کتاب «تئاتر مستقل در اروپای معاصر» اثر مانفرد براونِک منتشر میشود
کتاب «تئاتر مستقل در اروپای معاصر: دگرگونیهای ساختاری، زیباییشناختی و سیاستگذاری فرهنگی» یکی از مجموعه کتابهای بخش مقاله و سمینار چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر با ترجمه علی حاجی ملاعلی منتشر خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، کتاب «تئاتر مستقل در اروپای معاصر: دگرگونیهای ساختاری، زیباییشناختی و سیاستگذاری فرهنگی» نوشته مانفرد براونِک با ترجمه علی حاجی ملاعلی به سفارش بخش مقاله و سمینار چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر ترجمه و منتشر خواهد شد.
این کتاب درباره «تئاتر مستقل» در اروپا است. یعنی آن بخش از تولیدهای نمایشی که بیرون از سازوکارهای رسمی و دولتی تئاتر شکل میگیرند. محور اصلی کتاب بررسی سه بعد کلیدی ساختارهای سازمانی و تولید، گرایشها و زبانهای زیباییشناسانه و چارچوبهای سیاستگذاری فرهنگی و تأمین مالی است.
هدف براونِک در این کتاب پژوهشی درباره دگرگونیهای ساختاری تئاتر اروپا از ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ است. این پژوهش در بستری شکل گرفته که اروپا در حال تجربه تحولات ناشی از شکلگیری اتحادیه اروپا بود؛ تحولی که بر تولیدات بینالمللی، شبکهسازی، دیجیتالیشدن، تولیدات پروژهمحور و آمیختگی فرمها اثر گذاشت و به اقتصادیشدن حوزههای گوناگون زندگی و تجاریشدن فضای عمومی انجامید.
«در طول ۲۰ سال گذشته، تئاتر اروپایی از نظر تمرکز زیباییشناسانه، ساختار نهادی و جایگاهش در جامعه، تغییرات بنیادی را تجربه کرده است. محرک این تغییرات، نسلی جدید در صحنه تئاتر یعنی تئاترهای مستقل بودهاند.»
کتاب، تئاترهای مستقل در کشورهای اروپای شرقی و غربی را به شکلی دقیق بررسی میکند. ابتدا وضعیت سیاسی هر کشور و نسبت آن با تئاترهای مستقل را دقیقا توضیح میدهد. سیاستگذاری فرهنگی در این کشورها و شکلگیری زیباییشناسی جدید تئاترهای مستقل را تشریح میکند و برای هر کشور نمونه موفقی را مثال میآورد.
این اثر برای هنرمندان و فعالان تئاتر مستقل، سیاستگذاران فرهنگی و مدیران جشنوارهها، پژوهشگران و دانشجویان تئاتر و تاریخنگاران و جامعهشناسان مفید است.
علی حاجی ملاعلی، مترجم این اثر، استادیار گروه نمایش دانشگاه بینالمللی سوره است و تاکنون نگارش کتاب «تخطی طرب» و ترجمه نمایشنامه «عمو سام من»، کتاب «مبانی بازیگری و بداههپردازی در تئاتر» را برعهده داشته است.
چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به دبیری سیدوحید فخرموسوی بهمن ماه امسال برگزار خواهد شد و مدیریت بخش سمینار و پژوهش این رویداد هنری برعهده رامتین شهبازی است.