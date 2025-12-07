گردشگری سلامت گروگان دلال ها و دستگاه های غیرمرتبط

به گزارش خبرنگار ایلنا، گردشگری سلامت اما از همان ابتدای شکل گیری در ایران تا همین حالا درگیر مافیایی است که علاوه بر جلوگیری از ورود ارز به چرخه اصلی گردشگری ایران سهم زیادی در آسیب زدن به برند گردشگری سلامت ایران ایفا کرده اند. از سالیان گذشته تاکنون موضوع دلالی در گردشگری سلامت ایران همچنان حل نشده باقیمانده است و پولساز بودن این شاخه از گردشگری دستگاه‌های مختلف را نیز در این صنعت فعال کرد. تا جایی که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان متولی اصلی گردشگری کشور وزارت بهداشت را برای مدیریت این شاخه از گردشگری پای کار آورد تا با نظارت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بتواند ساماندهی گردشگری سلامت در ایران را به سرانجام برساند و دست دلال ها را از این شاخه ارزآور در صنعت گردشگری کشور که بصورت زیرزمینی از مرزها گردشگران را راهی کلینیک‌های تخصصی طرف قرارداد با خود می کردند کوتاه کند. اما این راه حل نیز موثر نبود و گردشگری سلامت ایران همچنان در چرخه دلالی خارج از هرگونه نظارت به کار خود ادامه می دهد.

حرمت الله رفیعی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی کشور از جمله منتقدان جدی شیوه مدیریت در گردشگری سلامت و درمان ایران است. او در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرد: بخشی از گردشگری سلامت کشور در اختیار بخش خصوصی است و بخش عمده آن در اختیار وزارت بهداشت و دستگاه های دولتی است. در حالی که ما بارها اعلام کرده ایم که گردشگری یک متولی بیشتر ندارد و آن هم وزارت میراث‌فرهنگی است و تا زمانی‌که دخالت دستگاه ها و وزارت خانه های دیگر نظیر وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، وزارت امور خارجه و... در امور گردشگری دخالت می کنند وضعیت گردشگری سلامت از این بدتر هم خواهد شد.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران ورود سایر دستگاه ها به حوزه گردشگری و گردشگری سلامت را ناشی از بی‌تدبیری وزارت میراث‌ فرهنگی و گردشگری دانست و گفت: وزارت میراث فرهنگی شاید به این دلیل که فکر می کند باید روابطش با دیگر وزارت خانه ها و سازمان ها برقرار بماند اجازه ورود سایر بخش ها به حوزه گردشگری را می دهد. البته در همین شرایط هم برای ما مهم ورود گردشگر به ایران است ولی با این شرایط که هر بخشی بخواهد وارد گردشگری شود این اتفاق نخواهد افتاد.

رفیعی ورود دستگاه های دیگر به حوزه گردشگری را منجر به آسیب به صنعت گردشگری اعلام کرد و گفت: ورود وزارت بهداشت به صنعت گردشگری مثل این است که یک فعال گردشگری کار درمان و پزشکی هم انجام دهد. همین وضعیت موجب شده است که گردشگری سلامت زیرزمینی شود.

این فعال گردشگری با اعلام این که در یک نمونه واقعی بیمار خارجی را که به مراحل درمان آشنا نبوده و باید سی تی اسکن می شده و اتفاقا گرفتار دلالان گردشگری سلامت شده است، در یکی از بیمارستان ها سوار آسانسور شیشه‌ای می کنند که مانند استوانه بوده و سه بار مسافر را داخل این آسانسور بالا و پایین می برند و می گویند سی تی اسکن انجام شد و باید پول آن را پرداخت کنید. خب همین اتفاقات باعث هتک حیثیت گردشگری ایران به ویژه گردشگری سلامت کشور شده است.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران با اعلام این که هرچه بررسی کردیم متوجه شدیم مداخله افراد بی ارتباط به صنعت گردشگری و دلالان گردشگری سلامت هیچ ارتباطی به بخش خصوصی صنعت گردشگری و دفاتر مسافرتی قانونی کشور نداشته است افزود: متاسفانه دلال‌ها خود را صاحب گردشگی سلامت کشور می دانند و همچنان به دلالی خود ادامه می دهند.

