«چاره‌ای نیست» ‌در خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود
فیلم سینمایی «چاره‌ای نیست» ‌(۲۰۲۵) به‌کارگردانی پارک چان‌ووک، ساعت ۱۷ پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ در سالن استاد ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

به گزارش ایلنا، این فیلم سینمایی در ۱۴۰ دقیقه با زیرنویس فارسی در خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.

«چاره‌ای نیست» یک فیلم کمدی سیاه است که از رمان «تبر» نوشته دانلد ای وستلیک اقتباس شده است.

فیلم داستان کارمندی معمولی را روایت می‌کند که در برابر یک بحران شغلی و خانوادگی، مجبور می‌شود تصمیمی بگیرد که آینده‌اش را تغییر می‌دهد...

لی بیونگ هون، سون یه جین، پارک هی سون و لی سونگ مین در این فیلم بازی می‌کنند.

