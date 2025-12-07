خبرگزاری کار ایران
معرفی پنج کاندیدای بخش مقالات جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

پنج کاندیدای بخش مقالات سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان معرفی شدند.

به گزارش ایلنا، در بخش مقالات سی‌اُمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، هیأت داوران این دوره متشکل از عطاالله کوپال، حمیدرضا افشار و فرهاد امینی پس از ارزیابی چکیده مقاله منتخب، پنج مقاله را به عنوان نامزدهای نهایی معرفی کردند. برگزیده این بخش در آیین اختتامیه جشنواره اعلام خواهد شد. 

اسامی نامزدهای بخش مقالات (به ترتیب حروف الفبا) بدین شرح است: 

_ تئاتر کودک و نوجوان به مثابه زبان جهانی؛ از پرورش تخیل تا تاب‌آوری اجتماعی نوشته‌ی محسن‌پور نظری از رودسر

_ از نمایش نو تا روانشناسی کودک؛ خوانش تحلیلی رساله‌های زآمی نوشته‌ی ثریا جواهری از تهران

_ طراحی مدل انگیزشی آموزش تئاتر کودکان مقطع دبستان بر اساس نظریه خود تعیین‌گری نوشته‌ی غزال علی حیدری و احسان ایزدی دهکردی از اصفهان

_بازی آزاد و شناخت بدنمند در طراحی تئاتر کودک تعاملی ایرانی بر اساس نظریه‌ی ویوین گاسین پالی نوشته‌ی محمدرضا رسولی- پریسا کیومرثیاز تهران

_ کارکرد تئاتر بر سلامت روان کودکان در بحران‌های اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی نوشته‌ی غزاله مرصوصی

سی‌اُمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری تا ۲۰ آذرماه با حضور گروه‌های نمایشی داخلی و بین‌المللی در شهر همدان در حال برگزاری است.

خرید طلا