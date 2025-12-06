خبرگزاری کار ایران
نمایش «بازیگر سایه‌ها» روی صحنه می‌رود

نمایش «بازیگر سایه‌ها» به نویسندگی و کارگردانی امیر فرزام دهنوی و تهیه‌کنندگی سجاد افشاریان روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا، نمایش «بازیگر سایه‌ها» به نویسندگی و کارگردانی امیر فرزام دهنوی و تهیه‌کنندگی سجاد افشالیان بار دیگر در تهران روی صحنه می‌رود.

این اثر که با حضور هنرمندان دارای اوتیسم، سندرم داون و بازیگران توان‌یاب تولید شده، از ۱۷ تا ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در پارک لاله اجرا خواهد شد. 

«بازیگر سایه‌ها» پیش از این در فاز اول اجرای خود در تابستان سال جاری در تالار مولوی روی صحنه رفت و با استقبال چشمگیر مخاطبان روبه‌رو شد. این نمایش توانست امتیاز ۴٫۸ از ۵ را در سامانه‌های فروش بلیت کسب کند و با مجموعه‌ای از کامنت‌ها و نقدهای تحسین‌آمیز تماشاگران همراه بود؛ بازخوردهایی که بر تازگیِ اثر، کیفیت بازی‌ها و رویکرد انسانی نمایش تأکید داشتند. 

این اثر نمایشی بر پایه ترکیبی از تئاتر درمانی، تئاتر کاربردی، سایکودرام و هنرهای مشارکتی شکل گرفته و ساختار روایی آن با الهام از نظریه «سایه‌ها» ی یونگ طراحی شده است؛ جایی که شخصیت‌ها به مواجهه با بخش‌های پنهان و سرکوب‌شده وجود خود دعوت می‌شوند. در فرآیند تولید و تمرین، از تکنیک‌های متداکتینگ (Method Acting) بهره گرفته شده که به بازیگران امکان می‌دهد تجربیات درونی، شخصی و هیجانی خود را به شکلی واقعی و تأثیرگذار روی صحنه بازآفرینی کنند. 

بر اساس اعلام گروه اجرایی، «بازیگر سایه‌ها» در جشنواره تئاتر شهر تهران نیز حضور خواهد داشت و اجراهای جشنواره‌ای آن در تاریخ‌های ۲۸ و ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ در پردیس تئاتر شهر تهران برگزار می‌شود. 

بلیت‌های این اثر از طریق سامانه تیوال قابل تهیه است. عوامل نمایش از مخاطبان و علاقه‌مندان دعوت کرده‌اند تا با تماشای این اثر از هنرمندان ویژه و جریان تئاتر مشارکتی حمایت کنند.

