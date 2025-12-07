خبرگزاری کار ایران
دبیر رویداد ملی سرمایه‌گذاری پویانمایی فیلم و سریال معرفی شد

دبیر رویداد ملی سرمایه‌گذاری پویانمایی فیلم و سریال معرفی شد
ناصر جاهدنیا مدیرعامل بنیاد ملی پویانمایی ایران، طی حکمی علی قربانی را به عنوان دبیر رویداد ملی سرمایه‌گذاری پویانمایی سریالی و سینمایی منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بنیاد ملی پویانمایی ایران، این رویداد ملی در دو بخش سریال و فیلم سینمایی با حضور انیماتورهای، مربیان تخصصی و سرمایه‌گذاران صنعت انیمیشن از ۲۴ تا ۲۶ دی ۱۴۰۴ در مشهد برگزار می‌شود.

قربانی دبیر این رویداد، پیش از این مدیریت چندین رویداد هنری از جمله دهمین، یازدهمین و دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای، جشنواره فیلم کوتاه رویش و مدیریت دبیرخانه دائمی این جشنواره را بر عهده داشته است. او همچنین در سوابق خود مسئولیت‌هایی همچون معاون تولید مؤسسه سوره سینمای مهر، مدیر مرکز جشنواره‌های حوزه هنری، مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره مؤسسه فرهنگی سورۀ هنر و عضویت در شورای تولید فیلم سینمایی و انیمیشن سازمان سینمایی سوره را ثبت کرده است. این تهیه‌کننده و مدیر فرهنگی تاکنون تولید پروژه‌های متعدد تلویزیونی و سینمایی را بر عهده داشته که از جمله آن‌ها می‌توان به برنامه تلویزیونی «شوکران»، مجموعه مستندهای ۲۰ قسمتی «از میان همه»، ۳۰ فیلم کوتاه داستانی با موضوعات متنوع و مجموعه‌هایی در حوزه آیینی نظیر «سوگ سالار» و «قصه‌های اربعین» اشاره کرد. او همچنین تهیه‌کنندگی آثار انیمیشنی مانند انیمیشن «فوکون فیشان» (با موضوع مدیریت پسماند) و بخشی از آلبوم انیمیشن «هیوا» را در کارنامه دارد.

ثبت‌نام در رویداد ملی سرمایه‌گذاری پویانمایی سریالی و سینمایی از هشتم آذرماه آغاز شده و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند برای دریافت اطلاعات تکمیلی به پایگاه اینترنتی irnaf.ir مراجعه کنند. ثبت آثار تا ۲۵ آذر ادامه دارد، کارگاه‌های آموزشی ۷ و ۸ دی برپا می‌شود و شرکت‌کنندگان تا ۱۵ دی فرصت تکمیل پروژه‌ها را خواهند داشت. اسامی راه‌یافتگان ۱۶ دی اعلام و فرایند منتورینگ از ۱۷ تا ۲۳ دی انجام می‌شود.

در این رویداد پس از ارسال Pitch Bible، دو قسمت فیلمنامه آثار سریالی، خلاصه فیلمنامه آثار سینمایی، جدول مالی و زمان‌بندی پروژه، آثار توسط هیأت انتخاب ارزیابی شده و سپس شرکت‌کنندگان زیر نظر مربیان تخصصی برای مرحله ارائه نهایی آماده خواهند شد؛ ارائه‌ای که تنها در حضور کمیته ارزیابی و جمعی از سرمایه‌گذاران برگزار می‌شود.