او گفت: دفاتر قانونی گردشگری چون شناسنامه و مجوز فعالیت دارند، می دانند که در صورت تخطی از قانون مجوز آن ها ابطال یا به دوایر نظارتی معرفی می شوند. بنابراین هیچگونه قصور و کوتاهی از قانون ندارند. معمولا گردشگران سلامت که توسط دفاتر مسافرتی وارد کشور می شوند نیز علاوه بر دریافت خدمات خوب گردشگری سلامت به تورهای گردشگری هم اعزام می شوند و از سفر به ایران و درمان و بازدید از کشور هم رضایت دارند.

حرمت الله رفیعی عامل ورود دلالان به گردشگری سلامت کشور را خارج از صنعت گردشگری اعلام کرد و گفت: انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی کشور اسناد و مدارک مستند دارد که دلالان گردشگری سلامت کسانی هستند که درون وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی نفوذ کرده اند و چون شناسنامه و مجوز قانونی ندارند هم هیچکس نمی تواند با آنها برخورد کند.

این فعال گردشگری افزود: تا زمانی که صفر تا صد گردشگری سلامت کشور در اختیار وزارت میراث‌فرهنگی و بخش خصوصی گردشگری قرار نگیرد و دستگاه های دیگر از مجلس گرفته تا وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه و سایر بخش های اقتصادی در این حوزه دخالت کنند ریزش گردشگر سلامت ایران ادامه خواهد یافت.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی کشور اعلام کرد: نیاز است که وزیر میراث‌فرهنگی محکم در برابر این دستگاه ها ایستادگی کند و صفر تا صد ورود تا خروج گردشگران سلامت را به بخش گردشگری کشور محول کند تا ورود و درمان و خروج گردشگران سلامت کشور سامان بگیرد.

رفیعی گفت: هر سال در این روند بی در و پیکر شاهد رشد واسطه‌گری و ریزش توریسم درمانی ایران هستیم و تا زمانی که دخالت دستگاه ها و بخش های دیگر در گردشگری سلامت برچیده نشود همین آش است و همین کاسه برقرار است.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی کشور با اعلام این که وزارت بهداشت و درمان کشور قصد راه اندازی سامانه گردشگری سلامت را دارد افزود: این اقدام وزارت بهداشت یکی از خطرناکترین کارهایی است که دارد انجام می گیرد و این وزارتخانه حق ایجاد سامانه گردشگری سلامت را ندارد. چون با این سامانه همه چیز در اختیار خودشان قرار می گیرد و دست فعالان بخش خصوصی صنعت گردشگری کشور به ‌طور کامل از گردشگری سلامت و درمان کوتاه می شود.

رفیعی گفت: اگر قرار به ایجاد سامانه گردشگری سلامت برای کشور است این سامانه باید توسط وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری ایجاد شود که البته ایجاد هم شده است اما بخش های دخیل در گردشگری سلامت به آن تمکین نمی کنند و در حال لابی گری در مجلس برای خارج کردن این سامانه از وزارت میراث فرهنگی و شکل دادن سامانه ای جدید از سوی خودشان است که وضعیت گردشگری سلامت کشور را بدتر خواهد کرد.

او با اعلام این که۵۰ درصد گردشگران ورودی سلامت ایران ریزش کرده است تاکید کرد: این اتفاق به دلیل تضاد منافع متولیان مختلف در گردشگری سلامت ایران افتاده است. چون آن ها می گویند گردشگری سلامت باید برای ما باشد و به همین دلیل دلال و واسطه و سوداگر در سیستم درمان و گردشگری سلامت کشور رشد کرده است. وگرنه چرا در دیگر بخش‌های گردشگری کشور دلال وجود ندارد؟

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی کشور با اشاره به وجود سامانه گردشگری سلامت در وزارت میراث فرهنگی تاکید کرد: معاون گردشگری کشور این سامانه را ابلاغ کرده و باید پای امضای خود بایستد. این خواسته جدی انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران از ایشان است و اگر سامانه ابلاغ شده از سوی معاون گردشگری ایراد دارد باید ایرادات آن را برطرف شود و دیگران از این سامانه تمکین کنند. چون هیچکس غیر از وزارت میراث‌فرهنگی حق ایجاد سامانه گردشگری سلامت کشور را ندارد.

