اختتامیه چهارمین جشنواره ملی نوآوری های تبلیغی جنات برگزار می شود

به گزارش ایلنا، اباذر جعفری، دبیر علمی جشنواره ملی نوآوری‌های تبلیغی (جنات) امروز یکشنبه ۱۶آذرماه در گفت وگو با اصحاب رسانه با اعلام این خبر اظهارکرد: جشنواره ملی جنات در واقع میدان بروز خلاقیت‌های میدانی مبلغان است که پس از ماه‌ها تلاش و ثبت صدها اثر تبلیغی نوآورانه از ۳۱ استان کشور در روز سه شنبه ۱۸آذرماه با تقدیر از برگزیدگان در این مرحله به ایستگاه پایانی خود می‌رسد.

مدیرکل تبلیغ تخصصی معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افزود: روند طراحی، فراخوان، بررسی فعالیت‌ها و داوری‌ها طی دو سال صورت گرفت و پنج مرحله داوری برای انتخاب آثار برتر برگزارشد.

وی با قدردانی از همراهی مراکز حوزوی و همکاری نهادهای اجرایی جشنواره افزود: فعالیت‌های ارسالی دارای مستندات کامل شامل فرم‌های ارزیابی، گزارش‌های عملکرد، مستندات تصویری و غیرتصویری و مصاحبه‌های تکمیلی بودند که به‌صورت دقیق بررسی شد.

جعفری با اشاره به مشارکت گسترده مبلغان خوش فکر و خلاّق در این دوره گفت: از ۳۱ استان کشور فعالیت‌های مبلغان در جشنواره ثبت شد که نشان‌دهنده اطلاع‌رسانی مناسب و همچنین وجود نیاز جدی به معرفی الگوهای موفق فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در کشور است و لازم به ذکر است، استان‌های قم، خوزستان، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین سهم مشارکت را به خود اختصاص داده اند.

وی بیان کرد: ۵۸ درصد شرکت‌کنندگان را مبلغان برادر و ۴۲ درصد را مبلغان خواهر تشکیل داده‌اند و دامنه سنی شرکت‌کنندگان از ۲۰ تا ۶۵ سال بوده است.

مدیرکل تبلیغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تأکید کرد: جشنواره جنات ویژه فعالیت‌های میدانی بوده و فعالیت‌های رسانه‌ای و هنری تنها در صورت داشتن پیوست فرهنگی امکان حضور در جشنواره را داشته‌اند، لذا قالب فعالیت‌های ثبت‌شده عمدتاً نوآورانه و خلاقانه بوده و از روش‌های جدید تبلیغی استفاده شده است.

دبیرعلمی چهارمین جشنواره ملی جنات به محورهای اصلی جشنواره اشاره کرد و افزود: سه موضوع «خانواده»، «نوجوان و جوان» و «موضوعات اولویت‌دار فرهنگی» به‌عنوان اولویت اعلام شده بود و بیشترین فعالیت‌ها در حوزه تعمیق باورهای دینی، تربیت دینی کودکان و دانش‌آموزان، مسائل خانواده، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق و اعتیاد، زیست عفیفانه، حجاب و موضوع جمعیت ثبت شده است.

وی با اشاره به افزایش استقبال و کیفیت مهارت‌های ارائه شده، اظهار کرد: با توجه به استقبال گسترده، تعداد تقدیرشدگان چهارمین دوره جشنواره ملی جنات از ۳۹ نفر به ۶۸ نفر افزایش یافته و قرار است این آیین با سخنرانی آیت الله علیرضا اعرافی، مدیرحوزه‌های علمیه کشور و حجت الاسلام والمسلمین استاد احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، روز سه شنبه ۱۸ آذرماه از ساعت ۹ صبح در سالن همایش‌های بین المللی غدیر واقع در شهر مقدس قم، ابتدای خیابان معلم، مقابل ساختمان ستادی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار گردد.

انتهای پیام/