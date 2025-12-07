مهمترین نیاز امروز ایران «امید، انسجام و کارآمدی» است/ تصمیمگیریها بر مدار استان انجام میشود
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر اینکه «مهمترین نیاز امروز جامعه ایران امیدآفرینی، انسجام ملی و کارآمدی است»، گفت: امروز تنها با همدلی، وفاق و پاسخگویی شفاف به مطالبات مردم میتوان از این پیچ عبور کرد و به قلههای توسعه رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شامگاه شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ در نشست شورای اداری استان مرکزی، با گرامیداشت مقام شهدا، بهویژه شهدای جنگ ۱۲روزه، تاکید کرد: شهدا شرافت، فضیلت و انسانیت را به این ملت هدیه کردند و همه ما مدیون خون آنان هستیم.
او با اشاره به نیازهای فوری جامعه ایران اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند امیدآفرینی هستیم. مردم باید از ظرفیتهای بیبدیل کشور، زحمات دولت و تلاش شبانهروزی نیروهای خدوم مطلع شوند. ناامیدی همچون موریانه ساختار ملی را میفرساید و مقابله با آن وظیفه همه ماست. ملت ایران قطعاً از این پیچ سخت عبور خواهد کرد و به قلههای توسعه خواهد رسید.
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر ضرورت انسجام ملی افزود: تنها راه عبور از شرایط دشوار کنونی، همبستگی و همزبانی است. دشمنان ایران در کنار هم قرار گرفتهاند و ما نیز باید فراتر از رنگ، نژاد، مذهب و جنسیت در کنار هم بایستیم.
آمادگی ایران برای سه سناریوی آینده
صالحیامیری با تشریح شرایط پیچیده کشور گفت: نظام برای سه سناریو آماده است: نخست تداوم وضعیت نهجنگ–نهصلح که سختتر از شرایط جنگ است؛ دوم بازگشت احتمالی به وضعیت بحران و سوم استفاده از ظرفیت دیپلماسی در کنار راهبرد مقاومت. استراتژی قطعی ما «مقاومت و دیپلماسی» است؛ اگر منافع مردم در میز مذاکره تأمین شود، مذاکره انتخاب نخست خواهد بود و اگر نشود، مقاومت انتخاب قطعی است.
او ادامه داد: در جنگ اخیر، دولت کارآمدی خود را ثابت کرد. توزیع نزدیک به یک میلیون تن کالا از بنادر، تأمین سوخت تا سقف ۱۸۰ میلیون لیتر در روز، تأمین امنیت داخلی و پشتیبانی از نیروهای مسلح، شواهدی از تعهد دولت به صیانت از معیشت مردم بود.
مرکزی؛ سرزمین رمزها و رازها با ظرفیت تمدنی بیبدیل
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به جایگاه ممتاز استان مرکزی گفت: به دلیل تمرکز شگفتانگیز فرصتهای تاریخی، این استان را «سرزمین رمزها و رازها» مینامم. وجود ۵۳ اثر ثبتملی و بیش از ۲۱۰۰ اثر تاریخی شناساییشده، از ادوار هخامنشی تا قاجار، نشاندهنده عمق تمدنی این استان است.
او افزود: ایران ۴۳ هزار اثر ثبتملی و بیش از یک میلیون اثر تاریخی شناساییشده دارد. ۲۹ اثر ملموس و ۲۶ اثر ناملموس در یونسکو ثبت شده و هماکنون ۵۸ اثر در فهرست موقت قرار دارد. اگر محدودیت زمان حذف شود، ایران در رتبه نخست جهان خواهد بود.
گردشگری؛ موتور محرک اقتصاد ملی
صالحیامیری با اشاره به سهگانه «جذابیت، امنیت و زیرساخت» گفت: تمام جذابیتهای گردشگری ایران در استان مرکزی وجود دارد اما توسعه زیرساخت ضروری است. اگر زیرساختها تکمیل شود، گردشگران خارجی را به این استان هدایت خواهیم کرد. این استان ظرفیت اقامت یکهفتهای گردشگران را دارد.
او با اشاره به توسعه پروازهای مستقیم منطقهای افزود: پروازهای مستقیم عراق به رشت، کیش، اصفهان، شیراز و مشهد برقرار است و بهزودی اراک نیز مقصد پروازی خواهد شد. این تحول ساختار اقتصادی و معیشتی استان را متحول میکند.
وزیر میراثفرهنگی با تشریح پنج مشوق بیسابقه دولت برای سرمایهگذاری گردشگری گفت: معافیت ۸۰درصدی عوارض ساخت هتل، واردات بدون عوارض ۲۰۰ قلم کالای موردنیاز هتلها و امکان ایجاد تأسیسات گردشگری در حاشیه سدها و رودخانهها، فرصتهای بینظیری برای سرمایهگذاران ایجاد کرده است.
دیپلماسی فعال برای جذب ۱۵ میلیون گردشگر
او با اشاره به هدفگذاری برنامه هفتم افزود: جذب ۱۵ میلیون گردشگر امکانپذیر است. سال گذشته ۷میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر وارد ایران شدند و هدف امسال ۸میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است. پس از جنگ، روند ورود گردشگران با رشد ۱۱ درصدی به وضعیت نرمال بازگشته است.
وزیر میراثفرهنگی همچنین گردشگری سلامت را یکی از مزیتهای راهبردی ایران دانست: سال گذشته یکمیلیون و ۲۰۰ هزار گردشگر سلامت با هزینه یکمیلیارد دلار وارد کشور شدند. در پایان برنامه هفتم باید این عدد را به دو میلیون گردشگر و ششمیلیارد یورو درآمد برسانیم.
جذب ایرانیان مقیم خارج؛ ضرورت استراتژیک
صالحیامیری با تاکید بر ظرفیت ۸ تا ۹ میلیون ایرانی مقیم خارج گفت: ایرانیان مقیم از دلبستهترین گروهها به وطن هستند و در جنگ نشان دادند که تا چه اندازه دغدغه ایران دارند. باید آنها را جذب کرد. هر ایرانی که به وطن بازگردد، سرمایه، اشتغال و هویت ملی را تقویت میکند.
تفویض اختیارات گسترده به استانداران
او در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: تمام اختیارات وزیر در حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در استان مرکزی به استاندار تفویض شد. مدیران استان میتوانند همه امور را بدون ارجاع به تهران تصمیمگیری کنند. سقف اختیارات سرمایهگذاری نیز از ۸۰ میلیارد تومان به هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
قدردانی از مردم و مدیران استان
صالحیامیری در پایان با عذرخواهی از مردم استان بهدلیل کمبودها گفت: میدانیم که شرایط سخت است؛ اما دولت شبانهروز تلاش میکند تا کالاهای اساسی را تأمین و فشار تورمی را کاهش دهد. باور دارم با انسجام و همدلی مردم و مدیران استان مرکزی، این استان در آینده یکی از سرآمدان توسعه ملی خواهد شد.