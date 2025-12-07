«چاره‌ای نیست» ‌در خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود

فیلم سینمایی «چاره‌ای نیست» ‌(۲۰۲۵) به‌کارگردانی پارک چان‌ووک، ساعت ۱۷ پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ در سالن استاد ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.