مستند بررسی عوامل اثرگذار بر داوری این آثار از طریق طرح آراء موافق و مخالف و از منظر حوزه‌های مختلفی همچون فلسفۀ هنر، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و روان‌شناسی انجام می‌شود.

در این مستند شخصیت‌های همچون احمد پژمان، علی رهبری، ساسان فاطمی، حسین علیزاده، مصطفی ملکیان، کامبیز روشن‌روان، امیر مازیار، ناصر فکوهی، آذرخش مکری، مرتضی مردیها، حسن عشایری، نگار بوبان، محمد سعید شریفیان، ارشد تهماسبی، فردین خلعتبری، میر علیرضا میرعلی نقی، مانی جعفرزاده، کیاوش صاحب نسق، آروین صداقت کیش، ویلیام نیری، ایمان وزیری، رضا صمیم، محمدرضایی، محمدرضا امیرقاسمی و لوریس چکناواریان حضور دارند و اکران آن در سینماهای منتخب هنرو تجربه آغاز شده است.

