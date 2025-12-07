«ماه کوچولوی من» برنده ۳ جایزه اصلی جشنواره نیجریه شد
فیلم سینمایی «ماه کوچولوی من» ساخته علی عطشانی برنده سه جایزه اصلی جشنواره بینالمللی Universal Movie Awards نیجریه شد.
به گزارش ایلنا، طبق اعلام سایت هالیوود پرس، فیلم سینمایی «ماه کوچولوی من» به کارگردانی علی عطشانی و محصول American Brightlight Film Productions، که در پنجمین دوره جشنواره بینالمللی Universal Movie Awards در نیجریه، در هشت بخش اصلی از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه، بهترین فیلمبرداری، بهترین صدا، بهترین تدوین، بهترین موسیقی متن اورجینال و بهترین چهرهپردازی نامزد دریافت جایزه شده بود، توانست در رقابتی گسترده میان آثار بینالمللی، سه جایزه بهترین فیلمنامه، بهترین صدا و بهترین موسیقی متن اورجینال را در بخش فیلم بلند این جشنواره از آن خود کند.
پنجمین دوره جشنواره معتبر Universal Movie Awards (UNIMA) که از مهمترین رویدادهای سینمایی غرب آفریقا بهشمار میرود، امسال با حضور فیلمهایی از کشورهای مختلف جهان در شهر سورولره، لاگوس، نیجریه برگزار میشود. این جشنواره که از سال ۲۰۲۰ توسط هوپ اوبیوما اوپارا پایهگذاری شده است، با هدف ارتقای استانداردهای حرفهای صنعت سینما و تلویزیون و همچنین حمایت از فیلمسازان بینالمللی فعالیت میکند.
جشنواره UNIMA که یکی از معدود جشنوارههای معتبر آفریقایی است و تمرکز آن بر استانداردهای حرفهای و بررسی تکنیکی آثار است، طی پنج سال گذشته به یکی از رویدادهای معتبر سینمایی قاره آفریقا تبدیل شده و علاوه بر نمایش و داوری آثار، در توسعه فرهنگی و هنری منطقه نقش مهمی ایفا کرده است.
این رویداد با همکاری مجموعههای سینمایی و رسانهای نیجریه، از جمله Silverbird Cinemas و با حضور فیلمسازانی از آمریکا، اروپا، آفریقا و آسیا برگزار میشود. برگزیدگان در مراسم اختتامیه در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵ معرفی خواهند شد.
این فیلم داستان دو دختر نوجوان را روایت میکند که دوستی عمیق آنلاین میان آنها شکل میگیرد؛ دوستیای که از مرزها و فرهنگها عبور میکند. یکی از آنها در ایالات متحده آمریکا و دیگری در ایران زندگی میکند و رابطهشان ثابت میکند عشق و دوستی فارغ از فاصله و نابرابری، مرزی نمیشناسد.
ناتالیا پولو، نیکول آماتو، برنت کوبلیک و متیو فیرمن بازیگران این اثر هستند.
عوامل اصلی فیلم «ماه کوچولوی من» عبارتاند از: کارگردان و نویسنده: علی عطشانی، مدیر فیلمبرداری: کوهیار کلاری، طراح چهرهپردازی: فرزانه زردشت، مدیر تولید: سیاوش طرازندهپور، عکاس: هادی آخوندی، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: سپهر میکائیلیان، دستیار تهیهکننده: آنا مکنیون، فیلمبردار: رضا کبیری، تدوین: روزبه کلباسی، تهیهشده در American Brightlight Film Productions.